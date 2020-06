Kann ich PS4-Spiele kostenlos auf die PS5 upgraden? Das sagt Sony

Neben dem Design sind mittlerweile auch einige Spiele für die PS5 bekannt. Ein paar werden auch für die PS4 kommen. Doch kann man die Spiele auch auf die PS5 upgraden oder muss man sie für die neue Konsole erneut kaufen? Sony erklärte in einem Gespräch, dass dies von Publishern abhängig sei. Ein paar Entwickler haben sich auch schon geäußert.

Woher stammen die Informationen? In einem Gespräch mit Gamespark.jp hatte Sony erklärt, dass es die Entscheidung des Publishers sei, ob das Upgrade von der PS4 auf die PS5 unterstützt werde:

Natürlich wird sie [die Upgradefunktion] für den japanischen Markt in der gleichen Weise unterstützt, wie sie im Ausland angekündigt ist, und es ist für Benutzer einfach, auf PS5 umzusteigen und PS4-Titel zu aktualisieren, die sie bereits besitzen (nur wenn es eine PS5-Version gibt). Wir werden sie unterstützen, um es ihnen leichter zu machen, dies zu tun. Sprecher von Sony, Quelle: Gamespark.jp

Außerdem fügte er auf die Frage hinzu, ob Sony wie die Xbox Series X Smart Delivery unterstützen werde: „Wir werden den für jeden Titel bereitgestellten Upgrade-Plan (des Herausgebers) flexibel unterstützen.“

Gibt es ein offizielles Upgrade-Programm? Laut Sonys Aussage gibt es kein offizielles Programm, die Hersteller sollen aber bei ihrer Entscheidung unterstützt werden.

Ein paar Entwickler haben sich mittlerweile auch schon geäußert, ob sie ein Upgrade ihrer Spiele auf die PS5 unterstützen.

Und wer auch langfristig noch an seiner PlayStation 4 zocken möchte, wir stellen euch an anderer Stelle die besten PS4-Controller 2020 vor. Sony hatte schon angedeutet, dass PS4-Controller auch an der PS5 funktionieren werden.

Das PS5-Design ist ziemlich groß: Doch mit einem Trick könnt ihr herausfinden, ob die PS5 in euer Wohnzimmer passt.

PS4-Spiele auf PS5 Upgraden? Diese Entwickler bieten kostenloses Upgrade an

Einige Hersteller hatten sich schon dazu geäußert, ob Käufer ihre gekauften Spiele auch auf die PS5 upgraden können:

Electronic Arts hatte in einem Artikel über EA nextlevel“ (via ea.com) angekündigt, dass Spieler, die Madden NFL 21 gekauft haben und sich eine Xbox Series X oder PlayStation 5 kaufen, ihr Spiel kostenlos von der früheren Generation auf die neuste Konsolengeneration upgraden können. EAs Angebot gilt übrigens durch die gesamte Madden NFL 21 Season bis zum Start von Madden NFL 22.

Bungie hatte sich ebenfalls über seine Pläne zu Destiny 2 bis 2022 geäußert: Wer aktuell die PS4-Version von Destiny 2 spielt, der kann kostenlos auf die PS5-Version upgraden. Spieler haben dann weiterhin Zugriff auf alle bereits gekauften Inhalte.

Der Release der PlayStation 5 ist weiterhin für den Winter 2020 angesetzt, auch wenn sich Sony beim Design-Reveal nicht näher zum Release geäußert hatte. Bis dahin dürften sicher noch einige Entwickler folgen, die sich zu einem möglichen „Upgrade-Plan“ für ihre Spiele äußern werden.

Welche Spiele gibt es für die PS5? Dank des offiziellen PlayStation-Magazins kennen wir mittlerweile auch 25 Spiele, die für die PS5 erscheinen werden. Auch Blockbuster wie Battlefield 6 oder Dragon Age 4 tauchen unter den genannten Titeln auf.