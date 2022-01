Destiny 2: Spieler vermuten im neuen „Die Hexenkönigin“-Raid einen ganz besonderen Gegner

Am Donnerstag wurde in Destiny 2 der Starttermin des neuen Raids bekannt gegeben. Einige Spieler sind davon überzeugt, dass besonders dieser Raid das Verständnis über das Destiny-Universum verändern könnte. Er könnte den bisher größten Feind endlich offenbaren. Doch wer soll das sein? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen.

Seit Jahren kennen Spieler in Destiny 2 den ewigen Kampf zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Die Dunkelheit selbst wurde dabei immer als „der ultimative Feind“ im Destiny-Universum angesehen.

Die Geschichte von Destiny war jedoch noch nie leicht zu durchschauen. Es wird also wahrscheinlich wirklich nicht so einfach sein, Licht und Dunkelheit als die Strippenzieher abzustempeln. Vielleicht erwartet uns noch etwas viel Größeres als das.

In den Sümpfen von Savathuns Thronwelt liegt eine versunkene Pyramide. Begebt euch mit eurem Einsatztrupp hinein und konfrontiert eine uralte Gefahr, die darin gefangen ist … teasert Bungie den neuen Witch-Queen Raid an

In einem der neuen Witch-Queen-Trailer konnten die Spieler bereits eine Art Kreatur sehen, die in einem der Gebäude in der Thronwelt eingesperrt zu sein scheint. Vielleicht ein sogenanntes Aphelion? Oder gar eine Kreatur der Dunkelheit, die vielleicht eine materialisierte Form der Entität ist?

Im Trailer sieht man ein merkwürdiges Wesen

Was wir bisher wissen:

In Savathuns Thronwelt werden die Hüter erfahren, dass sowohl die Dunkelheit als auch das Licht Geheimnisse hat

Ein Leak besagt der Raid wird zwei Bosse bieten und vermutlich sowohl Schar-Feinde als auch Besessene enthalten. Ob das auch nur zwei Encounter bedeutet, ist ungewiss.

Savathun selbst und ihre Schwester Xivu Arath werden nicht der Gegner im Raid sein

Der letzte Boss im Raid wird “The Witness”, also „Der Zeuge“, genannt

Lore-interessierte Spieler aus der Destiny-2-Community haben daher ihren Blickwinkel geändert und glauben daran, dass uns im neuesten Raid vielleicht eine dieser eingesperrten Kreaturen der Dunkelheit erwartet. Damit einhergehend könnte sich dann auch bald die wahre Macht offenbaren: Die sogenannte „Entität“.

Der Reisende.

Der Reisende ist nicht „Das Licht“

Die Pyramiden selbst oder auch die „Flotte der Dunkelheit“ dienen einer höheren Macht. Das Licht und die Dunkelheit sind keine Gegner, sondern nur kosmische Fähigkeiten. Sie sind parakausal. Und nach und nach wird Parakausalität in Destiny 2 zu einem sehr wirksamen Werkzeug, um die finale Form zu verhindern.

Was bedeutet der Begriff “Parakausalität” in Destiny 2?

Im Destiny-2-Universum wird dieser Begriff dazu verwendet, um sich auf Fähigkeiten, Ereignisse oder Entitäten zu beziehen. Alle Wirkungen und Ereignisse haben eine vorangehende Ursache.

Die Dunkelheit und auch das Licht spielen ein Spiel. Quasi eine weitaus komplexere Version des “Game of Life” von John Conway. Dieses Spiel wird sie konsequent zu einem Endzustand führen, der von einem einzigen, sich selbst erhaltenden Muster dominiert wird, das alle anderen im Spiel zusammenfasst. Die Spielregeln sind die Gesetze der Physik, wie sie allgemein verstanden werden. Die „neuen Regeln“, zu denen das Licht und die Dunkelheit wurden, sind die Grundlage der Parakausalität.

Parakausal bedeutet also, dass das Licht und die Dunkelheit zwar der Physik gehorcht, aber das konventionelle Ursache-und-Wirkung-System ignoriert und auch umgeht.

(Quelle: https://www.destinypedia.com)

Der Reisende ist also nicht das Licht. Er nutzt es nur und gibt es an uns weiter. Es ist sogar etwas Geometrie im Spiel: Das Licht ist ein Kreis und die Dunkelheit ein Tetrahedron.

So wie er die Stimme und Form des Lichts ist, ist die Entität die Stimme und Form der Dunkelheit. Auch sie hat den Hütern inzwischen eine nutzbare Kraft zur Verfügung gestellt: Die Eisfähigkeit “Stasis”.

Die Entität ist also schon lange da und Bungie teasert sie auch geschickt immer wieder an:

Bereits in Destiny 1 hatte Oryx anscheinend Kontakt mit der Entität („Der Formlose“). Von ihr bekam er die Fähigkeit „zu Nehmen“ und erschuf daraus die Besessenen.

Calus versuchte über die Glykon erneut mit der Dunkelheit und der Entität zu kommunizieren. Er hat auch davor bereits erwähnt, mit ihr gesprochen zu haben, als er einst auf den Leviathan verbannt wurde und einen Deal wollte.

Savathun spricht mit Kabal Prinzessin Caitl in Season 13 ebenfalls von “Die Entität”. Damals noch als Osiris getarnt, in einer Funk-Übertragung auf der Glykon.

Und in Season 15 wird beiläufig erwähnt, dass die Besessenen jetzt wieder ihrem ursprünglichen Meister unterstehen.

Zuletzt spricht Mara Sov zu uns und berichtet, dass „Die Entität“ die Schwarze Flotte kontrolliert. Auch sie kennt also diese Macht.

Wenn ihr euch diese wichtigen Stellen in der Destiny 2 Story noch einmal in Erinnerung rufen wollt, empfehlen wir dieses Lore-Video von AndyEdition. Er hat ebenfalls die Theorie, dass die Entität in Destiny 2 bald eine größere Rolle spielen wird und erklärt warum.

Was will die Entität im Destiny-2-Universum?

Langsam formt sich für die Story von Destiny 2 ein großes Ganzes und diese vielen kleinen Hinweise geben sogar einen ersten Ausblick darauf, was uns in den Erweiterungen nach Witch Queen erwarten könnte. Laut Bungie soll dort dann der finale Showdown zwischen Licht und Dunkelheit in den Fokus rücken.

Savathun jedenfalls spielt derzeit erst einmal ihrer Schwester Xivu Arath, der Göttin des Krieges, in die Hände. Überall im Destiny-Universum herrscht dank ihr Konflikt und Krieg. Mehr Krieg bedeutet auch mehr Stärke.

Savathun hat immer einen Plan: Wir wissen, dass die Entität das Stärkste in diesem Universum finden will. Sie strebt nach der perfekten Form von Stärke, nach der “Finalen Form”. Und genau das ist auch der Name einer der zukünftigen Erweiterungen von Bungie.

Stellt sich nur die Frage, warum hat Savathun kein Problem damit, dass ihre Schwester an Stärke gewinnt? Will sie einfach nur frei sein? Oder hat sie am Ende doch einen Masterplan und die Hüter werden am 02. Februar 2022 herausfinden, dass alle Aktionen bis zum letzten Details listig von ihr geplant waren?

Wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann ist eine zufällige Abfolge der Ereignisse eigentlich fast ausgeschlossen:

Was denkt ihr? Werden wir in Destiny 2 bald auf die Entität treffen? Und ist diese geheimnissvolle Kreatur aus dem Trailer tatsächlich ein Aphelion oder etwas ganz anderes? Iist die Entität vielleicht sogar nur ein anderer Name für die Dunkelheit? Schreibt uns eure Interpretation der Ereignisse in die Kommentare.