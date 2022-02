Destiny 2 verrät erste Details zur neuen Season 16 – Das erwartet euch

Seit gestern kennen die Spieler in Destiny 2 den Namen der kommenden Season 16: „Saison der Auferstandenen”. Es wird eine Reise in die Vergangenheit von Licht und Dunkelheit. MeinMMO verrät, was bis jetzt angekündigt ist, was euch in der neuen Season 16 alles erwartet und warum auch neue Spieler jetzt noch einsteigen können.

Dass Savathun eine der größten Bedrohungen im Universum sein wird, wissen die Spieler von Destiny 2 bereits. Sie ist vielleicht sogar der gerissenste und teuflischste Feind, den das Franchise jemals hatte. Die Höhepunkte der „Saison der Auferstandenen“ sollen dafür der Auftakt sein und zeitgleich die alte „Saison der Verlorenen“ ablösen.

Zwar weiß noch niemand genau, was Savathun vorhat und ob sie, wenn sie das Licht gestohlen hat, mehr Freund oder Feind sein wird. Aber die Spieler kennen bereits jetzt ein paar ihrer „Kreationen“:

Die „Strahlende Brut“ nutzt genau wie die Hüter das Licht.

Savathun hat „Motten“ erschaffen, die ihre Kämpfer „mit Licht aufladen“ können.

Die Thronwelt ist ein trügerischer Spiegel des Bewusstseins der Hexenkönigin.

Die Thronwelt bietet ein großes Gebiet voller Geheimnisse

Darüber hinaus hat Bungie den Spielern bereits im Vorfeld großartiges versprochen und mitgeteilt: „2022 kommt mehr Destiny als je zuvor“. Witch Queen selbst sei „die ambitionierteste Erweiterung seit langem“ für alle interessierten Spieler.

Neue Spieler sollen problemlos einsteigen können

Die Hexenkönigin markiert bereits das siebte Jahr der Destiny-Erweiterungen und vollendet erzählerische Fäden, die bis zum ersten Destiny 1 und der Erweiterung „König der Besessenen“ zurückreichen.

Viele interessierte Spieler sind sich daher auch nicht sicher, ob sich der Einstieg überhaupt noch lohnt. Doch Bungie gibt dafür grünes Licht. Das neue DLC und die kommende Season 16 sollen auch für neue Spieler der perfekte Einstieg sein, wie Bungies Project Lead Blake Battle gegenüber MeinMMO verraten hat.

Savathun hat ihre Augen überall!

Derzeit hat Mara Sov, die Königin der Erwachten, in der aktuellen Season 15 nur noch eine Aufgabe zu erfüllen: den „Wurmexorzismus“ von Savathun. Sobald er startet, wird das auch vermutlich die Inhalte der neuen Season 16 in Gang bringen.

Bis jetzt hat man von der mächtigen Königin des Riffs schon lange nichts mehr gehört, außer dass sie einen riesigen Brückenbau äußerst gut geheim halten kann.

Destiny 2 baut im Geheimen eine riesige Brücke und keiner weiß, wofür sie da ist

Das erwartet Spieler in der kommenden Season 16

In der neuen „Saison der Auferstandenen“ gibt es für die Spieler nicht nur neue exotische sowie legendäre Waffen und Rüstungen zu entdecken. Auch die bekannten Aktivitäten werden für die Spieler in Season 16 bei Destiny 2 Veränderungen mit sich bringen.

Die Season 16 beginnt auf dem Mars: Für die Spieler geht es zunächst zurück auf den Mars. Dieser ist jedoch verändert und weist merkwürdige Risse auf, aus denen es grün schimmert. Die Hüter werden herausfinden müssen, was mit dem Planeten passiert ist, nachdem er von der Dunkelheit verschluckt wurde. Ikora Rey, welche bisher auch die Ermittlungen gegen Savathun führt, wird den Spielern dafür in Season 16 zur Seite stehen.

Der Mars ist dem Content-Vault entkommen.

Eine Kabal-Prinzessin unterstützt die Vorhut: In der Destiny-2-Collectors-Edition wurde es bereits angeteasert und das ViDoc hat es dann auch bestätigt. Caiatl, die aktuelle Kabal-Prinzessin und Calus Tochter, wird die Vorhut bei ihrem Kampf gegen die „Strahlende Brut“ unterstützen.

Zavala bittet sie höchstpersönlich um Hilfe (keine Heirat, wie die Collectors-Edition andeutete) und sie liefert ihm nicht nur neue Waffen, sondern auch schicke Season-16-Rüstungen mit Stoßzähnen für seine Hüter.

Anscheinend hat sie darüber hinaus aber auch noch ein besonders großes Rohr für ihn. Diese „Speziallieferung“, hat zumindest das ViDoc kurz andeutet. Hier sieht man, wie ein Kabalschiff eine Art „Mega-Kanone“ oder auch ein “Bauteil” einfliegt. Welche Technologie das genau ist, wissen wir noch nicht. – aber sie ist auf jeden Fall riesig.

Ist das eine Kanone? Oder ein Bauteil?

Vielleicht werden die Psione der Kabale, bis die Hüter andere Lösungen haben, die Kräfte von Savathuns Streitkräften stören, indem sie die Schar-Geister unterdrücken. Diese ermöglichen es der „Strahlenden Brut“ nämlich immer wiederbelebt zu werden und den Spielern dadurch in den Rücken zu fallen.

Nebenbei werdet ihr zu eurem eigenen Waffenmeister: Während einer ersten Quest-Mission in Season 16 werdet ihr zudem eine Art Schmiede auf dem Mars entdecken. Die „Enklave“ beherbergt ein ominöses, zurückgelassenes Relikt. Damit erhalten die Spieler Zugriff auf das neue Waffen-Crafting in Destiny 2 und bekommen ihre erste Glefe.

Die Spieler können sich dort eine Wunsch-Waffe mit ihren Lieblings-Perks schmieden

Auch die Perks von neuen Exotics können in der Enklave „geformt“ werden

Ändern sich die Anforderungen, kann die geformte Waffe wieder verändert werden

Upgrades für eure Leere-Fähigkeiten: Doch nicht nur die Waffen werden in Season 16 „verbessert“. Auch eure Fähigkeiten bekommen das langersehnte Leere 3.0 Upgrade.

Die Spieler können sich in der „Saison der Auferstandenen“ verschiedene Aspekte und Fragmente freispielen, und damit den eigenen Spielstil verändern und effektive Builds ausprobieren. Was wir bisher wissen, wird es drei neue Aspekte geben:

„Die Leere füttern”

„Chaos-Beschleuniger“

„Kind der alten Götter“

Die Spieler erwarten eine Menge Leere-3.0-Fragmente zum Erspielen.

So werden dann auch bald alle drei Klassen in Destiny 2, Titanen, Warlocks und Jäger, Unterdrückergranaten verwenden können.

Wann kommt das Rework für Arkus und Solar? Die beiden letzten Unterklassen Arkus und Solar sollen im Laufe des Jahres 2022 ebenfalls auf das 3.0-System umgestellt werden. Bungie wird sich dafür auf die heilenden und brennenden Aspekte von Solar sowie die Verkettungs- und Blitzaspekte von Arkus konzentrieren.

Season 16 bringt neue und verändert alte Aktivitäten

Die Open-World bietet neue Geheimnisse: Auch wenn Destiny 2 ein Shooter ist, so lieben es die Fans zu rätseln und neue Geheimnisse zu entdecken. In der kommenden Season 16 sollen die Hüter, so wie es aussieht, erst denken, dann schießen. In der Thronwelt von Savathun gibt es, neben Hohn-Gegnern, dafür vieles zu entdecken.

Verschiedene Sammelobjekte und Kisten, die gefunden werden können

Es gibt Patrouillen, die Spieler starten können und Öffentliche Events

In der Open-World könnt ihr „Deepsight-Fähigkeiten“ einsetzen, um Geheimnisse „aufzudecken“

Ein saisonales Triumphsiegel wird die Hüter vor viele verschiedene Aufgaben stellen

Neben den Open-World-Aktivitäten wird sich in der kommenden Season 16 auch etwas an den Angeboten von Vorhut, Schmelztiegel und Gambit ändern.

Durchstreift die Sümpfe in Savathuns Thronwelt.

Erstmal nur zwei alte Maps für den Schmelztiegel: Die PvP-Spieler dürfen sich in Season 16 erstmal auf zwei Maps freuen. Es handelt sich dabei um überarbeitete Destiny-1-Karten, die Bungie für Witch Queen neu „aufgebaut“ hat.

Mit Season 17 kommt dann eine brandneuen PvP-Map mit neuem Gebiet, möglicherweise in der Thronwelt, ins Spiel, wie Joe Blackburn auf Twitter ankündigte.

Die Fans von Gambit müssen sich in Season 16 noch gedulden: Zwar hat Bungie bereits in einem der kommenden „This Week at Bungie“-Blogs über Gambit gesprochen, aber es ist unklar, ob Änderungen noch in Season 16 kommen werden. Bungie teilte dazu nur mit, dass „das Team jedoch die Daten einer weiteren Saison sammeln möchte, bevor es Anpassungen vornimmt.“

Gut möglich, dass Bungie für Gambit eine Überarbeitung des Rangsystems plant, das dem der Prüfungen von Osiris ähnelt. Zumindest würde es Sinn ergeben, denn dieses System kam bei den Hütern sehr gut an und ist eine großartige Art den Loot zu bekommen, den man gerne hätte.

Das ändert sich bei der Vorhut: Auch bei den Aktivitäten der Vorhut wird sich in Season 16 einiges ändern, damit sich Playlist-Strikes wieder lohnen.

Der Rufrang bei der Vorhut wird ab Season 16 doppelt so schnell ansteigen

Dämmerungen auf höheren Schwierigkeitsgraden gewähren zudem schnelleren Zugewinn

Die Änderungen sollen näher am Rufrang-Zugewinn der Schmelztiegel-Playlisten liegen

Neue Modifikatoren rotieren raus oder kommen dazu

Wird das Artefakt der Season 16 eine Waffe? Aufmerksamen Hütern ist für die neue Season 16 zudem noch ein besonderes Secret aufgefallen. Auf dem Ankündigungsfoto der „Saison der Auferstandenen“ von Bungie trägt der Hüter eine Art Speer in der Hand.

Nachdem was man im ViDoc sehen konnte, scheint es sich hierbei um das Artefakt der kommenden Season 16 zu handeln. Ob dies jedoch nur eine Collage ist oder die Hüter das Artefakt tatsächlich als Waffe nutzen werden, wissen wir leider noch nicht.

Wann startet die “Saison der Auferstandenen”? Die kommende Season 16 wird zeitgleich mit dem neuen DLC „Die Hexenkönigin“ starten und verspricht außerdem die Rückkehr von alten Bekannten. Es werden nicht nur die saisonalen Inhalte der „Saison der Auferstandenen“ online gehen, sondern die Spieler können auch dazu die Kampagne von Witch Queen entdecken.

Die Season 16 wird für alle Spieler einen Seasonpass bieten. Er besitzt 100 Level und belohnt das Spielen mit Season-16-Waffen, verschiedene Materialien, Items sowie Cosmetics. Der Einstieg in Destiny 2 ist über New Light übrigens kostenlos und erlaubt einen guten Einblick ins Destiny-Universum.

Bereits jetzt fühlt sich „Die Hexenkönigin“ und auch die erste Season 16 groß und wichtig an und hat auch weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Handlung in Destiny 2. Ganz so wie es die Erweiterung Forsaken mit dem Tod von Cayde-6 getan hat.

Was glaubt ihr? Kann Bungie sein Versprechen halten und diese Season 16 wird für die Hüter eine neue Erfahrung sein und Destiny 2 aufregender machen? Oder glaubt ihr, dass Bungie zu viel verspricht? Wie groß schätzt ihr persönlich den Hype um die neue Erweiterung „Die Hexenkönigin“ und die erste Season 16 ein? Schreibt es uns bitte in die Kommentare.