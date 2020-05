Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 01.05.

In Destiny 2 schaut heute, am 01.05, der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Waren mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Items verkauft er? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was passiert gerade in Destiny 2? Aktuell läuft in Destiny 2 die zweite Runde der Hüter-Spiele. Dort können die Hüter momentan das neue, exotische Maschinengewehr Erben-Erscheinung ergattern.

Außerdem konnten wir in dieser Woche einen Blick in die Zukunft von Destiny 2 werfen, Bungie hat hier nämlich einige Änderungen angekündigt. So sollen vor allem die Beutezüge grundlegend überarbeitet werden. Doch auch die Seasons sollen verbessert werden. Saisonale Inhalten sollen nach Ende einer Season nicht mehr einfach so verschwinden.

Doch erstmal kommt heute Xur vorbei und wir verraten euch, wo sich der Exo-Händler versteckt und was er den Hütern anbietet.

Alle Infos zu Xur am 1. Mai 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Heute, um 19:00 Uhr, wird sich das Nudelgesicht auf einem Planeten seiner Wahl niederlassen und dort bis zum 5. Mai seine exotischen Waren anbieten.

Für den richtigen Betrag verkauft Xur euch einige Exos

Was hat Xur im Angebot? Welche exotische Waffe hat Xur an diesem Wochenende dabei? Und sind seine exotischen Ausrüstungsteile zu gebrauchen?

Wir inspizieren sein Inventar und verraten euch, was der Exo-Händler diesmal zum Verkauf anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur an diesem Wochenende auf Titan im Gebiet „Das Rigg“.

Der Standort von Xur auf Titan

Xurs Inventar vom 01.05 bis zum 05.05. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Monte Carlo – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Spaltungspferch – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +6

Erholung: +10

Disziplin: +12

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 46

Jäger: Khepris Stachel – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +7

Erholung: +10

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 48

Warlock: Schädel des schrecklichen Ahamkara – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +3

Erholung: +11

Disziplin: +22

Intellekt: +2

Stärke: +2

Gesamt: 50

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Zusammenfassung gibt’s bei Nexxos Gaming zu Xurs Location und seinem Inventar:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 01.05. – 05.05.

Welche Karte ist aktiv? Aktuell könnt ihr euch auf der Karte „Anomalie“ austoben.

Gespielt wird in dieser Woche auf Anomalie

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen von Osiris starten heute, am 1. Mai um 19:00 Uhr und enden am 5. Mai, ebenfalls um 19:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.