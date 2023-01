Wer Destiny 2 mit zu guter Hardware spielt, stirbt fast doppelt so schnell

Wer den Loot-Shooter Destiny 2 mit guter Hardware und viel FPS spielt, sollte sich darauf gefasst machen schneller zu sterben, denn es gibt einen fiesen FPS-Bug in Season 19. Er sorgt dafür, dass vor allem Spieler mit guter Hardware durch Laser-Abwehrtürme in der Exo-Mission „Operation: Seraphs Schild“ wesentlich schneller sterben können. MeinMMO hat den Test gemacht.

Welcher FPS-Bug plagt Destiny 2? Bereits im Jahr 2021 bestrafte Destiny 2 Spieler, die leistungsstarke PCs oder Konsolen hatten, mit einer extra Portion Damage. Damals betraf es speziell den Vorhut-Strike „Prüfgelände“. Dort richteten die Projektile der Kabale bei höheren Bildraten mehr Schaden an, weil sie eben auch öfter registriert wurden.

Der bekannte Destiny-2-Streamer Aztecross zeigte damals in einem seiner Videos, dass ein Unterschied von nur 24 Bildern sich erheblich auf den Schaden auswirkt, den ein Hüter in Destiny 2 erleiden kann.

Mit 144 Bildern pro Sekunde konnte er einem feindlichen Schuss nicht standhalten.

Als er seine Bildrate jedoch auf 120 senkte, war das hingegen kein Problem mehr.

In Season 19 werden die Hüter nicht nur von Aliens bedroht, sondern auch von FPS-sensitiven Lasern.

Nun ist dieser Bug zurück oder war vielleicht auch nie wirklich weg. Wer in Season 19 die Mission „Operation: Seraphs Schild“ mit 100 FPS und mehr spielt, kann vielleicht schneller reagieren. Man stirbt dafür aber auch schneller durch die Laser-Geschütztürme und hat viel weniger Zeit, in Deckung zu gehen.

Was versteht man unter dem Begriff „FPS“?:

FPS steht für „Frames per seconds“ also ‚Bilder pro Sekunde‘. Der FPS-Wert gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde auf einem Bildschirm erscheinen und demnach, wie flüssig das Bild läuft. Häufig ist auch von der „Framerate“ (Bildrate) die Rede. Es hängt also von eurer Hardware ab, ob ihr ein Game flüssig zocken könnt oder nicht. Im Gaming-Bereich ist es oft entscheidend, eine hohe FPS-Anzahl zu erreichen.

Mit einer niedrigen Bildrate könnt ihr den tödlichen und offensichtlich FPS-sensitiven Lasern aus Season 19 viel besser und länger entkommen. So schafft man es mit 30 FPS spielend noch die nächste sichere Deckung zu erreichen.

Vergleiche zwischen den verschiedenen FPS-Werten

Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist keiner: In Destiny 2 scheinen die Zeiten, in denen die Spielphysik und -mechanik an die Framerate gebunden sind, offensichtlich noch lange nicht vorbei zu sein. Wer mit wenig FPS spielt oder seine Bildwiederholungsrate im Einstellungsmenü von Destiny 2 künstlich senkt, überlebt tatsächlich länger.

Wie das genau aussieht, zeigt auch ein Video des Spielers SnipingG1337, das von Destiny Bulletin auf Twitter geteilt wurde. Es macht deutlich, wie erhebliche technische Probleme das fünf Jahre alte Spiel weiter beeinträchtigen.

MeinMMO hat es für euch im Spiel ausprobiert und konnte die Ergebnisse bestätigen.

Wie lief der Test ab? Wir haben verschiedene Bildraten eingestellt und uns dann von den Seraph-Lasern mehrfach durchbraten lassen, um die durchschnittlichen Killzeiten der Laser mit unterschiedlichen Bildraten in Destiny 2 zu ermitteln.

Das Ergebnis nach unseren Tests:

Mit 30 FPS sterbt ihr in Season 19 nach entspannten 16,6 Sekunden.

60 FPS schicken euch nach 12,7 Sekunden in die ewigen Jagdgründe.

Und bei 120 FPS grillt es euren Hüter bereits nach knappen 9,4 Sekunden.

Diese Tests verdeutlichen, was einige Spieler in Destiny 2 schon lange wissen und auch aktiv für sich nutzen. Eure persönliche Bildrate hat Auswirkungen darauf wie gut ihr im PvE sein könnt – unabhängig von eurem Skill.

Funktioniert nicht im PvP: Wenn ihr jetzt allerdings gedanklich schon mit einem Fuß im nächsten PvP-Match seid, dann stopp. Die Unterschiede scheinen sich im Allgemeinen nur auf PvE-Aktivitäten wie die Laser-Geschütztürme in den saisonalen Aktivitäten, teilweise Dämmerungs-Strikes und Raids zu beschränken. Ihr werdet im PvP also keinen Vorteil davon haben.

Woher kommt dieses Problem? Bereits damals vermutete man, dass die Tiger-Engine von Bungie an dieser Problematik schuld sein könnte. Sie wurde schließlich für ein Spiel entwickelt, dass auf Konsolen der letzten Generation mit 30 FPS begrenzt war. Mit der PC-Portierung im Forsaken-DLC im Jahr 2018 und den neuen Konsolen wurde der FPS-Bug dann nach und nach zu einem Problem, das wahrscheinlich sehr tief im Fundament von Destiny 2 feststeckt.

Wird Bungie den Bug fixen? Derzeit ist hierzu noch nichts Offizielles bekannt. Aber es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Bungie sich möglicherweise bereits Zeit genommen hat, um seine Engine zukunftssicherer zu machen und damit auch diese Fehlerquelle bald auszumerzen. Demnach könnten bereits mit dem neuen DLC „Lightfall“ im Februar 2023 oder mit dem darauffolgenden DLC „Die finale Form“ einige Bildratenkorrekturen von Bungie ins Spiel integriert werden.

Was sagt ihr? Stört es euch, dass ihr mit hohen Frameraten mehr Damage einstecken müsst? Oder nutzt ihr bereits den Trick, indem ihr eure Frames aktiv senkt, langsamer reagiert, dafür aber mehr aushalten könnt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, mit welcher Bildrate ihr Destiny 2 derzeit spielt.

