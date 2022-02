Seit dem großen Update von Destiny 2 wurde nicht nur neue Inhalte ins Spiel eingefügt, sondern bestehende Dinge modifiziert. Die Rede ist hier von Gambit, dem berüchtigten PvEvP-Modus des Vagabunden. MeinMMO Autor Christos Tsogos hat den aufgefrischten Modus ausprobiert und hat eine persönliche Meinung dazu.

Gambit war ein noch nie dagewesener Modus in Destiny 2. Den Kampf gegen Adds gepaart mit einer Prise PvP gefiel zum Launch der Saison des Vagabunden vielen. Daher war es schade, als viele Aspekte des neuen Modus später wieder aus dem Spiel rotierten.

Bungie entfernte den „Gambit Prime“-Modus, machte die dazugehörigen Waffen und Rüstungen zum Großteil nutzlos und widmete ihm damit fast genauso wenig Liebe wie dem Schmelztiegel.

Eine lange Zeit musste man sich mit dem normalen Gambit-Modus zufriedengeben. Auch ich, als langjähriger Spieler der Gambit ins Herz geschlossen hat, konnte irgendwann keine Urzeitler mehr sehen. Es war in jeder Season immer derselbe Modus ohne Neuerungen oder Anpassungen. Doch mit Witch Queen hat Bungie den Vagabunden ins Boot geholt und mit ihm neue Pläne für die Zukunft geschmiedet.

Die Zeiten, in denen der Urzeitler in einer Runde geschmolzen wurde, sind vorbei und das ist gut so. Mir hat im Gambit-Modus Taktik gefehlt. Jeder Spieler, der halbwegs etwas von DPS verstehen konnte, ratzte den Urzeitler in den Dreck und das einfach stumpfsinnig. Das hat keinen Spaß mehr gemacht und vertrieb mich vom Vagabunden.

Mit Witch Queen jedoch wollte ich dem neu aufbereiteten Modus nochmal eine Chance geben. Das Ergebnis, das Bungie schlussendlich abgeliefert hat, hat mich dabei positiv überrascht.

Endlich gibt es sinnvolle Optimierungen

So wie die Munitionskisten, die nach jeder Front spawnen. Der schwere Munitionsdrop vor Witch Queen war ein Witz. Am Ende einer Runde stand man plötzlich vor dem Boss, ohne Munition, nur um dann im Millimetertempo zu versuchen, mit dem Automatikgewehr, Schaden hereinzubringen. Doch jetzt wird jedem Spieler eine Kiste vor die Nase gestellt, die einen Teil euer Munition wiederherstellt. Das kurbelt den Add-Clear an und sorgt für glückliche Eindringlinge.

Der Urzeitler-Bosskampf wurde auch überarbeitet. Jetzt haben wild gewordene Titanen keine Chance, mit vier Donnerkrachen den Boss ins Jenseits zu befördern. In jeder Schadensphase werden Hüter dazu gezwungen, zuerst die Gesandten zu eliminieren.

Artig Partikel abgeben so möchte das der Vagabund

Sie verleihen ihrem Meister ein unsterbliches Schild und das nach jeder Schadensphase. Egal wie viel Kugeln ihr dem Boss drücken wollt, er wird in die Immunphase übergehen. Als wäre das nicht genug kommt in jeder Damagephase noch ein Eindringling vorbei und versucht euch zu eliminieren. Glaubt nicht, dass ihr ihn aus seinem Spawn kriegen könnt, denn sein Standort ist ab sofort immer willkürlich.

Diese Mischung aus Spannung und Taktik hat im Gambit gefehlt. Es geht jetzt nicht mehr darum, schnell den Boss niederzumetzeln, sondern effizient und taktisch den Kampf für sich zu gewinnen.

Niederlagen sind jetzt richtig bitter

Trotz des coolen und neuen Modus sind dadurch auch die Niederlagen verheerender. Gelingt einem kein sauberes Spiel, steigt der Stresspegel enorm. Es empfiehlt sich auch im neuen Gambit weiterhin mit einem harmonierenden Team zu spielen, in ihr vorab die typischen Gambit-Rollen zuweist.

Dazu eignen sich die alten Bezeichnungen vom Vagabunden gut, wie die des Sammlers, des Dreschers, des Eindrinlings und die des Gesetzlosen, der die Bank bewacht und Blocker killt.

Ihr könnt dennoch, wenn Not droht, aus eurer Rolle schlüpfen. Falls zum Beispiel zwei Blocker auf euer Bank hocken, sollte schnell gehandelt werden. Es erspart euch definitiv Zeit, wenn ihr einen festen Eindringling besitzt, der auch das richtige Loadout ausgerüstet hat. Ein Hüter der genug Feuerkraft hat um Blocker schnell zu töten oder ein Duo das schnell Adds cleart und die Partikel sammelt.

Genau auf diese Zusammenstellungen kommt es im neuen Gambit an. Deshalb fühlen sich Niederlagen nach einem langen Kampf noch bitterer an als die bekannten Matches im alten Gambit. Wäre das jedoch nicht genug, ist der penetrante Eindringling mit seinem Gjallarhorn auch noch ein Dorn im Auge.

In fast jeder Schadensrunde des Urzeitlers wird das Tor zum Eindringen geöffnet. Könnt ihr den Eindringling nicht schnell genug eliminieren, kann er euren ganzen Plan ruinieren.

Trotz dessen ist der „neue“ Gambit-Modus eine coole Erfrischung. Doch Bungie hört noch nicht auf. Sie haben auch vor, Labore in den PvEvP-Modus zu bringen. Damit können Hüter im Laufe der Zeit also womöglich noch mehr Abwechslung erleben.

Was haltet ihr vom neuen Gambit? Habt ihr einen Fuß in den Modus gesetzt oder habt ihr die Schnauze voll davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.