Bei Destiny 2 könnt ihr jetzt eine neue Mini-Quest lösen, die euch mit einem extrem seltenen Item belohnt. Doch die Spieler wundern sich: was hat es mit der mysteriösen Login-Botschaft auf sich und was müssen sie auf dem Mars tun?

Das ist die neue Quest: Zum Weekly Reset am 22. September ging eine neue Quest in Destiny 2 online. Die sogenannte Helsom-Quest oder „Signal abfangen“ (eng. Signal Intercepted) lässt sich zügig erledigen, wenn man weiß, wo man suchen muss.

Die Aufgabe gibt euch nur den Hinweis auf dem Mars zu suchen und diese mysteriöse Nachricht:

„CB.NAV/RUN:GEISTLAB:HELSOM“

MeinMMO zeigt euch, was ihr machen müsst, um die Aufgabe in 5 Minuten abzuschließen und welche seltene, exotische Belohnung am Ende der Aufgabe auf euch wartet. Zum Schluss klären wir, welchen traurigen Hintergrund die Mini-Quest hat.

„Signal abfangen“ & „Erinnerung an Helsom“ auf dem Mars von Destiny 2 lösen

Viele Spieler wundern sich, was es mit dem mysteriösen Tipp beim Login-Screen auf sich hat. Die Aufgabe taucht nicht in eurem Quest-Tab auf und wenn ihr auf dem Mars landet, erhaltet ihr auch keinen Quest-Marker. Das müsst ihr machen, um die „Erinnerung an Helsom“ erfolgreich abzuschließen:

Quest-Schritt 1:

Landet auf dem Mars im Gebiet „Braytech Futurescape“ und begebt euch ins Hauptgebäude – Das ist dort, wo Ana Bray immer im Eingangsbereich steht

Haltet euch links von der Jäger-Dame und lasst euren Hüter ein paar Treppen steigen

Ihr lauft jetzt den Weg Richtung Rasputin im Geistlab – Aber so weit müsst ihr gar nicht

Im Bereich „Aurora-Weite“ findet ihr eine lange Röhre, durch die ihr rutschen könnt

Direkt nach der Röhre haltet euch scharf rechts – hier findet ihr eine Besenkammer

Interagiert mit dem Terminal darin

Direkt nach diesem Tunnel im Gebiet „Aurora Weite“ befindet sich rechts euer Ziel

Damit ist die Quest auch schon fast beendet und ihr habt eure Belohnung in der Tasche.

Quest-Schritt 2: Kehrt nun zu Ana zurück. Sie gibt euch Infos über Matt Helsom und das Item Exotischer Kode. Die Aufgabe ist dabei wohl Account-gebunden. Ihr könnt sie also nur einmal abschließen. Aber selbst wenn ihr mit dem Jäger startet, darf auch der Titan das Item abholen.

Ihr müsst die Belohnung nicht gleich abholen, ihr könnt auch später zurückkommen – ob Ana nach Season 11 aber noch hier steht, ist fraglich.

Den ganzen Laufweg könnt ihr euch hier im Video anschauen:

Das bringt der Exotische Kode: Der Exotische Kode (eng. Exotic Cipher) ist die seltenste Ressource im ganzen Spiel. Bisher konnte jeder Hüter nur ein Exemplar ergattern – aus dem aktuellen Season Pass der Saison der Ankunft.

Diese zwei Funktionen hat das seltene Item:

Seit Xur überarbeitet wurde, könnt ihr im Tausch gegen den Kode ein weiteres Exotic aus den wöchentlichen Schicksalsengrammen ziehen und so eure Sammlung vervollständigen

Beim Kryptarchen Meister Rahool könnt ihr ein Flaggschiff-Exotic aus vergangenen Seasons erwerben. Diese Waffen gelten sonst als verpasst und sind nirgends im Spiel zu finden

Beide Funktionen richten sich also an Spieler, die noch nicht alles exotischen Waffen und Rüstungen aus Destiny 2 besitzen.

Bedenkt, dass die Kapazität des Exotischen Kodes streng auf genau 1 Exemplar limitiert ist. Besitzt ihr also noch einen, müsst ihr diesen erst verbrauchen.

Hier wägen wir ab, für welches Exotik sich das Item am meisten lohnt:

Das ist der traurige Hintergrund der Abschieds-Quest

So ehrt Bungie einen verstorbenen Entwickler: Der Matt Helsom, dessen Arbeitsplatz wir in der Quest aufsuchen, war ein realer Entwickler. Er ist inzwischen leider verstorben und Bungie ehrt den ehemaligen Weggefährten, indem sie ihn in der Story des Spiels verewigen.

In der Quest heißt es, dass Matt Helsom ein „Zigarre-rauchender, Whiskey-trinkender Entdecker war, der das Fliegen hasste“ und aus dem Goldenen Zeitalter stammte.

Er war ein Entwickler bei Vicarious Visions, Bungies ehemaliges Partner-Studio, das unter anderem maßgeblich an der Erstellung des Mars verantwortlich war.

Der Mars und auch andere Locations verschwinden mit Beyond Light (vorerst) aus dem Spiel.