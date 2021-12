Destiny 2: Weekly Reset am 21.12. – Anbruch-Stimmung und letzte Mutproben

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Womit seid ihr in der letzten Weihnachtswoche beschäftigt? Immerhin ist jetzt in Destiny 2 die beste Zeit seinen Glanzstaub-Vorrat aufzustocken. Oder erspielt ihr euch lieber die neuen Rüstungen und Waffen-Godrolls, um für Witch-Queen vorbereitet zu sein?

Diese Woche ist dann auch der letzte Triumph „Schicksalshafte Drehung“ beim Siegel „30 Jahre Bungie“ abschließbar. Wenn ihr den Minotaurus in den „Mutproben der Ewigkeit“ von Xur besiegt, könnt ihr „Platzen vor Freude“ und euch auch das Helm-Ornament „Furchtbare Symetrie“ in seiner Schatzkammer abholen.

In Destiny 2 regnet es gerade Geschenke und jede Menge Glanzstaub – es herrscht feierliche Anbruch-Stimmung. Damit ihr wisst, was euch in dieser Weihnachtswoche noch erwartet, bringen wir von MeinMMO euch auf den aktuellen Stand und verraten, was sich diese Woche lohnt.

