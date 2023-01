Eine Klasse war zum Release von Destiny 2 viel zu stark – So sah das damals aus

Bald nähert sich in Destiny 2 ein neues großes DLC und mit ihm kommen erneut Veränderungen und Neuerungen. Um jedoch so weit zu kommen, musste der Loot-Shooter viel ertragen. Dazu gehörten viel zu starke Klassen und kaputte Exos. Wir zeigen euch, wie damals ein Jäger zum Release seinen Tag bestritt.

Was war damals in zum Release anders? Zum Release von Destiny 2 besaß der Loot-Shooter viele Neuerungen, die sein Vorgänger nicht hatte:

Besseres Movement

Eine bessere Grafik

Angepasstes HUD

Leichtere Ausbeute von Exos

Starke Klassen

Während Neulinge in Destiny 2 reinschnupperten, gingen erfahrene Hüter den gewohnten Gang, fingen an zu looten und versuchten so erneut übermächtige Builds zu kreieren. Das Interessante daran war, dass keine komplizierten Zusammenstellungen von Mods nötig waren, um mächtig zu sein.

Einige der besten Exo-Waffen und -Rüstungen mussten nur angelegt und benutzt werden, schon hatte man einen unfairen Build. Das ging sogar so weit, dass der Jäger zu der Zeit die Top-Wahl für fast jede Aktivität war.

Jäger vernichteten alles mit nur einem präzisen Schuss

Was hat den Jäger damals so stark gemacht? Der Jäger funktionierte im Grunde genauso wie damals in Destiny 1, nur dass seine Arkus-Klinge mit einem Stab ausgetauscht wurde. Nutze man damals jedoch den Revolverhelden mit seinem unteren Skill-Baum und dem Exo-Helm “Himmlischer Nachtfalke” biss jeder Boss mit nur einem Ulti-Schuss ins Gras. Hier nochmal eine Kostprobe seiner Stärke:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Während man nun auf Destiny 2 in seinem aktuellen Zustand schaut, ist vor allem die Art und Weise, wie Klassen und Talente funktionieren, umfangreicher geworden. Exos skalieren mit Talenten, die wiederum mit Mods skalieren, die wiederum mit Exo-Waffen harmonieren können. Damals hat jedoch nur eine Gjallarhorn oder ein Himmlischer Nachtfalke gereicht und der Boss wurde zu Staub zermalmt.

War das die einzige kaputte Klasse? Während der Jäger als Boss-Killer galt, war der Warlock der beste Ad-Clearer im ganzen Sonnensystem. Einmal den Helm des Schrecklichen Ahamkara ausgerüstet, konnten die fliegenden Gelehrten Nova-Bomben wie Süßigkeiten aus dem Ärmel zaubern.

Im Grunde hatten Feinde keine Chance, da der Helm sogar bei einer kleineren besiegten Gegnertruppe die Ulti vollständig auflud.

All diese Exos sind nach unzähligen Nerfs jedoch nur noch ein Schatten ihrer selbst und erinnern die Hüter in ihren Sammlungen daran, welche Zeiten es noch im Loot-Shooter gab. Es gab also nicht nur überall Bugs, Content-Dürren oder fehlende Kommunikation zwischen den Fans und den Entwicklern, sondern auch lustige und vor allem coole Erinnerungen, an die man sich nun wieder zurückerinnert.

Wie fandet ihr damals die Zeit der mächtigen Jäger in Destiny 2? Seid ihr auch mit dem Nachtfalken umhergewandert und habt alles mit einem Schuss nieder gepustet? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!

Falls ihr jedoch noch auf der Suche nach dem passenden Build seid, haben wir hier einen Tipp für Jäger:

In Destiny 2 ist ein Maschinengewehr der neue Star im PvE – „Gelinde gesagt: Überwältigend“