Destiny 2: Die aktuell stärkste Powerwaffe in Season 15 ist eine Überraschung

In Destiny 2 sind während der Season 15 ein paar Powerwaffen besonders stark. Ein YouTuber hat nun den direkten Vergleich gemacht und, zur Überraschung vieler Spieler, mit einem legendären PVP-Linear-Fusionsgewehr den meisten Damage rausgeholt.

Exotische Fusions- und Linearfusionsgewehre dominieren die derzeitige Hitliste der beliebtesten Powerwaffen in Season 15. Doch es sind nicht immer nur Exotic-Powerwaffen, welche die stärkste Option für Destiny-2-Spieler bieten. Manchmal können auch legendäre Waffen zu echten Bosskillern und damit zum Geheimtipp werden. Vor allem, wenn sie durch einen saisonalen Mod wie „Partikelzerlegung“ zusätzlichen Schaden machen können.

Der YouTuber VeneroTV hat nun den direkten Vergleich gemacht und 5 beliebte Powerwaffen in Season 15 für euch getestet. Das Ergebnis hat jetzt viele Spieler überrascht. Platz 1 belegt bei ihm eine legendäre Powerwaffe, die in Season 15 anscheinend selbst mit starken Raid-Exotics problemlos mithalten kann.

Die legendäre Powerwaffe war stärker als:

das exotische Linear-Fusionsgewehr Schläfer-Simulant

das Raid-exklusive Fusionsgewehr „1000 Stimmen“

das exotischen Scharfschützengewehr „Wispern des Wurms“

der neue exotische Raketenwerfer „Gjallarhorn“

Um diese Waffe geht es: Bei der Waffe handelt es sich um das einzige Stasis-Linear-Fusionsgewehr „Reeds-Bedauern“ aus den Prüfungen von Osiris mit dem saisonalen Mod „Partikelzerlegung“.

Wie wurde getestet? Im Video von VeneroTV seht ihr die derzeit beliebtesten Waffen im direkten Vergleich und welchen Schaden sie verursacht. Hierfür wurde der maximale Schadensoutput der einzelnen Waffen am ersten Boss im neuen Dungeon „Sog der Habsucht“ getestet.

Im Ranking von VeneroTV belegt der neu aufgelegte, exotische Raketenwerfer Gjallahorn nur Platz 5. Danach folgt auf Platz 4 das Raid-Exotic 1000 Stimmen. Auf Platz 3 befindet sich das exotische Scharfschützengewehr „Wispern des Wurms“. Platz 2 belegt das exotische Linear-Fusionsgewehr Schläfer Simulant. Platz 1 belegt in seinem Test die Meister-Version des legendären Stasis-Linear-Fusionsgewehrs Reeds Bedauern, das er mit den Perks „Dreifach“ und “Vorpalwaffe” getestet hat.

Was macht die Waffe in Season 15 so gut? Im Vergleich zu anderen legendären Vertretern ihrer Art hat diese Trials-Waffe einen wirklich guten Perk-Pool und profitiert damit nicht nur vom saisonalen Mod „Partikelzerlegung”. Allein dieser Mod gibt der Waffe mit jedem Schuss und Stack mehr Schaden. Bei maximalem Stack erhaltet ihr also bis zu 40 % mehr Schaden.

Jeder Schuss erhöht den Schaden von Partikelzerlegung: + 8 % + 16 % + 24 % + 32 % + 40 %

„Vorpalwaffe“ gewährt euch, seit dem letzten Update, 10 % höheren Schaden mit Powerwaffen gegen Bosse/Minibosse. (15 % auf Spezialwaffen, 20 % auf Primärwaffen) Während euch „Schützenlinie“ eine 20-prozentige Verbesserung des Präzisionsschaden gibt, wenn ihr in der Nähe von zwei oder mehr Verbündeten seid. Die Waffe ist also effektiver, wenn ihr im Team spielt und präzise trefft. Der Perk „Dreifach“, stellt euch beim schnellen Landen von Präzisionstreffern 1 Geschoss im Magazin wieder her, wodurch ihr länger schießen könnt.

Reeds Bedauern ist derzeit das einzige Linear-Fusionsgewehr in Destiny 2, das mit den Perks „Dreifach“, „Vorpalwaffe“ oder „Schützenlinie“ droppen kann.

Das legendäre Trials-Linear-Fusionsgewehr “Reeds Bedauern”.

So sehen die Waffen-Stats von Reeds Bedauern mit den empfohlenen Perks aus.

All das macht „Reeds Bedauern“ zu einem wirklich starken Linear-Fusionsgewehr, welches ihr derzeit in Destiny 2 ausrüsten könnt. Sie gilt daher für einige Spieler sogar als die stärkste, legendäre PvE-DPS-Option.

Bitte beachtet hierbei: Die Waffe ist jedoch nur dann die beste Option, wenn ihr in einer stressigen Situation auch präzise trefft, denn nur dann könnt ihr das Optimum aus der Waffe herausholen.

Diese neuaufgelegte, exotische Waffe könnte dann vielleicht in Season 16 eine der besten Optionen werden:

So bekommt ihr die Waffe „Reeds Bedauern“ in Saison 15 mit dem Perk „Dreifach“

Das Linear-Fusionsgewehr „Reeds Bedauern“ könnt ihr nur aus den Prüfungen von Osiris erhalten. Um sie eurem Trials-Lootpool hinzuzufügen, müsst ihr die Waffe zunächst einmal erhalten haben. Dafür braucht ihr Trials-Engramme, die ihr dann bei Meister Rahool entschlüsseln könnt, um die Chance auf die Waffe zu erhalten.

Sobald euch die Waffe einmal gedroppt ist, könnt ihr nun alle weiteren Trials-Engramme beim 14. Heiligen gezielt auf das Linear-Fusionsgewehr fokussieren. Das gibt euch die Chance auch andere Perk-Kombos wie „Dreifach“ und „Schützenlinie“ zu erhalten.

So bekommt ihr die Trials-Engramme: Trials-Engramme bekommt ihr durch die Rangaufstiege bei den Prüfungen von Osiris oder als Belohnung am Ende eines Matches, sobald ihr sieben Siege auf einem Pass erzielt habt. Über die sieben Siege habt ihr auch die beste Option euch die Prüfungen von Osiris-Engramme zu verdienen. Hierbei ist es unwichtig, ob ihr makellos gewesen seid oder nicht. Sobald ihr ein Match mit der 7-Siege-Karte gewinnt, habt ihr auch die Chance ein Trials-Engramm zu bekommen.

Reeds Bedauern als Meister-Version: Wenn ihr euch die verbesserte Meister-Version von Reeds Bedauern holen wollt, braucht ihr dafür einen makellosen Trials-Pass, der euch zum Leuchtturm bringt. Beachtet jedoch: Die Waffe ist nicht jede Woche in den Prüfungen von Osiris verfügbar. Achtet daher auf die wöchentliche Rotation, damit ihr wisst, wann das Linear-Fusionsgewehr wieder erspielt werden kann. MeinMMO informiert euch dazu jeden Freitag in den Xur-News, ob die Trials aktiv sind und welche Waffe in der jeweiligen Woche verfügbar ist.

Auch wenn das alles exzellente exotische Powerwaffen in Season 15 sind und auch Reeds Bedauern als Empfehlung gilt, spielen stets die persönlichen Vorlieben und eigenen Fähigkeiten eine ebenso wichtige Rolle. Sie sollten bei der Auswahl eurer Powerwaffe zusätzlich berücksichtigt werden.

Wenn ihr mit einer anderen Waffe besser zurechtkommt und vor allem trefft, kann das durchaus eine genauso gute und starke Option sein. Vor allem, da der Unterschied im Schaden zwischen den beiden Waffen in etwa gleich ausfällt, ist Reeds Bedauern derzeit die beste legendäre Option im Vergleich zum exotischen Linear-Fusionsgewehr Schläfer-Simulant.

Überrascht euch dieses Ergebnis? Welche Powerwaffe ist in Season 15 euer persönlicher Favorit? Fehlt euch vielleicht eine Waffe im Ranking? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.