Wenn ihr Destiny 2 je geliebt habt, spielt jetzt Witch Queen – So gut war es seit Jahren nicht

Wie war der erste Abend in Destiny 2: Witch Queen? Erstaunlich stabil und mit einer Prise Erkenntnis. Die Thronwelt von Savathun und auch die anderen Inhalte haben die Hüter bereits gestern Abend vollkommen in ihren Bann gezogen. MeinMMO war zum Tee bei der Hexenkönigin und hat sie gefragt, was sie von dem Ansturm auf ihre Welt hält.

Die schlechte Nachricht jedoch zuerst: Nichts von allem was Hüter seit gestern in Destiny 2 machen können ist Zufall. Savathun hat alles geplant und eine gewisse Person hat ihr auch noch dabei geholfen. Aber keine Spoiler.

Der reibungsloseste Start seit Jahren: Als Bungie angekündigt hat, dass sie ihr Bestes tun werden, um einen reibungslosen Start von Witch Queen zu gewährleisten, lächelten viele Hüter nur müde. Mit den beiden vorherigen Erweiterungen Shadowkeep und Beyond Light hatten sie bereits schlechte Erfahrungen.

Auch durch die vielen Vorbesteller war die Hoffnung gering das man überhaupt am Release-Abend starten könnte. Am Ende wurde es der reibungsloseste Start den Destiny 2 bisher hatte.

Savathuns „Tempel der List“ – ein düsterer Ort in der Thronwelt

Einige Hüter spekulierten das könne vielleicht daran liegen, dass die PS4-Spieler nicht gleich loslegen konnten. Ob das wirklich so ist, lässt sich nur spekulieren. Dennoch war die Destiny-2-Community in Gedanken bei den Nachzüglern denn jeder kennt das Gefühl, wenn man eigentlich loszocken will aber nicht kann. Da verwundert es nicht, dass einige PS4-Spieler sehr verärgert waren, dass sie wieder das Nachsehen hatten.

Am späteren Abend konnten jedoch auch sie die neuen Inhalte erkunden. Und die sehen optisch richtig nice aus. Nicht nur das die Startkarte in Destiny 2 ein scharfes-optisches Rework bekommen hat. Auch das Spiel selbst fühlte sich auf allen Plattformen wesentlich flüssiger an.

Die Bewegungen der Charaktere sind cool gemacht und wer seinen Hüter beherrscht, der hat einen echten „Movement-Star“.

Die neuen Location sind bis ins letzte Details gestaltet. So fällt auf das Warlocks unter der Rüstung schicke Strickpullis tragen und Savathun einen excellenten Geschmack für kunstvolle Deckengestaltung hat. Den Innenarchitekt-Schüler werden die Hüter wohl ebenfalls bald kennen lernen.

Allein Savathuns Schiff ist in Witch Queen eine riesige Location.

Spätestens nach den ersten „Coole Sachen!“ und „Hammerhart’s“ in der Thronwelt war dann auch jeder Destiny-2-Spieler voll dabei und erkundete alles von Savathuns Thronwelt. Die Grand-Dame der List hat mit ihrem Verstand in der Tat großartige, gruselige und abwechslungsreiche Orte zum Erkunden geschaffen. Egal ob man durch die weiten Gärten schlendert oder die Untiefen des unterhöhlten Mars erkundet.

Die Welt steht fast überall offen. Man kann in jeden Winkel blicken und durch die verdeckten Secrets, die man erst später freischalten kann, bleibt das auch noch eine Weile so.

Durch das niedrige Powerlevel sind manche Fights eine Herausforderung, wie beispielsweise Verlorene Sektoren oder die Wächter der „Strahlenden Brut“.

Auch die Story ist thematisch fesselnd und erinnert mehr an lauter kleine Mini-Dungeons, als an die alten Destiny-2-Kampagnen Missionen aus Shadowkeep oder Beyond Light.

Dazu kommen die Inhalte der aktuellen und neuen Season 16. Die elegante Schildkrötendame hat einfach mal frech im Turmhangar geparkt. Zavala kann ihr einfach nichts abschlagen. So kommt es dann auch zu einem einzigartigen Bündnis. Hüter und Kabale kämpfen in der Season der Auferstandenen Seite an Seite.

Das ist wirklich Legendär: Vor allem die Legendäre Kampagne macht richtig Spaß. Die langjährigen Destiny-2-Spieler kommen dort voll auf ihre Kosten. Neben den Aufgaben, die es in manchen Kampagnen-Abschnitten zu lösen gilt, bieten die einzelnen Story-Abschnitte eine klasse Herausforderung.

Dafür sorgt auch die Tatsache, dass im Legendären Modus nicht unbegrenzt Wiederbelebungen zur Verfügung stehen. Ihr müsst immer vorsichtig sein und mit euren Leben „haushalten“ sonst gehts zurück in den Orbit und ihr dürft nochmal ran.

Die „Strahlende Brut“ sind in Destiny 2 die neuen Angry-Birds. Ihre Lichtkräfte bringen frischen Wind in die Gegnerarten. Derzeit sind sie auch noch nicht, wegen niedrigem Powerlevel, instant zu besiegen. Und wenn der Titan im Team dann auch noch vergisst den Geist zu killen, kommen sie mit voller Wucht zurück. Doch selbst mit passendem Powerlevel werden sie für die Hüter eine angenehme Abwechslung in den härteren Aktivitäten sein.

Motten sind blitzschnelle Bomben: Auch andere Gegner, wie die kleinen Lichtmotten, sind immer für explosive Überraschungen gut. Vor allem, wenn man sie übersieht. Um es zu umschreiben: Diese fliegenden Flatterfalter sind schlichtweg bombastisch. Also bringt am besten etwas Motten-Ex mit.

Die Motten sind blitzschnell, fliegen auf die Hüter zu und explodieren.

Coole Waffen, Fähigkeiten und Crafting: Nach den ersten Quest-Schritten in der Kampagne kommen die Hüter dann auch zum Waffen-Crafting, wo sie Ikora begleitet. Es droppen während der Witch Queen Kampagne zudem bereits erste formbare Waffen.

Die Glefe kann geschmiedet und ebenfalls gelevelt werden.

Und über den Seasonpass gab es bereits am Anfang das Exotic „Große Overtüre“.

Auch viele Leere 3.0 Aspekte sind direkt nutzbar, sofern man die Stasis-Fähigkeiten auf dem Charakter schon vollständig erlangt hat.

Neue und alte Story-Details werden erklärt: Bungie hat bis dahin bereits viele Eigenheiten des Spiels durch interaktive Schaltflächen erklärt. Tatsächlich sollte das den neuen Spielern eine gute Hilfe sein, ins Spiel zu kommen. Zudem gab es auch ingame nochmal ein Cinematics, dass die Story von Savathun grundlegend zusammengefasst hat.

Im Cinematic wird die Lore-Vergangenheit in Destiny 2 kurz zusammengefasst,

Fesselnd und mit spannenden Wendungen: Savathun selbst wird Ihrer trügerischen Rolle ebenfalls gerecht. Ihren Plan zu durchschauen, ist alles andere als einfach. Die Story nimmt andauernd interessante Wendungen und auch einer alten Freundin werden die Hüter wieder begegnen. Sie gewährt dann den ersten ehrlichen Blick auf Savathuns Pläne und einen mysteriösen dritten Beteiligten. Und auch der Verrat eines „zeitverirrten Freundes“ kommt ans Licht. Diese Wendung war ebenfalls überraschend.

Beyond Light war wesentlich langweiliger: Im Grund hat Bungie das beste von Destiny 2 genommen und den Hütern genau das gegeben, was sie schon lange gesucht haben. Eine coole Story mit interessanten Wendungen und eine DLC-Kampagne, die wie viele kleine Mini-Dungeons voller Herausforderungen steckt. Vor allem im Schwierigkeitsgrad Legendär.

Während die Kampagne bei Beyond Light durchschaubar war, bietet Witch Queen eine Überraschung nach der nächsten. Die Hexenkönigin spielt mit dem Verstand der Hüter und man beginnt unweigerlich darüber nachzudenken, wie sie einen nun wieder austricksen wird.

In Summe ist die Kampagne von Witch Queen fesselnd, überraschend und hat das Potenzial auch die zukünftige Geschichte von Destiny 2 stark zu beeinflussen. Spätestens im neuen Raid, der am 05. März startet, erwartet die Spieler die nächste Wahrheit.

Wie war euer erster Abend in Destiny 2: Witch Queen? Was hat euch persönlich besonders gut gefallen? Und habt ihr schon erste Lieblingswaffen ausgemacht? Schreibt es uns in die Kommentare.