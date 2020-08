In Destiny 2 ist es schwer an die begehrtesten Belohnungen aus den Prüfungen von Osiris zu kommen, doch diese Woche bekommt ihr die beste Primär-Waffe nur fürs Mitmachen.

Warum jetzt in die Trials? Die Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) sind die Endgame-Aktivität fürs PvP. Es gilt im besten Fall 7 Siege in Folge zu holen und so den Leuchtturm sowie die besten Waffen zu erreichen – ein richtig schweres Unterfangen, wenn man kein Schmelztiegel-Virtuose ist.

Doch dieses Wochenende bekommt ihr die wohl beste Waffe aus den Trials nur fürs Mitmachen – ihr braucht nicht einen einzigen Sieg. Das gab’s bisher in Destiny 2 noch nie und daher sollten selbst Hüter, die sonst keinen Fuß ins PvP setzten, loslegen.

Alles, was ihr zu den Trials of Osiris wissen müsst, hat MeinMMO hier zusammengefasst.

Um diese Waffe geht’s: Das Automatikgewehr der Beschwörer (The Summoner) ist mit Abstand die beste Primär-Waffe aus den Trials und für viele sogar die beste legendäre Primär-Waffe in ganz Destiny 2 – wenn es ums PvP geht.

Der Beschwörer steht ganz oben auf den Wunschlisten der Hüter

Darum ist die Knarre so gut: In der Sandbox von Season 11 dominieren Automatikgewehre. Besonders die 600er, wie der Beschwörer, sind in allen Situationen zu gebrauchen. Ihr TTK-Wert liegt bei 0,7 Sekunden und sticht damit selbst beliebte Handfeuerwaffen Notration (0,8 Sekunden) aus.

Der Beschwörer besitzt von Natur aus gute Statuswerte. Besonders die hohe Handhabung sorgt dafür, dass sich die Waffe gut in euren Händen anfühlt. Zudem hat die Waffe einen versteckten Perk, der sie immer präziser macht, je länger ihr schießt.

Da der Beschwörer Solar-Schaden anrichtet, kann er mit vielen starken Kinetik-Waffen gepaart werden:

Fernkämpfer greifen zur dominantesten PvP-Sniper Widerruf

Nahkämpfer setzen auf die beste Spezial-Waffe aus den Trials: die Shotgun Astralhorizont

Für die mittlere Distanz und gegen feindliche Super bietet sich das Exotic Bastion an

Abgerundet wird das Gesamtpaket des Beschwörers durch einen starken Perk-Pool. So ist eigentlich jeder Drop zu gebrauchen und macht das Trials-Automatikgewehr für uns zum Ersatz für den gefallenen Tyrannen im PvP:

Destiny 2 zeigt endlich, wie man Exotics richtig nerft – So gut ist Hartes Licht noch

Den Beschwörer in den Prüfungen von Osiris leicht bekommen

So holt ihr euch jetzt die Waffe: Kürzlich führte Bungie einen wöchentlichen Beutezug für die Trials ein. Dadurch kann die Belohnung für 3 Siege nur durch Mitmachen erspielt werden. Dieses Wochenende (31.7. – 4.8.) erhalten Hüter den Beschwörer für 3 Siege.

Das heißt, selbst wenn ihr keinen einzigen Sieg verbucht müsst ihr nur Matches abschließen und so den Beutezug füllen, um eure Version des angesagten Automatikgewehrs zu bekommen.

Kurz gesagt: Holt euch von Saint-14 den Beutezug „End Game“ und schließt ein paar Runden ab!

Packt unbedingt den Beutezug „End Game“ bei Saint-14 ein

Wie nutzt ihr das Trials-Wochenende voll aus? Das Tolle dabei ist, ihr könnt den Beutezug theoretisch mit allen 3 Charakteren je einmal angehen. So sichert ihr euch gleich mehrere Versionen des Beschwörers und müsst euch dafür nur durch die Matches sterben.

Gelingt es euch sogar doch 3 Siege einzufahren, erhaltet ihr noch einen Beschwörer obendrauf. Mit euren erspielten Token, habt ihr dann noch zusätzliche Chancen auf die Waffe.

Die leichte Verfügbarkeit zieht übrigens viele Spieler an, dadurch wächst der Player-Pool und ihr trefft auf weniger starke Feinde.

Selbst wenn ihr keine Freunde zur Hand habt, wird mit der Gefährten App und anderen LFG-Plattformen aktuell verstärkt nach Mitspielern gesucht (oft auch ohne Mikrofon).

Stürzt ihr euch dieses Wochenende in die Trials? So leicht wie jetzt kommt ihr wohl s schnell nicht mehr an die begehrte Trials-Waffe.