Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch jetzt in Destiny 2 garantiert die beste PvP-Shotgun aus den Trials holen – nur fürs Mitmachen.

Warum jetzt in die Trials? Die Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) gelten als die Königsdisziplin im Schmelztiegel. Hier kämpfen die besten Spieler darum, 7 Siege einzufahren und den Leuchtturm sowie die besten Waffen zu erreichen. Die elitäre Ausrüstung ist für viele Hüter aber in unerreichbarer Ferne.

Doch vom 25.09. bis zum 29.09. kann tatsächlich jeder Hüter sich die beste PvP-Shotgun holen. Dafür müsst ihr keinen einzigen Sieg einfahren – die Top-Waffe gibt’s wirklich nur fürs Mitmachen.

MeinMMO erklärt euch, warum ihr die Pumpe braucht und wie ihr jetzt garantiert eine abstaubt.

Um diese Waffe geht’s: Die Schrotflinte Astralhorizont (eng. Astral Horizon) ist die beste Spezial-Waffe aus den Trials. Sie wird als eine der wenigen Top-Schrotflinten im Kinetik-Slot getragen und gehört zur Crème de la Crème des PvP-Arsenals.

Sieht gut aus und ist richtig stark: Astralhorizont

Astralhorizont kam zu zweifelhaftem Ruhm, weil selbst Profis die Prüfungen von Osiris manipulierten, um eine abzubekommen.

Darum ist die Knarre so gut: Astralhorizont gehört zu den langsamer schießenden Schrotflinten, die dafür aber hart reinhauen und aus großen Distanzen mit einem Schuss den feindlichen Hüter ins virtuelle Jenseits befördern können.

Schaut man sich die potenziellen Perks an, fällt auf, dass fast nur gute Alternativen zur Auswahl stehen (via light.gg). So ist quasi jeder Roll brauchbar.

Haltet jedoch nach dieser starken Kombination Ausschau:

Lauf: Vollchocke oder Gezogener Lauf

Magazin: Angriffsmagazin

Perk 1: Fixer Zug

Perk 2: Erster Schuss

Meisterwerk: Handhabung oder Reichweite

Aber nicht nur die Waffe an sich überzeugt. Sie wird so mächtig, weil sie die anderen besten Waffen im Schmelztiegel hervorragend unterstützt: die 600er Automatikgewehre.

Diese Schießeisen dominieren in Season 11 die Sandbox und ihre prominentesten Vertreter sind Magenknurren und der Beschwörer – beide werden im Energie-Slot ausgerüstet. Somit sind die beiden Meta-Shotguns Mindbender und Felwinters Lüge aus dem Rennen.

Die Waffe ist also für sich alleine sehr stark und rundet zudem die besten PvP-Loadouts ideal ab.

Der Warlock trägt die Astralhorizont, der Titan den Beschwörer

Leicht Astralhorizont in den Trials vom 25.09. bis 29.09. bekommen

So holt ihr euch garantiert die Waffe: Um die Trails belohenender zu machen, führte Bungie einen neuen Beutezug ein. Dadurch kann die Belohnung für 3 Siege nur durch Mitmachen erspielt werden. Und vom 25. September bis zum 29. September ist hier garantiert Astralhorizont drin.

Ihr könnt euch quasi bis zur Shotgun „durchsterben“. Ihr könnt theroretisch jede einzelne Runde verlieren – es dauert dann einfach nur länger, um den Beutezug zu erfüllen.

Kurz gesagt: Holt euch von Saint-14 den Beutezug „End Game“ und schließt ein paar Runden ab!

Packt unbedingt den Beutezug „End Game“ bei Saint-14 ein

So holt ihr alles aus dem Trials-Wochenende: Ihr könnt den Beutezug mit allen 3 Charakteren je einmal angehen. So sichert ihr euch gleich mehrere Versionen der Astralhorizont und müsst dafür im Prinzip nur einen Controller in den Händen halten können.

Rasiert ihr doch durch die Trials und holt euch 3 Siege im Ticket, erhaltet ihr eine weitere Astralhorizont dazu. Setzt ihr dann noch eure erwirtschafteten Token ein, besteht die Chance, bei Saint-14 weitere Exemplare mit neuen Rolls zu ergattern.

Wir gehen davon aus, dass die leichte Verfügbarkeit der Meta-Waffe mehr Spieler als gewöhnlich in die Trials treibt. Dadurch wächst der Player-Pool und ihr trefft weniger oft auf starke Feinde.

Selbst wenn ihr keine Freunde zur Hand habt, wird mit der Gefährten App und anderen LFG-Plattformen aktuell verstärkt nach Mitspielern gesucht (oft auch ohne Mikrofon).

Das sind übrigens die anderen Belohnungen diese Woche:

5 Siege: Trials-Raketenwerfer „Die Antwort von Morgen“

7 Siege: Stiefel aus dem Trials-Set

Makellos: Handschuhe aus dem Trials-Set

Wie sieht’s aus? Betretet ihr selbst als PvP-Muffel nun die Trials und krallt euch die Meta-Shotgun? Oder findet ihr es eher ärgerlich, dass Bungie hier die Top-Waffe für alle raushaut?

Destiny 2 scheint diese Woche übrigens in „Gönnerlaune“ zu sein, denn auch das seltenste Item im ganzen Spiel gibt’s geschenkt – aber der Anlass dafür ist traurig: Die versteckte Helsom-Quest in Destiny 2 schenkt euch jetzt das seltenste Item