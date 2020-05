In Destiny 2 erntet der besondere NPC-Händler Xur von Veteranen viel Kritik. Nach langer Wartezeit sind die versprochenen Änderungen endlich zum Greifen nahe.

Dieses Update bekommt Xur: Der mysteriöse NPC Xur besucht die Destiny-Spieler jedes Wochenende und hat zufällige Exotics im Inventar. Bungie bestätigte jetzt, dass die Rolls auf seinen exotischen „Armor 2.0“-Rüstungen endlich komplett random sein werden, also eine zufällige Verteilung der Statuswerte und Affinitäten haben.

Die Spieler von Destiny 2 wünschen sich seit fast drei Jahren mehr Relevanz für Xur. Denn aktuell kommen die Exotics mit denselben Werten wie die Pendants aus der Sammlung daher. Sowohl die Ausrichtung, als auch die maximale Höhe (um die 50 Punkte) davon sind sehr niedrig.

Wann kommt die Änderung? In Season 11 soll Xur dann sein Update erhalten. Diese startet am 9. Juni und löst dann die aktuelle Saison der Würdigen ab.

Der mysteriöse NPC selbst äußert sich nur sehr selten, Xur trollt aber die Destiny-Spieler ab und zu

Die Information stammt von Cozmo, Bungies Community Manager. Auf reddit ging er auf eine Diskussion um Xur und Armor 2.0 ein:

„Ich habe soeben erfahren, dass die notwendigen Arbeiten anscheinend abgeschlossen sind und Xur ab der nächsten Saison random Rolls haben sollte.“ Cozmo via reddit

Dass der exotische Händler ein Update verpasst bekommen soll, wurde schon vor einiger Zeit durch Bungie bestätigt. Jetzt wissen wir endlich, wann es so weit sein dürfte.

Ob Xur dann noch weitere Änderungen spendiert bekommt, ist derzeit nicht bekannt. Wir halten euch aber auf MeinMMO auf dem Laufenden.

Xur ist für Destiny-Veteranen irrelevant

Das ist das Problem mit Xur: Gerade für Hüter, die schon viel von Destiny 2 gesehen und viele Stunden im Game versenkt haben, bietet Xur kaum interessantes. Sie haben alle exotischen Items aus seinem Fundus und sehen oft keinen Grund den NPC aufzusuchen. Veteranen vermissen aber den Kult um den Besucher.

Eigentlich soll Xur ein Mysterium sein, auf dessen wochenendliche Ankunft sich Spieler freuen. In den Zeiten von Destiny 1 wurde gerätselt was das Nudelgesicht (der liebevolle Community-Name) wohl diesmal alles dabei hat. Klar, nach 6 Jahren lässt der Effekt nach und irgendwann hat ein Hüter nun mal alle Exotics aus seinem Loot-Pool.

Der Kult um Xur endet übrigens nicht in Destiny, auch in WoW oder Hearthstone taucht er auf:

Destiny 2: Xur als Boss in Hearthstone? Fans finden cooles Easter-Egg

Durch die ramdom Rolls gibt’s jetzt aber auch für Veteranen wieder Gründe dem Händler eine Aufwartung zu machen. Denn gerade die Hardcore-Zocker optimieren ihre Builds mit Inbrunst und sind stets auf der Suche nach der perfekten Verteilung von Statuswerten.

Komplett irrelevant ist Xur auch in seiner derzeitigen Form nicht. Gelegenheitsspieler oder Neueinsteiger sind dem Kuttenträger für den steten Nachschub an frischen Exotics dankbar. Wir hoffen, dass durch die Änderungen nun alle Hüter wieder was von dem eins so mysteriösen Besucher haben.