Destiny 2: So schaurig wird Halloween 2020 – Alle Event-Rüstungen, Masken, Cosmetics

Ihr könnt euch nun ausführlich ansehen, mit welchen Kostümen Destiny 2 bald das Festival der Verlorenen feiert. Womit jagen Jäger, Warlocks und Titanen 2020 Süßes oder Saures?

Auch in der Welt von Destiny 2 wird Halloween gefeiert. Bei den Hütern nennt sich das dann aber Festival der Verlorenen.

Das Event findet vom 6. Oktober bis zum 3. November statt. An den Feierlichkeiten können alle Spieler teilnehmen. Durch die Verschiebung von Beyond Light fällt das Festival der Verlorenen 2020 in die aktuell laufende Season 11.

Schon zuvor sind einige Promo-Bilder zum Halloween-Festival geleaked. Nun könnt ihr aber selbst in den Datenbanken (via Braytech.org) alle Event-Items durchforsten.

MeinMMO hat euch die Highlights herausgesucht und zeigt, wie schön schaurig es dieses Jahr wird. Die aufgedeckten Triumphe haben zudem eine Event-Aktivität bestätigt.

Verkleidungen für das Festival der Verlorenen 2020 in Destiny 2

Wir listen euch in den Galerien erst alle Event-Rüstungen für Jäger, Warlocks und Titanen auf. Anschließend kümmern wir uns um Masken und andere Cosmetics.

So sieht das Lycanthrope-Set des Jägers aus:

Dieses Halloween zeigen Jäger ihre wilde Seite. Mit Fangzähnen und Pelz verwandelt ihr euch in einen Werwolf – auch ohne Vollmond. Das kommt bisher gut an, einzig der Kanister im Maul gefällt nicht allen.

So sieht das Daywalker-Set des Warlocks aus:

Durch spitze Zähne und eleganter Mode verwandelt ihr euren Warlock in einen Vampir, der aus Bram Stokers Dracula entsprungen scheint. In der Community gilt das noble Kostüm als der Gewinner 2020.

So sieht das Promethean-Set des Titanen aus:

Titanen imitieren 2020 Frankensteins Monster. Provisorische Nähte und die aus B-Movies bekannten Elektroden im Hals (Helm) lassen dies jedenfalls vermuten. Leider klagen viele Titanen dieses Jahr, dass Bungie sie mit dem Kostüm ärgern möchte.

Was hat es mit den Rüstungen auf sich? Die Rüstungen sind eigentlich universelle Ornamente – ihr könnt also allen legendären Rüstungen den Look verleihen. Ihr findet sie traditionell im Everversum. Hier könnt ihr sie dann gegen Silber (Echtgeld-Währung) oder alternativ Glanzstaub (erspielbare Währung) erhalten. Letztes Jahr betrug der Preis 1.500 Silber beziehungsweise 6.000 Glanzstaub pro Set.

Das sind alle 8 neuen Halloween-Masken: Wieder mit an Board sind die ulkigen Pappmasken, die den „hab ich selbstgemacht“-Charme versprühen.

Neu in der Sammlung sind Charaktere wie die Exo-Stranger oder Variks, die eine große Rolle in Beyond Light spielen werden, aber auch kuriose Dinge wie ein übervoller Hexenkessel:

Während des Festivals der Verlorenen konntet ihr Masken mit mächtigen Buffs versehen, die jedoch nach dem Event ihren Zauber verlieren. Den Rest des Jahres sind die Masken nur hübsche Cosmetics.

Welche Cosmetics gibt’s noch? Wir wissen bereits, dass dieses Jahr Mumien-Optik richtig Hip in Destiny ist. Dazu gesellen sich noch einige Schmankerl wie ein weiterer Hexenbesen (inklusive Kätzchen) und Shader, Geisthüllen sowie Embleme.

Triumphe verraten die Rückkehr des Spukforsts zu Halloween

Auch dieses Jahr wird der Spukforst (eng. Hunted Forest) wohl am Start sein. Denn in den Datenbank-Einträgen (via Braytech.org) finden sich auch 9 Event-spezifische Triumphe. Gleich 3 davon sprechen davon, dass ihr im Spukforst Schatztruhen mit „Cipher Decoders“ öffnen sollt.

Das dürfte für viele Hüter keine Überraschung sein. Schließlich gehört der Spukforst seit 2018 fest zum Programm der Halloween-Feierlichkeiten. Ob und welche Änderungen uns in der Aktivität 2020 erwarten, wissen wir derzeit nicht.

Welches Outfit ist euer persönlicher Favorit? Denkt ihr auch, dass Titanen stiefmütterlich von Bungie behandelt werden?

