Destiny 2: So bekommt ihr beim Anbruch 2021 die kosmischen Zuckerwürfel für Xurs Sternenpferd

Der Anbruch 2021 in Destiny 2 hat einiges aus früheren Events übernommen. Während die Spieler das weihnachtliche Ambiente auf dem Turm genießen, gibt es vor allem eine Menge frostige Cosmetics und alte Waffen zu verdienen. Doch diese Leckerei ist 2021 neu und dazu ein seltener Drop.

In Destiny 2 sind die Spieler stets auf der Jagd nach den besten Items mit guten Werten. Doch gerade beim Anbruch droppen ihnen diese nur sehr selten. Hier geht es oft mehr um das Farmen von Glanzstaub durchs Plätzchenbacken, um sich davon Cosmetics im Everversum zu kaufen oder das Aufbessern von anderen Materialien. Aus den Gegenleistungspaketen selbst, die Spieler fürs Plätzchen backen und ausliefern, von den NPCs erhalten, fallen größtenteils keine guten Items.

Es besteht die Option auf eine der 4 Anbruch-Waffen 2021

Meist droppen blaue Rüstungen und Waffen, seltener Legendäre.

Manchmal auch Zielort-Materialien, Upgrade-Module, Legendäre Bruchstücke sowie Verbesserungskerne und -prismen

Die Spieler können während des Anbruchs 2021 fast jedem NPC Plätzchen in Destiny 2 backen, um sich Belohnungen zu verdienen. Doch ein neuer NPC, von dem man ausgegangen ist, dass er bei diesem Event nicht beschenkt werden kann, steht in Wirklichkeit auf ganz andere süße Leckereien.

“Kumpel-Pferd”, Xurs Partner in den Mutproben der Ewigkeit

Das intergalaktischen „Kumpel-Pferd“ von Xur – von den Spielern „Juan“ getauft – hat eine sehr spezielle Vorliebe, denn es mag statt Plätzchen lieber süße Zuckerwürfel. Aber nicht irgendwelche, sondern nur ganz besondere kosmische Zuckerwürfel.

Was sind „Kosmische Zuckerwürfel“? Ein kosmischer Zuckerwürfel (laut Definition) ist ein kleiner, kristalliner Hexaeder und jede Facette ist mit Miniatur-Zuckergalaxien überzogen. Sie schimmern über die Realität hinaus. Er gehört thematisch in Destiny 2 zu den Verbrauchsmaterialien und ist nur während des Anbruchs 2021 verfügbar. Dazu ist er jedoch auch ein exklusiver Drop der euch besseren Loot geben kann, was ihn nicht nur bei Space-Pferden sehr begehrt macht.

Wo bekommt man die intergalaktische Süßigkeit? Der „Kosmische Zuckerwürfel“ ist ein seltener Drop den Spieler nur in den „Mutproben der Ewigkeit“, der kostenlosen 6-Spieler-Aktivität des „30 Jahre Bungie“-Jubiläums, bekommen können. Den Würfel kann sich jeder erspielen, er droppt jedoch nur in der Begegnung mit dem „Schatz-Oger“.

Besiegt ihr ihn und alle Gegner, fällt am Ende der Begegnung vielleicht einer der seltenen kosmischen Zuckerwürfel aus seiner Tasche. Auch Oger wissen anscheinend diese süße Leckerei für zwischendurch zu schätzen.

Bringt die Zuckerwürfel zum Sternenpferd: Habt ihr einen der Zuckerwürfel ergattert, fliegt in die Ewigkeit und gebt ihn in Xurs Schatzkammer bei seinem funkelnden Kumpel ab. Das unmögliche Pferd schätzt diese Leckerei und lässt euch für einen kosmischen Zuckerwürfel ebenfalls ein Gegenleistungspaket droppen.

Darum sind „Kosmische Zuckerwürfel“so besonders: Die „Kosmische Zuckerwürfel“ sind nicht nur selten. Die Zuckerwürfel-Gegenleistungspaketen haben eine Chance auf mächtige kosmische Items, wie Rüstungen oder die Anbruch-Waffen. Zudem gibt es pro Zuckerwürfel noch 15 Anbruch-Stimmung dazu. Bei den normalen NPC-Gegengeleistungspaketen sind es nur 5.

Öffnet eure Gegenleistungspakete nicht sofort: Einige Spieler lassen diese Gegenleistungspakete vom intergalaktischen Pferd zunächst ungeöffnet. Sie kaufen sich dafür stattdessen bei Eva gezielt die Pakete „Einheitlicher Austausch“ sowie „Scharfer Austausch“. Das kostet 5x Anbruchstimmung und ein Gegenleistungspaket. Dafür ist eine der Anbruch-Waffen garantiert. Es ist zwar nicht bestätigt, aber die Drops des Pferds sollen auch bei Rüstungen besser abschneiden.

Der Spieler SrslySam91 empfiehlt euch auf reddit ebenfalls die Pakete nicht sofort zu öffnen:

[…] öffnet sie nicht. Ihr braucht diese eine Währung [Anbruch-Stimmung], um sie einzulösen. […] Ich habe das Glacioclasmus-Fusionsgewehr mit Auskommen und Speicher-Salve bekommen. Ich habe bisher nur 5 Pakete abgegeben. 3 waren Fusionsgewehre (es ist entweder Fusion oder das LMG) und alle 3 hatten Speicher-Salve. […] Achtet auch darauf, die 2 Upgrades zu kaufen, bei denen die Gegenstände, für die ihr die Geschenke eintauscht, eine Chance haben, einen 2. Vorteil in der 3. und 4. Spalte zu rollen.

Die „Kosmischen Zuckerwürfel“ sind damit ein interessantes Item und besitzen echten Seltenheitswert in Destiny 2. Das wohlwollende Pferd wünscht sich bereits eine süße Zugabe von euch und einige Hüter haben beschlossen, sich einen der kosmischen Zuckerwürfel als kleines Andenken an ein einzigartiges, galaktisches Kumpel-Pferd in ihrem Tresor aufzubewahren.

Das ist jedoch nicht das einzige seltsame Item, dass sich Hüter in ihren Tresoren aufheben. Bei manch einem liegt auch noch eine alte, benutzte Zahnbürste herum:

