In Destiny 2 schwirren die Spieler mit ihren abgedrehten Mounts, den Sparrows, durch die Gegend. MeinMMO präsentiert hier die wohl heißesten Schlitten des Universums.

Das gibt’s hier zu sehen: Wie in MMOs und MMORPGs üblich, schwingen sich die Spieler auf ihre treuen Reittiere, um große Strecken schnell zu überbrücken. In Destiny 2 setzen die Hüter weniger auf Pferde, sondern auf mit Pferdestärken protzende, schwebende Space-Motorräder: die Sparrows.

Mittlerweile bietet das Game 249 solcher Gefährte. Wir präsentieren euch hier die 9 wohl einzigartigsten und exotischsten Sparrows. Ganz am Ende wird sogar der hässlichste Sparrow als Dreingabe gekürt.

1. Burnout

Darum ist der Sparrow so cool: Wenn man sich schon auf ein Motorrad schwingt, dann doch wohl auf eine brennende Chopper. Aus dem Kühlergrill züngeln während der Fahrt Flammen, so macht man richtig Eindruck bei den Leibeigenen.

Mit Burnout fühlt man sich wie der teuflische Stuntfahrer Ghostrider. Feuerstuhl ist da keine metaphorische Umschreibung für ein flottes Motorrad, sondern Programm.

Woher gibt’s den Flitzer? In der Season 5 konnte der exotische Sparrow in Glanzengrammen stecken. Mit etwas Glück bietet Tess ihn im Everversum erneut an.

2. Nacht des blühenden Nebels

Darum ist der Sparrow so cool: Der knorrige Holzstock lässt die Herzen von „Harry Potter“-Fans höher schlagen. Der Hexenbesen bricht dabei gekonnt mit den typischen SciFi-Klischees und entführt den Fahrer (oder eher Reiter?) in die Märchen-Welt.

Gerade für die Space-Magier von Destiny, den Warlocks, sollte der Besen daher erste Wahl sein.

Woher gibt’s den Besen? Den Sparrow konnte man sich in der Vergangenheit während des Halloween-Events „Festival der Verlorenen“ im Everversum mit Glanzstaub oder Silber gönnen. Auch dieses Jahr finden die Feierlichkeiten statt, sogar noch in der verlängerten Season 11.

3. Mikro-Mini

Small ride. Big mood.



Darum ist der Sparrow so cool: Der Mikro-Mini avancierte schnell zum Kult-Gefährt. Denn er erinnert mehr an ein Spielzeug oder ein Gerät vom Spielplatz als an ein PS-starkes Flugmotorrad.

Gerade wenn die wuchtigen Titanen auf dem albernen Sparrow im Hosentaschen-Format sitzen, kann man ein Lachen nicht unterdrücken.

Woher gibt’s den Mini-Flitzer? In der letztjährigen „Sonnenwende der Helden“ bot das Everversum den Mikro-Mini für Silber und Glanzstaub an. Was ein Glück, dass das Sommer-Event schon im August erneut losgeht.

4. Anbruch-Freude

Darum ist der Sparrow so cool: Der Schlitten steht ganz im Motto der Weihnacht. Bimmelnd fahrt ihr durch die Gegend und lasst dabei sogar Glimmer-Geschenke für artige Hüter fallen.

Auch das verspielte Design weiß die Romantiker unter den Hütern zu überzeugen. Das i-Tüpfelchen ist die kleine Laterne, die während der Fahrt herumschwingt.

Woher gibt’s den Schlitten? Anbruch-Freude konnte man erstmals im Anbruch-Event 2018 durch eine Questreihe verdienen. Ob das Gefährt auch dieses Jahr bei den Weihnachts-Feierlichkeiten am Start sein wird, ist nicht bekannt.

5. SVC-12 und IVC-10

Darum sind die Sparrow so cool: Hier erwartet euch gleich zwei Sparrows, die erst zusammen ihre wahre Liebe entfalten. Düsen die Hüter damit paarweise nebeneinander, formen Hologramme ein Herz – wenn das mal kein Teamplay ist.

Ein Mediziner hat sogar erklärt, welches kardiologischen Easter-Egg die Zwillings-Sparrows noch interessanter macht.

Woher gibt’s den Flitzer? Während der Scharlach-Woche 2020 konnten SVC-12 und IVC-10 freigespielt werden. Wer mit seinem Partner romantische Ausfahrten plant, muss sich wohl bis zum nächsten Valentins-Event gedulden.

Auf der nächsten Seite zeigen wir euch, dass auch Destiny 2 auf tierische Fortbewegungsmittel setzt und präsentieren als Zusatz den hässlichsten Sparrow.