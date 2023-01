Destiny 2: Neues Maschinengewehr aus Season 19 lässt PvE-Bosse schmelzen – So baut ihr es

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr den Bauplan des neuen Maschinengewehrs bereits freischalten können? Dann berichtet uns gerne in den Kommentaren, was ihr vom neuen DPS-Geheimtipp haltet und ob ihr auch glaubt, dass dies viel zu gut ist, um wahr zu sein.

Derzeit können Spieler relativ einfach an das Maschinengewehr kommen. Ihr könnt es zum einen in der H.E.L.M. beim Exo-Gehäuse kaufen oder ihr spielt die saisonalen Aktivitäten. Dabei müsst ihr entweder auf einen perfekten Glücksdrop hoffen oder besser auf eine Waffe mit rotem Rahmen zum Einstimmen. Sobald ihr 5 einstimmbare Tiefenblick-Waffen erhalten habt, könnt ihr das Maschinengewehr als Godroll craften .

Das zusammen ergibt aktuell ein höllisch gutes Maschinengewehr, auf das ihr derzeit nicht verzichten solltet und stellt sogar Linear-Fusionsgewehre an vielen Stellen in den Schatten.

Was macht die Waffe so gut? „Nachrüst Eskapade“ ist das neue Seraph-Leere-Maschinengewehr aus der laufenden Season 19. Es verfügt über eine 900er-Feuerrate und schießt damit extrem schnell. Aber es macht sich auch noch zwei andere Vorteile effektiv zunutze.

