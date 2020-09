Große Überraschung in Destiny 2: Spieler stehen voll auf doppelten Loot

Bei Destiny 2 endet heute eine Event-Woche, in der die Spieler doppelten Loot erbeuten konnten. Wir schauen, wie das ankam und was die Hüter als Nächstes erwartet.

Was hat es mit dem doppelten Loot auf sich? Heute sollte eigentlich Beyond Light seinen Release feiern und das neue Destiny-Jahr mit neuem Content und frischen Eis-Klassen einläuten. Die große Erweiterung wurde aber auf den 10. November verschoben und die laufende Season 11 verlängert.

Um den Hütern aber Gründe zu geben, sich in den MMO-Shooter einzuloggen, plant Bungie eine Reihe von Boni und Mini-Events. Den Start machte dabei doppelter Loot in der Dämmerung: Feuerprobe.

Mit dem Weekly Reset heute Abend, am 22. September, endet die erste Entschädigung. MeinMMO wirft einen Blick auf die Stimmung der Community und sagt euch, welcher Bonus diese Woche ansteht.

Destiny 2: Warum die Verschiebung vom DLC Spieler mehr nervt als bei anderen Games

Event-Woche treibt Spieler zuhauf in verwaiste Playliste

Die spezielle Feuerprobe-Playliste der Nightfalls soll eine knackigere Herausforderung der bekannten Missionen sein und kommt in verschiedenen Schwierigkeiten daher – die höchste Stufe richtet sich dabei explizit an Streamer. Doch so wirklich gut kam das nie bei den Spielern an.

Die Kritik ist, dass der Loot einfach in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Zwar gibt’s eine der wenigen Möglichkeiten die seltensten Ressourcen im ganzen Spiel zu farmen und gute Chancen auf Exotics, doch der Funke sprang nicht so recht über.

Das hat sich aber durch den doppelten Loot geändert: Über die ganze Woche waren die Nightfalls die zweitbeliebteste Aktivität überhaupt. Nur das Rumcruisen und Questen in der offenen Spielwelt (Patrouillen-Zone) waren angesagter.



So gut besucht waren die Nightfall-Playliste – inklusive der Feuerprobe – am 20. April und am 22. September (rechts) – Die ganze Woche über schwankte die Popularität zwischen 17 % und 19 %. (Quelle: Warmind.io)

Darum können die Spieler den Loot gebrauchen: Durch die kürzlichen Änderungen an der Feuerprobe und den großzügigen Buff regnete es geradezu Loot. Weil Beyond Light einige bekannte Regeln über Board wirft, werden die Reserven der Spieler bald belastet. Denn seit langem lässt Destiny 2 wieder Ausrüstung im großen Stil zurück – was Teilen der Community auch richtig wehtut.

Da es dann für die neuen Abenteuer gilt, sich neues Equipment zu suchen und Waffen sowie Rüstungen aufzupimpen, kam die Ressourcen-Spritze genau richtig. Wer etwas Glück hatte und sich durch die höchste Stufe der Feuerprobe schlug, hatte nach nur einem Run gleich 4 Aszendenten-Bruchstücke. Auch Exotics mit zufälligen Rolls auf Statuswerte stehen hoch im Kurs. Denn diese gehen nicht in den Ruhestand und sind so ein zukunftssichereres Investment.

Daher rieten wir den Spielern, sich die Taschen vollzuschlagen. Aber nicht nur MeinMMO sprach eine Sammel-Empfehlung aus. Nahezu überall aus der Community war zu hören:

„Bester Farm, seit der Loot-Cave“ oder

„So gut wie jetzt kam man sonst nur durch Glitches an Exotics“

Ein kleiner Hype entstand.

Die Original-Lootcave in Destiny 1, ein legendärer Farmspot und ein „Exploit“

Destiny 2 hat nicht nur den Loot hochgeschraubt: Bungie hat bei der Auswahl der wöchentlichen Strike-Mission ein gutes Händchen bewiesen.

Es galt den „See der Schatten“ zu bestreiten. Dabei handelt es sich um den kürzesten Strike im Spiel – selbst der Boss ist mit zufälligen Mitspielern in Sekunden abgefrühstückt.

Damit kommen wir auch schon zum nächsten Pluspunkt: den Spielern stand es frei die Aktivität auch solo problemlos anzugehen, der automatischen Mitspielersuche auf den untereren Stufen sei Dank. Wer aber den hochwertigsten Loot wollte, benötigte ein Team. Doch durch den Hype waren mit Apps oder LFG-Gruppen stets Hüter zur Hand. Da es keine große Kommunikation bedarf, spielte die Sprachbarriere im Gegensatz zu Raids keine Rolle.

Lobend erwähnen die Spieler auch, dass sogar die Vorhut-Bountys auf den wöchentlichen Strike abgestimmt waren (via reddit). Fortschritt gab es also einfach durchs Spielen der angesagten Mission.

Es gibt auch Kritik: Überhaupt den Bedarf zu schaffen, neu farmen zu müssen, ist manchen in der Community ein Dorn im Auge. Einigen Hüter stößt auch sauer auf, dass man jetzt zwar die seltensten Ressourcen im Eiltempo farmen könne, deren Limit aber genauso schnell erreicht sei.

Der Boss im „See der Schatten“ hat die Woche über ganz schön Federn gelassen

Am Beispiel der Aszendenten-Bruchstücke sieht das so aus: Das Maximum des begehrten Materials ist 10 – nach einem oben erwähntem Lauf, ist das schon fast halb erreicht. Den Spielern bleibt dann nur übrig alte Ausrüstung upzugraden oder die Dinger in die begrenzte Poststelle wandern zu lassen.

Dem könnte man entgegnen, dass ja sofort die neuen Exotics zum Meisterwerks gemacht werden könnten. So begrenzt wie bei den Aszendent-Bruchstücken ist das Lagerungs-Limit bei den anderen Ressourcen zwar nicht, dennoch ist der kleine Stapelplatz ärgerlich. Was wir auch auf MeinMMO lesen:

Man kann ja eh nur 50 Prismen und [10] Aszendenten-Bruchstücke haben, also was soll ich groß farmen? Marcel Bratting via MeinMMO

Was soll die Hüter noch in Season 11 beschäftigen?

Dieser Bonus kommt heute: Heute Abend verlässt der Loot-Buff die Feuerprobe und lässt die Spieler mit dem Wunsch zurück, dass es doch idealerweise immer so wäre. Bungie hat schon angekündigt, welcher Bonus folgt: 3x Erfahrung in Gambit.

Über den deutlich schnelleren Rangaufstieg in der Gambit-Playliste könnt ihr euch bis zum 29. September freuen. Wer also noch Rangzurücksetzungen und einige Spitzenwaffen jagen will oder den seltensten Titel des ganzen Spiels verdienen möchte, hat jetzt einen Ansporn. Auch mit Blick auf den Season Pass könnte sich die Extra-Erfahrung lohnen.

Mit der Popularität der Doppel-Loot-Woche dürfte diese Bonus-Woche jedoch nicht mithalten können. Die Marschrichtung mit zusätzlichen Anreizen kommt aber insgesamt gut bei der Community an.

Welche kleinen Wiedergutmachungen dann noch folgen könnten, wissen wir bisher noch nicht. Bungie hielt sich mit Aussagen wie „redacted Bonus“ (etwa geschwärzt, also unbekannt) dezent zurück.