Spieler in Destiny 2 feiern Robo-Hund – Aber eigentlich streichelt ihr einen nackten, pinken Mann

In Destiny 2 sind Easter-Eggs rar gesät, umso cooler ist es, wenn diese dann von Hütern selbst entdeckt werden. Diesmal hat sich hinter einer Überraschung von Bungie ein süßer Robo-Hund versteckt. Doch Hüter wissen gar nicht, was sie da tatsächlich streicheln.

Was ist das für ein Easter-Egg? Es handelt sich dabei um ein Secret, was Spieler seit Season 19 lüften dürfen. Dieses Secret versteckt sich im Labor von Clovis-Bray hinter einer verschlossenen, automatisierten Tür. Ihr könnt sie nur öffnen, wenn ihr 50 gelbe Drohnen abschießt, die wild in Destiny 2 versteckt sind. Dazu benötigt ihr aber das neue Exo-Gewehr “Revision-Null”.

Habt ihr das erledigt, erwartet euch ein süßer Robo-Hund der nur darauf wartet von euch gestreichelt zu werden. Bevor ihr den Hund aber streichelt, solltet ihr wissen, wie Bungie es geschafft hat, dass ihr den Hund überhaupt streicheln könnt. Eins vor weg – es ist echt komisch.

Ein nackter, pinker Mann machte das Streicheln erst möglich

Wie funktioniert der Hund? Damit ihr den Hund streicheln dürft, müsst ihr nur auf ihn zugehen und eine vorgegebene Taste betätigen. Dann wird eine Animation ausgelöst, in der ihr dem Hund etwas Gutes tut, ihn streichelt und er freudig mit dem Schwanz wedelt.

Bungie hat dazu ein Video in seinem wöchentlichen TWaB gezeigt, wie man dies getestet hat und damit eine neue “Hüter-Angst” freigeschaltet die Spieler im Destiny-Reddit als den “schrecklichen pinken Kobold” bezeichneten.



Seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Im Video ist links ein Hüter mit seiner Waffe in einem “Test-Bereich” zu sehen. Vor ihm hockt ein Mann in einem hautengen, pinken Anzug, der darauf wartet gestreichelt zu werden.

Bungie selbst spricht über den Hund und dass sich das Team dazu entschied, einen in Season 19 zu implementieren. Es war jedoch nicht so leicht, weswegen man sich für diesen Test entschied.

Als das Team mit der Idee des Hundes “Archie” kam, wollte man definitiv auch die Option haben, dass Spieler den Hund am Ende streicheln können. Aus diesem Grund setzte Bungie sein pinkes Platzhalter-Modell ein, um die neue Geste zu testen und wie Spieler selbst erfahren können hat das funktioniert.

So sieht das Streicheln von “Archie” dem Robo-Hund in Destiny 2 aus.

Es ist absolut interessant zu sehen, mit welchen lustigen Mitteln Entwickler vorgehen, um neue Dinge zu testen und sie dann letztlich ins Spiel zu bringen. Solche Schritte der Entwicklung werden meist nie von Fans gesehen, sondern, wie jetzt beim Robo-Hund von Destiny 2, nur als finale Version. Umso lustiger war dieser Einblick.

Was sagen Spieler dazu? Die Hüter im reddit haben sich köstlich amüsiert und darüber gewitzelt, dass Bungie den “schrecklichen pinken Kobold” beispielsweise als Emote auch noch ins Spiel implementieren solle. Zusätzlich waren noch folgende Kommentare zu lesen:

GlassSpork – “Du musst jeden Raid fehlerfrei abschließen, um den Schlüssel für den “Schrecklichen pinken Kobold-Plüsch” zu bekommen”

spaceaviator97 – “Wo ist mein schrecklicher pinker Kobold-Plüschtier Bungie?”

Gripping_Touch – “Plotwist: Am Ende der Saison des Seraphen kriecht der schreckliche pinke Kobold aus dem Exo-Hund”.

TheTimeSquid – “Wer sagt, dass wir in der nächsten Saison keinen schrecklichen pinkfarbenen Kobold bekommen?”

Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, was ihr zu dem Hundetest sagt und ob ihr heute euren pinken, nackten Mann bereits gestreichelt habt.

Bungie hat bereits angekündigt, dass es bald noch weitere Tiere in Destiny 2 geben wird. Diese werden dann wohl im nächsten großen DLC “Lightfall” in Season 21 erscheinen. Alles Wichtige zum neuen DLC findet ihr in unserer Übersicht:

Destiny 2: Alles zum Lightfall-DLC von 2023 – Release, Neue Fähigkeit und Editionen