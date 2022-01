Destiny 2 will mit Witch Queen endlich auf das schlimmste Problem für Vielspieler eingehen

In Destiny 2 klagen viele Hüter über Probleme im Spiel. Eins jedoch geht früher oder später jedem auf den Zeiger und das ist das Wiederholen von Aktivitäten. Was Bungie in Witch Queen vorhat und ob es der Langeweile endlich an den Kragen geht, erfahrt ihr hier.

Was ist mit Wiederholung gemeint? In Destiny 2 sind es Spieler gewohnt nach einer gewissen Zeit immer dasselbe zu tun. Eine neue Aktivität wird erschaffen, die dann in Windeseile durchgerattert wird, bis alle Ziele erreicht und die Lust dadurch recht schnell verflogen ist. Danach hat man kaum mehr Abwechslung und ist dazu gezwungen dieselben Aktivitäten aufs neue zu spielen.

Viele Spieler stört das, doch nun sollen endlich Elemente ins Spiel implementiert werden, die den Hütern auch auf lange Dauer dazu bringen sollen, Destiny 2 anzuschmeißen.

Das größte Problem könnte bald der Vergangenheit angehören

Oft wurden Aktivitäten recycelt und erneut mit anderen Gegnern als neue Aktivität deklariert. Der Zauber hielt jedoch nicht lange und die Modi verloren schnell an Glanz. Das sorgte für gelangweilte Spieler, die enttäuscht die Server von Bungie verließen.

Zorngeborenen Jagd aus Season 12

Die Season der Unsterblichen oder die der Jagd sind gute Beispiele wie eine Season nicht laufen sollte. Eine Hauptaktivität allein reicht nicht aus. Es fehlen alternative Modi, die Abwechslung bieten, um den zähen Geschmack der bekannten Modi zu vergessen.

Season 16 könnte mit Witch Queen laut Game Director Joe Blackburn endlich der Siedepunkt sein, indem sich vieles ändern könnte.

Der Game Director macht Hoffnung: Joe Blackburn, der Game-Director von Destiny 2 hatte schon im September. 2021 in einem Interview viel über die Zukunft von Destiny gesprochen. Dabei ging er auf einen wichtigen Punkt ein, nämlich dass die Story vor allem gemeinsam mit der großen Erweiterung harmonieren soll, ohne sich gegenseitig zu beißen.

Sie soll sich nicht fehl am Platz fühlen, wie in Season der Unsterblichen, in der zuerst die Scharlach-Festung entstand und daraufhin kontextlos die Vex den Mond überfielen. Dabei wurden die Hüter mit einer Aktivität vertröstet, die nach kurzem Spielen einfach keinen Reiz mehr auslöste.

Wir hatten wirklich Probleme mit einigen dieser Seasons, die direkt neben der Erweiterung erschienen sind. Und so haben wir viel darüber nachgedacht und uns Mühe gegeben, wie wir es dieses Mal besser machen wollen. Ich meine, ihr als Hardcore-Destiny-Spieler wisst, dass es für die Saison schwierig sein kann, eine Rolle zu spielen, wenn sie eine Woche [nach der Veröffentlichung einer Erweiterung] herauskommt und ihr bereits Raid-Waffen habt und ihr euch denkt „Ich weiß nicht, ob ich das brauche – spielt das Zeug wirklich eine Rolle?“



Wir freuen uns also sehr darauf, die 16. Season dieses Mal Tag für Tag mit Witch Queen zu veröffentlichen und eine Menge Dinge zu haben, die die Spieler tun und mit denen sie sich beschäftigen können, und den Wert sofort zu sehen, nicht nur, um euch Dinge zu geben, die ihr tun könnt während ihr euch auflevelt, sondern um euch Sachen zu geben, während ihr euch auch auf einige dieser Endsgameaktivitäten vorbereitet. sagt Joe Blackburn

Ob Bungie nun gewisse Aktivitäten zurückhält und diese nach und nach offenbart, um so häppchenweise die Lust anzuheben ist nicht bekannt, aber durchaus möglich.

Spannend ist es allemal, da Bungie sich echt ins Zeug legt, um auch Hardcore-Spieler zu besänftigen. Was haltet ihr von der Andeutung, die Joe Blackburn gemacht hat? Glaubt ihr das Bungie euch auch auf Dauer beschäftigen möchte und das auch mit Witch Queen schaffen wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!