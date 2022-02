Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 25.02.

Kennt ihr in Destiny 2 schon Xur? Er ist ein Reisender, der seltsame und exotische Kuriositäten an die Hüter verkaufen muss. Auch dieses Wochenende verbeugt er sich wieder vor seinen fernen Meistern, den Neun, und wird im Destiny-Universum auftauchen. Wir empfehlen einen Besuch und verraten euch, was er dieses Wochenende verscherbelt.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Es gibt viel zu entdecken, sodass die Zeit in Destiny 2 derzeit wie im Flug vergeht. Auch Xur hat sich schon gefragt, wo all die Hüter hin verschwunden sind. Die neue Thronwelt von Savathun ist derzeit ihr Ziel und dort decken sie nach und nach alle Geheimnisse auf.

Ebenso interessant war für die Spieler, die neuen Exotics auszuprobieren. Bisher sind fast alle bereits bekannt und können auch erspielt werden. Wie Osteo Striga, Parasit und Toter Bote.

Wahrscheinlich wartet das Letzte dann erst im Raid darauf, erspielt zu werden.

Alle Infos zu Xur am 25. Februar 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Wenn ihr Xur besuchen wollt, dann tragt euch den Freitag am besten fest in den Terminplaner ein. Denn jedes Wochenende pünktlich um 18.00 Uhr schaut Xur mit neuen Exotics in der Welt vorbei. Er unterstützt euch, damit ihr eure exotische Sammlung vervollständigen könnt.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Wo genau Xur landet weiß zunächst niemand außer Xur selbst. Aber wir wissen, wo ihr in antrefft. Er ist in der Europäischen Todeszone und dort in der Gewundenen Bucht.

Hier findet ihr Xur dieses Wochenende.

Xurs Inventar vom 25.02 – 01.03 – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur verkauft jede Woche eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen. Wir verraten euch jetzt, was ihr bei ihm kaufen könnt und wie die Werte der Exotics sind.

Waffe: Sonnenschuss – Solar-Handfeuerwaffe für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Verhängnisreißer Schulterplatte – Leere-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +7

Erholung: +7

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 48

Jäger: Glückshose – Leere-Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +7

Erholung: +10

Disziplin: +12

Intellekt: +6

Stärke: +6

Gesamt: 48

Warlock: Schädel des schrecklichen Ahamkara – Arkus-Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +3

Erholung: +11

Disziplin: +22

Intellekt: +2

Stärke: +2

Gesamt: 50

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen exotischen Code.

Xurs Angebot vom 25.02 – 01.03

So verändert sich Xurs Angebot in Witch Queen

Diese Woche können sich die Hüter auch zum ersten Mal, nach dem Start von Witch Queen, Xurs neues Angebot anschauen.

Anstatt Exotics aus den entfernten Season-Missionen dem „Denkmal der Verlorenen Lichter“ hinzuzufügen, werden die Waffen mit dem Start der neuen Erweiterung Witch Queen jedes Wochenende in Xurs Inventar auftauchen.

Xur wird euch einen einzigartigen Roll für die Exotics „Falkenmond“ und „Erzählung eines Toten“ anbieten, die von allen Spielern, die Jenseits des Lichts besitzen.

Diese Woche hat er folgende Rolls dabei:

Erzählung eines Toten: Vorpalwaffe

Vorpalwaffe Falkenmond: Auge des Sturms

Wenn eure Wunschroll dabei ist, kostet euch die Waffen dann:

1 Aszendenten-Bruchstück

1 Exotischer Code

125.000 Glimmer

200 Legendäre Bruchstücke

Seid ihr bereit für die ersten Trials in Witch Queen?

Prüfungen von Osiris finden dieses Wochenende nicht statt

Dieses Wochenende finden leider keine Trials statt. Der 14. Heilige nimmt eine kleine Auszeit und ihr könnt noch etwas im normalen Schmelztiegel chillen.

Werdet ihr gleich am ersten Wochenende die Trials unsicher machen? Habt ihr hier schon ein der neuen Waffen favorisiert, die ihr ausprobieren wollt? Vergnügt ihr euch damit, alle feindlich gesinnten Hüter kurzerhand mit der Glefe abzustechen? Oder levelt ihr lieber noch etwas? Verratet uns eure Taktik in den Kommentaren.