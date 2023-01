Spieler fürchten ihre Charaktere in Destiny 2 zu verlieren – Was steckt dahinter?

Es ist in Destiny 2 und auch darüber hinaus der Albtraum für jeden Zocker: Die Löschung des eigenen Charakters im Spiel. Normalerweise passiert so etwas nicht ohne aktives Zutun. Doch was, wenn doch, wie jetzt bei dem Hüter CyanSolar passiert ist? Er berichtete von einem mysteriösen Fehler, der zum Löschen seines Charakters führte und versetzte damit die Community in helle Aufregung.

Was ist genau passiert? Der Hüter CyanSolar hat bereits über 2000 Stunden in Destiny 2 verbracht und entsprechend viel Fortschritt angesammelt. Vor ein paar Tagen wollte er sich dann mit seinem Titan erneut ins Spiel einloggen. Als er diesen beim Start auswählte, bekam er nur einen schwarzen Bildschirm zu sehen und die Meldung „Destiny 2 Server werden kontaktiert“.

Das Spiel brachte ihn danach zum Charakterauswahlbildschirm zurück. Von seinem zuvor ausgewählten Charakter, dem Titan, fehlte nun jedoch jede Spur.

Damit war nicht nur sein Titan, sondern auch alle individuellen Items, welche dieser zum Zeitpunkt der Löschung besaß, unwiederbringlich weg. Darunter auch die meisten seiner handgefertigten God-Roll-Waffen. Und er ist auch nicht der einzige Spieler mit diesem Problem.

Charaktere verschwinden auf mysteriöse Weise aus Charaktermenü.

Der betroffene Spieler wandte sich daraufhin ans offizielle Bungie-Forum, sowie ans Destiny-reddit.

Zunächst bekam er jedoch nur die Standard-Information bei einem solchen Vorfall. Die Ninja-Moderatoren reagierten im Forum auf den „Hilfe-Post“ mit dem Verweis auf die Richtlinien.

Gelöschte Charakter sind für immer weg: Die offiziellen Richtlinien von Bungie besagen, dass aufgrund versehentlicher Löschung oder unbefugten Kontozugriffs, manuell gelöschte Charaktere oder Gegenstände nicht wiederhergestellt werden. Es werden auch keine Gegenstände im Spiel ersetzt, die verloren gehen oder demontiert werden.

Normalerweise ist damit eine Löschung abgehakt und somit das unwiederbringliche Ende eines Charakters. Vor allem, weil die Charaktere im Spiel nur nach langem Drücken einer Taste wirklich gelöscht werden können und es oftmals nicht „aus Versehen“ passiert. Überraschenderweise kam es dieses Mal jedoch anders.

Bungie reagierte auf reddit und veranlasste nach einer Prüfung die offizielle Rettung des Charakters. Anscheinend war dieser nicht aktiv ausgelöste Datenverlust des Spielers real und damit etwas, dass man beim Entwickler sehr ernst nimmt.

Bungie stellt gelöschten Charakter wieder her

Bungie holt gelöschten Titan wieder zurück.

Eine einmalige Lösung: In diesem einen, speziellen Fall kam die Community-Managerin von Destiny 2, Liana Ruppert, dem Spieler CyanSolar zu Hilfe. Sie sorgte für eine seltene sowie komplizierte Ausnahme des Entwicklers, an der gleich mehrere Teams von Bungie beteiligt waren und betonte, es sei zudem “eine einmalige Lösung”.

Via reddit teilte die Community-Managerin mit:

[…] Mehrere Teams haben sich mit diesem Problem befasst und wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass andere Konten oder Charaktere betroffen waren.



Da es sich um eine einmalige Situation handelte, konnten wir eine einmalige Lösung finden, um den Charakter wiederherzustellen. Wir verstehen zwar, dass Spieler gelöschte Charaktere jederzeit wiederherstellen möchten, aber dies war ein extrem komplizierter Prozess, der mehrere Teams und zahlreiche Stunden für die Implementierung für einen einzigen Account erforderte, aber das Feedback für diese Funktion wurde zur Kenntnis genommen. […] teilte Bungie via reddit mit

Wäre Bungie nicht eingesprungen, dann hätte der Spieler viele Inhalte des Spiels wiederholen und neu freischalten müssen, nur um mit seinem Titan wieder dorthin zu gelangen, wo er vorher war.

Charakterverlust war bislang keine Angst der Hüter: Eigentlich sollte kein Spieler einen dauerhaften Datenverlust in Destiny 2 zu befürchten haben. Doch die vielen Fehlercodes und Abstürze der vergangenen Wochen haben ihre zweifelnden Spuren bei den Hütern hinterlassen.

Zuerst fehlte der Zugriff auf die API, die wiederholt abgeschaltet werden musste.

Dann plagten das Spiel einige Errorcodes, vor allem beim Start.

Das beschriebene Szenario des betroffenen Hüters kam den meisten Spielern daher nur zu bekannt vor. Es war also kein Wunder, das dieses aktive Eingreifen des Entwicklers entgegen der Richtlinien viel Raum für Spekulationen nach sich zog.

Müssen Spieler jetzt um ihre Charaktere fürchten?

Ein Charakter in Destiny 2 ist individuell – nicht nur wegen seines Aussehens.

Was steckt hinter den Befürchtungen? In den letzten Wochen hatten die Hüter so einige Bugs in Destiny 2 zu ertragen. Die Löschung eines Charakters ohne Zutun und die Tatsache, dass zuvor auch noch ein Serverfehler im Spiel passierte, beunruhigte daher viele Spieler, die den Post gelesen hatten.

Sie fürchten um ihre eigenen Charaktere und das es sich hierbei womöglich doch um einen Bug handeln könnte, der Bungie bereits bekannt ist.

Es gab schon viele Postings über „aus Versehen“ gelöschte Charaktere. Allerdings passierte es bisher kaum bis gar nicht, dass Bungie sie so schnell zur offiziellen Angelegenheit machte.

Der betroffene Spieler ist nicht mehr allein. Inzwischen haben sich auch andere, wie der Spieler Bladedancer, zu Wort gemeldet und von einer ebenso mysteriösen Löschung eines ihrer Charaktere berichtet.

Obwohl Bungie in seinem Statement erklärte, dass dieser Fall nichts weiter als eine einmalige Sache war, könnten die neuen Spielermeldungen mit dem gleichen Problem darauf hindeuten, dass dies möglicherweise doch nicht der Fall ist.

MeinMMO wollte es genau wissen und hat sich bei Bungie direkt erkundigt, ob und wie weit dieser Fehler auch andere Konten betreffen könnte. Sobald wir eine Stellungnahme dazu erhalten sollten, werden wir diese umgehend im Artikel für euch ergänzen.

Account weg? Das solltet ihr dann tun: Sollte euch so etwas passieren dann ist die Empfehlung Destiny 2 umgehend zu beenden und Steam, falls ihr auf dem PC spielt, ebenfalls zu beenden. Wichtig ist auch, dass ihr es unbedingt vermeidet einen neuen Charakter dafür zu erstellen oder diese Option anzuklicken.

Danach direkt den PC oder die Konsole neu starten und den Login noch einmal versuchen. Ist der Charakter nach der erneuten Anmeldung immer noch nicht zu sehen bleibt nur sich vertrauensvoll an den Bungie-Support zu wenden.

Es kann, wie man in speziellen Fall von CyanSolar gesehen hat, jedoch auch hilfreich sein die Community miteinzubeziehen und zusätzlich ein Posting im Destiny-2-Reddit zu erstellen.

Findet ihr diesen Fehler ebenfalls beunruhigend und fürchtet ihr nun um eure eigenen Charaktere? Oder glaubt ihr, die Löschung eines Charakters kann nicht so einfach passieren? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von der Reaktion des Entwicklers haltet.