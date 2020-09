Destiny 2 ist aktuell so großzügig wie noch nie. Aber wie reagieren die Spielerzahlen auf die Loot-Überdosis und warum kehren viele Hüter wohl erst zu Jenseits des Lichts zurück?

Deshalb ist Destiny in Geberlaune: Eigentlich sollte am 22. September das Highlight des Destiny-Jahres gefeiert werden: Der Release der neuen Erweiterung Beyond Light (Jenseits des Lichts) – diese wurde aber auf den 10. November verschoben.

Die weltweite Corona-Lage spiegelt sich auch bei Videogames sowie deren Entwicklung wider und führte zu vielen Verschiebungen. Doch Reaktionen zeigen, bei Destiny 2 nervt das mehr als bei anderen Games.

Das weiß auch Bungie und versucht ihr Service-Game attraktiv über die gestreckte Season 11 zu halten. Daher regnet es seit kurzem massig Loot und besondere Boni – aber reicht das den Spielern?

Über diese Boni freuen sich die Hüter:

Kurzum: Wer in den letzten 2 Wochen spielte, konnte sich schneller guten Loot holen, als es je zuvor der Fall war. Gerade die deutlich lohnendere Feuerprobe kam super an und soll ertragreicher als die berüchtigte Loot Cave gewesen sein.

Schon 6 Jahre her, aber nie vergessen: die Loot Cave

Doch ein Blick auf die Zahlen verrät, dass dies weniger Hüter hinterm Ofen hervorlockt, als so mancher erwartet hätte.

Wie viele Spieler lassen sich von den Boni anlocken?

So sehen die Spielerzahlen aus: Seit Destiny 2 im November 2019 zu Steam umzog, können wir genau sagen, wie groß die Population des MMO-Shooters auf dieser Plattform ist. Und die Zahlen sagen, dass die Spielerzahlen momentan sinken:

Im Juli 2020 spielten im Durchschnitt etwa 68.400 Hüter gleichzeitig, in der Spitze 122.200.

August 2020 brachte es durchschnittlich auf etwa 64.200 Spieler und im Peak auf 122.500

Im September 2020 waren es bisher im Schnitt 54.600 Hüter und selbst zu Spitzenzeiten „nur“ 97.200

Im Juni stand Destiny 2 noch mit 77.500 gleichzeitigen Spielern und Spitzenwerten von 213.600 da.

Zu den Spielerzahlen auf PS4 und Xbox One können wir keine so genauen Zahlen nennen und nur schätzen, dass die Population sich ähnlich verhält.

Das sagen uns die Zahlen: Wer jetzt den Untergang von Destiny 2 beschreit, kann die Luft anhalten. Die Spielerzahlen von 50.000 bis 65.000 entsprechen dem Jahresdurchschnitt. Diese Werte sind recht konstant und nur zu dem Beginn einer neuen Season gibts Ausreißer nach Oben.

Der enorme Anstieg im Juni begründet sich auf 3 Faktoren:

Destiny 2 veranstaltete sein erstes Live-Event – In wenigen Stunden loggten sich da nur auf Steam über 210.000 Hüter ein

Die Season 11 ging an den Start und sollte auf das DLC vorbereiten

Bungie veröffentlichte erstmals richtige Infos zu Beyond Light

Dass die Spielerzahlen jetzt fallen, ist also keine Ausnahme. Die Zahlen zeigen aber auch, dass die aktuelle Großzügigkeit keinen Hype entstehen lässt.

Jeden Dienstag zum Weekly Reset gibt’s einen kleinen Schub – Quelle: Steam

Melde mich dann im neuen DLC zum aktiven Dienst zurück

Wie sieht das bis Beyond Light aus? Viele Spieler, die Destiny 2 auch aktuell noch zocken, gehören zu den Hütern, die fast alles haben. Die finden die Boni nett, aber sind wohl nicht wirklich drauf angewiesen. Ob der Abstieg der Spielerzahlen ohne die Zuwendungen noch dramatisch wäre, kann nur gemutmaßt werden.

Obwohl Destiny 2 sich – man kann es nicht anders sagen – in einer Dürreperiode befindet, sind die Zahlen dennoch ordentlich und stabil. Also scheinen entweder das generelle Spielerlebnis oder die Boni vor die Bildschirme zu locken. Viele der Destiny-Spieler dürften aber auf die Ankunft der Herbst-Erweiterung warten, um wieder das Universum zu retten.

So sehe ich das: Ich, Destiny-Experte Philipp Hansen von MeinMMO, habe schon über 3.000 Stunden im Destiny-Universum verbracht. Meine Sammlung und das Inventar platzen aus allen Nähten, daher locken mich persönlich die Boni nicht wirklich hinterm Ofen vor. Aktuell logge ich mich zum Reset ein, raide etwas mit Kollegen oder absolviere 1-2 Runden im PvP zur Entspannung. Aber nächtelanges durchsuchten, steht bei mir erst mit Beyond Light wieder auf der Tagesordnung.

Zwar schraubt Bungie mittlerweile die Info-Welle zu Beyond Light hoch. Doch da die Änderungen erst in gut anderthalb Monaten zu tragen kommen, dürften alleine das Wissen um neue Waffen, umgebaute Engines oder frische Hüter-Klassen nicht solch ein starkes Zugpferd sein.

Eventuell könnten wir aber noch vor Beyond Light mit einem Anstieg rechnen. Denn seit Kurzem ist Destiny 2 vollumfänglich im Game Pass von Microsoft zugänglich geworden. Wie sich das auf die Spielerzahlen auswirkt, sehen wir in den nächsten Wochen.

Noch vor der Herbst-Erweiterung steht das Grusel-Event Festival der Verlorenen auf dem Programm

Mit dem Launch der beiden Next-Gen Konsolen PS5 und Xbox Series X fast zeitnah mit Beyond Light erhält Destiny 2 dann zudem ein gratis Upgrade und Konsoleros dürfen erstmals butterweiche FPS und schnelle Ladezeiten kosten.

