Bungie verspricht: 2022 kommt mehr Destiny als je zuvor – Das sagen sie genau

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von der Aussage? Wollt ihr auch endlich sehen, was Bungie da vorbereitet hat anhand einer Roadmap oder seid ihr schon jetzt gehyped und könnt es kaum erwarten Savathûn Grüße zu bestellen? Lasst es uns wissen!

Wie viel ist an der Aussage dran? Bungie hat häufig von großen Plänen und viel Content geredet und doch wurden die Hüter mit wenig Content abgespeist. Fakt ist, dass viele Hüter den Worten von Bungie kaum Gehör schenken, da sie erst anhand von Beweisen sehen wollen, was Bungie da vorbereitet hat.

Die Thronwelt bietet viel Spielraum und Potenzial, da das Setting sich in den verschiedenen Arealen ändert. Von den geheimnisvollen Gärten bis hin zum düsteren Moor hat Bungie für euch das eine oder andere Secret versteckt. Am 22. Februar können die Spieler diese neue Welt selbst erkunden.

Was haben die Entwickler gesagt? Viele Entwickler, darunter Joe Blackburn, ergriffen das Wort während des rätselhaften ViDocs . Sie erzählten über die Thronwelt, die neue Brut und wie Savathûn in einer Garage programmiert wurde.

