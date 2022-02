Destiny 2: Weekly Reset am 08.02. – ViDoc verkürzt die Wartezeit auf Witch Queen

Wer bei Destiny 2 schon neugierig war, was ihn in Witch Queen alles erwartet, der kam beim heutigen ViDoc von Bungie voll auf seine Kosten. Die ersten Einblicke in das neue DLC sind vielversprechend und auch optisch ein Highlight. Was ihr diese Woche noch im Destiny-Univerum zocken könnt, erfahrt ihr jetzt.

Das passiert diese Woche: Savathun chillt weiter und so wie es aussieht müssen die Destiny-2-Spieler weiter warten, denn die saisonale Quest zieht sich wie Gummi. Die ersten Hüter machen sich sogar schon Sorgen um Savathun.

Für alle, die das ViDoc vielleicht verpasst haben: Hier könnt ihr es euch nochmal anschauen und ein paar Secrets dazu erfahren:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 08.02. bis zum 15.02.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Das hohle Versteck , in der Wirrbucht Der Fanatiker erwartet Euch. Nicht mehr lange könnt ihr den Vertreter des Hohns in der Wirrbucht killen, denn er wandert bald, im Februar 2022, in den Content-Vault. Also nutzt die Gelegenheit und zockt ihn noch einmal auf Spitzenreiter und nicht vergessen: Diese Woche ist er das letzte Mal in der Dämmerungsrotation, bevor er Destiny 2 verlassen muss.

, in der Wirrbucht Diese Dämmerungswaffen gibt es aktuell: Der Komödiant, Schrotflinte (Meister) Shadowprice, Arkus-Automatikgewehr (Meister)

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Leere-Versengen Geerdet Prügler Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Weekly-Bonus in dieser Woche: Bonus-Rangpunkte gibt es diesmal in den Laboren der Prüfungen von Osiris.



Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

Diesmal könnt ihr euch bei Atheon in “Ensemble Refrain” beweisen: Bei jeder der 3 Orakel-Wellen darf jeder Spieler nur ein Orakel zerstören. Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe “Korrekturmaßnahme” – nächste Season soll für alle MGs ein Buff kommen, sichert euch also jetzt schon ein starkes Exemplar.

Als Belohnung warten im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe „Korrekturmaßnahme“. Die Waffe kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot.

Die Rüstungsfokussierung im Raid ist diese Woche: Belastbarkeit

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Labore: Prüfungen von Osiris

Aszendenten-Herausforderung:

Petra Venj findet ihr praktischerweise gleich am Spawnpunkt der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die Fluch-Woche Numero zwei. Zusätzlich könnt ihr euch in der 6. Aszendenten Herausforderung beweisen.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Verlorenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen.

Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte (+2)

Omen-Mission “Falkenmond” (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Vorzeichen-Mission “Glykon” (+2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd: Priesterin der Dunkelheit (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Im Zersplitterten Reich, 4 Champions besiegen (+1) Hier gibt es seit letzter Woche eine tägliche Rotation der einzelnen Gebiete.

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Nicht vergessen: Denkt daran, euer Glanzstaub-Geschenk auch diese Woche im Everversum abzuholen. Zudem erwartet euch natürlich auch diese Woche wieder ein neues Angebot bei Tess, dass ihr entdecken könnt.

Das Ornament “Rosaroter Nebel” für die Handfeuerwaffe “Dienstvergehen”

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotischer Sparrow “Galvanische Gabel”

Das exotische Schiff “Pfeil der Zeit”

Das exotische Schiff “Harte Fakten”

Der Shader “Chalcos Pracht”

Exotische Geist-Hülle “Monströse Hülle”

Exotische Geste “Ab gehts”

Exotische Geste “Drohnenflug”

Legendäre Geist-Projektion “Prüfungen von Osiris”

Wie war eure Woche in Destiny 2? Hat euch das ViDoc gefallen und was werdet ihr bis Witch Queen noch erledigen? Berichtet uns in den Kommentaren, ob ihr lieber chillt oder wie eure Aktivitäten im Spiel derzeit aussehen.