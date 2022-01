Im gestrigen Blog hat Destiny 2 erste Änderungen an den Playlist-Aktivitäten bekannt gegeben und zudem einen kleinen Ausblick auf die Belohnungen gewährt. Wir sagen euch, was sich ändert, welche Waffen euch erwarten und ob es sich lohnt.

Nach der Veröffentlichung des wöchentlichen This Week at Bungie (kurz TWaB) werden die Playlistaktivitäten nun einen kleinen Boost erhalten. Zudem gab es einen Waffenausblick auf die neuen Vorhut-Belohnungen aus Dämmerungen, welche ihr zum Start von Witch Queen in Season 16 jagen könnt.

Der Grund für diese Anpassungen beim Vorhut-Rufrang-Zugewinn ist die Tatsache, dass vor allem die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade in den Vorhut-Playlisten, nicht so gespielt wurden, wie man das eigentlich erwartet hatte. Viele Spieler zocken vor allem die wöchentlichen Dämmerungen nur auf den niedrigen Herausforderungsstufen.

Bungie wird deswegen in der kommenden Season 16 Anpassungen vornehmen, um diese Aktivitäten auf höheren Schwierigkeitsgraden den Spielern in Zukunft schmackhafter zu machen.

Der Rufrang bei der Vorhut wird ab Season 16 doppelt so schnell ansteigen

Dämmerungen auf höheren Schwierigkeitsgraden gewähren zudem schnelleren Zugewinn

Die Änderungen sollen damit auch zukünftig näher am Rufrang-Zugewinn aus den Schmelztiegel-Playlisten liegen

Destiny-2-Spieler warten derzeit weiterhin auf das Ende der Season-15-Storymission

Anpassungen bei Strike-Modifikatoren in Season 16

Zusätzlich wird es Anpassungen bei den Modifikatoren der Vorhut-Strikes und Dämmerungen geben. In der Season 15 war das Vorgehen der Spieler in Dämmerungen oft sehr taktisch, weil der eingehende Schaden von Bossen zu stark war. Das soll in Season 16 anders werden und Hüter dazu ermutigen solche Herausforderungen mehr durch ihre guten Builds zu meistern. Bungie wird daher folgende Anpassungen vornehmen:

Boss spezifische Schadensmodifikatoren werden mit Witch Queen ab der Schwierigkeitsstufe Held aus Dämmerungen entfernt.

Der Versengen-Modifikator (Schaden, der durch ein bestimmtes Element zugefügt wird) wird durch „Akut“ ersetzt. Dieser Modifikator wird den Schaden durch ein bestimmtes Element sowohl ein- als auch ausgehend um 25 % erhöhen. Das bedeutet Spieler haben dann 50 % mehr eingehenden Schaden und 25 % ausgehenden Schaden.

Saisonale Strike-Modifikatoren aus Season 15 werden in die Vorhut-Dämmerung-Playlist verschoben

In Saison 16 sind Strike-Modifikatoren für die Schwierigkeitsstufen Held, Legende und Großmeister thematisch auf die Verwendung der Glefe und Leere ausgerichtet und rotieren wöchentlich.

Wer härtere Herausforderungen spielt wird belohnt

Das ändert sich in Season 16 bei den Prüfungen von Osiris

Während die Rufrang-Zugewinne im regulären Schmelztiegel so bleiben, wird sich in Season 16 dafür bei den Trials etwas ändern. Anscheinend war in Season 15 der Rufrang-Zugewinn der Prüfungen von Osiris um etwa 30 % langsamer als erwartet. Auch auf höheren Rängen konnte er zudem nicht weiter erhöht werden.

Für Season 16 will Bungie deswegen in den Prüfungen von Osiris für mehr Wiederholungen und für jede während eines Spiels gewonnene Runde, eine Erhöhung des Rufrang-Multiplikators gewähren. Abhängig von der Anzahl der Siege, die ein Spieler auf seinem jeweiligen Ticket hat.

Insgesamt soll das eine 50-prozentige Steigerung der Trials-Wiederholungsgewinne bringen und Spielern, die 20-Rundensiege und 7-Wins auf ihrem Trials-Pass haben, damit mehr wertschätzen.

Wenn ihr euch für eine gute Shooter-Expertise interessiert:

haben Chefredakteurin Leya Jankowski, Redaktionsleiter Gerd Schuhmann und Autor Benedict Grothaus als Survival-Experte unter anderem über die neuen Shooter Releases Anfang 2022 gesprochen. Im neuen MeinMMO-Podcast haben Chefredakteurin Leya Jankowski, Redaktionsleiter Gerd Schuhmann und Autor Benedict Grothaus als Survival-Experte unter anderem über die neuen Shooter Releases Anfang 2022 gesprochen.

Das sind die Änderungen im Detail:

Am Ende eines jeden gewonnenen Trials-Matches bekommen Spieler ab Season 16 einen kleinen Punktebonus auf ihren Trials-Rufrang

Der Rufrang wird sich, je nach Anzahl der Gewinne auf eurem Pass, weiter erhöhen

Jede gewonnene Runde wird 21 Punkte mehr als noch in Season 15 gewähren

Der Rufrangzugewinn kann damit auf bis zu 105 Punkte zusätzlich pro Spiel ansteigen

Diese Änderungen sollten auch den Rufrangzugewinn in den Prüfungen von Osiris für Spieler, die ihr Ticket nicht regelmäßig zurücksetzen, um 50 % oder mehr erhöhen.

Wird Gambit bald wieder richtig gut?

Auch für Gambit stehen weitreichende Anpassungen bevor: Viele Spieler sind schon länger der Meinung, dass Destiny 2 PvPvE-Hybridmodus Gambit mehr Aufmerksamkeit benötigt. Dies steht nun anscheinend als Nächstes an.

Dann wird auch Gambit nicht nur eine ordentliche Überarbeitung erhalten, sondern auch beim Rufrang soll sich etwas ändern. Weitere Informationen dazu will der Entwickler aber erst in einem der kommenden TWaB-Blogartikel ausführlicher vorstellen.

Aktivitäten-Boost-Anzeige bringt bald mehr Übersichtlichkeit: Damit ihr immer wisst, welcher Weekly-Bonus gerade aktiv ist und ihr eure Rufränge damit optimal leveln könnt, wird es eine neue Startseiteninfo geben. Zu Witch Queen und dem Start der Season 16 werden euch solche Informationen dann direkt auf dem Startbildschirm ausgeben, sodass ihr sie immer im Blick habt.

Diese Waffen könnt ihr in Season 16 jagen

Neben den Informationen zu den Rufrang-Punkten gab es auch einen ersten Ausblick auf die Waffen, welche Spieler ab der Season 16 in den jeweiligen Playlisten jagen können. Darunter zwei altbekannte Waffen, welche sich die Spieler als exklusive Belohnung aus den Vorhut-Dämmerungen erspielen können und eine ebenso altbekannte Trials-Waffe. Alle drei Waffen sind dann ab Season 16 auch als Meister-Version erhältlich.

Bei den Trials handelt es sich um das Solar-Automatikgewehr „Der Beschwörer“. Die Waffe konnte man sich bereits in Season 11 als Meisterversion in den Trials erspielen. Es besitzt eine 600er Feuerrate und einen guten TTK-Wert von 0,7 Sekunden.

Zusätzlich soll es noch eine weitere Waffe für die Trials geben. Welche das und ob dies dann eine neue ist, wollte Bungie jedoch noch nicht verraten.

Der Beschwörer kann in Season 16 in den Trials erspielt werden

Die beiden dämmerungsexklusiven Waffen sind beide kinetisch. Hier handelt es sich zum einen um das einst sehr beliebte 600er Automatikgewehr „Pflichtgebunden“ sowie das Scharfschützengewehr „Silikonneurom“.

Beide Waffen stammen interessanterweise von Planeten (Io und Titan), die derzeit, im Rahmen der Story, von der Anomalie der Pyramidenschiffe verschluckt wurden und sich daher im Content-Vault befinden.

Das Automatikgewehr “Pflichtgebunden” und die Sniper “Silikonneurom”

Zu guter Letzt noch eine Info für Grafik-Fans unter den Destiny-2-Spielern: Bungie hat auch einen ersten Hinweis auf ein Hardware-Upgrade in Witch Queen gegeben. Ab Season 16 wird „Windowed HDR“ von Destiny 2 unterstützt. Spieler erhalten damit möglicherweise eine verbesserte Spielleistung im Fenster-Vollbildmodus und schönere Grafik.

Diese Änderung ist einigen Upgrades unter der Haube der Destiny-2-Spielengine zu verdanken. Es stehen dann auch einige HDR-Kalibrierungen in den Einstellungen zur Verfügung. Hier sollten man jedoch beachten, dass Spieler auch entsprechende Hardware brauchen, um in den vollen Genuss dieser Änderung zu kommen.

Das Waffenrecycling geht weiter: Ob diese Änderung ein Anreiz für die Spieler sind, ist fraglich. Vor allem die Waffen sind bereits alte bekannte, wenn auch beliebte Waffen. Sie bringen damit wenig frischen Wind in die Playlisten. Immerhin ist nicht ganz ausgeschlossen, dass dies nur ein kleiner Vorgeschmack war und vor allem für die Trials ist bestätigt, dass zumindest noch eine weitere Waffe ihren Weg in den Belohnungspool der Prestige-PvP-Aktivität finden wird.

Was sagt ihr zu den Änderungen? Sind das Waffen, die ihr ebenfalls vermisst habt und sie euch deswegen auf jeden Fall holen werdet? Was sagt ihr zu den Änderungen bei den Rufrängen? Wird euch das dazu bringen in Zukunft gleich die höheren Herausforderungen in den Dämmerungen anzugehen? Sagt es uns in den Kommentaren.