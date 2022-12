YouTuber sammelt über 55.000 € für TV-Serie zu Destiny 2, kommt in 7 Tagen – „Der Trailer hat mich umgehauen“

Destiny 2 hat eines der aufwendigsten Sci-Fi-Gaming-Universen und es ist bis oben hin mit faszinierenden Geschichten sowie Charakteren gefüllt. Doch eine offizielle Serie oder Film gibt es bisher immer noch nicht. Also haben die Fans es übernommen, wie der YouTuber Average Matty, der mit seiner Community eine eigene Destiny-Zeichentrickserie mit dem Namen „Ace“ realisiert hat.

In Destiny 2 gibt es unheimlich viel Potenzial für grandiose Storys und Geschichten. Bisher sind diese nur im Loot-Shooter selbst zu erleben. Doch Destiny-Fans fragen schon lange nach einer Verfilmung. Da Bungie diesem Wunsch bisher jedoch noch nicht nachgekommen ist wird die Community eben selbst aktiv.

Anfang des Jahres veröffentlichen Fans „SOLAS“. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes „Immersiplay“, also eine einzigartige Mischung aus immersivem Rollenspiel, Lets Plays und geskriptetem Original-Destiny-Gameplay.

Jetzt, zum Ende des Jahres 2022, stellt der YouTuber Average Matty sein TV-Projekt „ACE“ vor, dass ebenfalls auf Destiny 2 basiert und mit finanzieller Unterstützung der Community realisiert wurde.

Um was für eine Serie handelt es sich? Bei „ACE“ handelt es sich um eine Fan-gemachte TV-Serie, die im Destiny-2-Univerum spielt. Federführend dabei ist der YouTuber Average Matty, der das Projekt mit großer Unterstützung durch seine Community verwirklichen konnte. Die hatte nämlich wohl fast 55.000 Euro via Crowdfunding gesammelt.

Neben Average Matty sind am Serien-Projekt noch weitere Destiny-2-Spieler und Content-Creator unter dem Begriff „Dream Big Productions“ beteiligt:

Als Animator ist Neenkin, ein 3D Generalist and VFX Artist, involviert.

Die 22-jährige Jessie Yun ist Film-Studentin und tritt als Composer bei „ACE“ auf. Sie lieferte somit den musikalischen Teil der Serie.

Der Gamer Strasner übernahm das Master Audio Engineering.

Nach fast einem Jahr Entwicklung veröffentlichte das Team um Average Matty am 16. Dezember die erste Ankündigung in Form eines 45-Sekunden-Trailers. Und der hat die Fans von Destiny 2 gleich in seinen Bann gezogen.

Hier könnt ihr euch die ersten 45 Sekunden aus der Fan-made und animierten Serie “ACE” anschauen:

Was ist im Trailer zu sehen? Die ersten Bilder der animierten TV-Serie „ACE“ zeigen ein direktes Duell eines Hüters mit einem Oger in einer staubigen Wüste. Das Cape weht im Wind und es verbreitet sofort das klassische Revolverhelden-Klischee, das man aus dem Forsaken-DLC kennt.

Und als hätte man darauf gewartet, erscheint dann auch die exotische Handfeuerwaffe „Pikass“ im Bild, was viele Fans umgehend abgeholt hat. Danach wird es dunkel und ein Schuss ist zu hören. Genau wie der, der einst den Jäger-Vorhut-Vertreter Cayde-6 getötet hat. Ein Geräusch, das viele Hüter bis heute nicht vergessen haben.

Die Waffe von Cayde-6 ist präsent im Enthüllungstrailer zu sehen.

Ist das eine Cayde-6-Serie? Viele Fans, wie J The Christmas Ghoul, hofften aufgrund des Trailers darauf, dass man durch die Fan-Serie vielleicht eine Story rund um den Revolverhelden Cayde-6, sein Leben und seine Geschichte aufbaut. Doch ob dem so ist, weiß man noch nicht.

Der YouTuber Average Matty hat also vielleicht nicht ohne Grund viel vom gehypten Cayde-6-Feelings genutzt, inklusive des Namens der Serie. Bei “ACE” handelt es sich nämlich um den fiktiven Sohn von Cayde-6. Diese Tatsache konnten die Spieler in Destiny 2 erfahren, als sie im Forsaken-DLC Caydes Geheimverstecke suchten. Darin verborgen war ein Brief, den Cayde einst an Ace geschrieben hatte.

Die Handlung könnte vielleicht teilweise auf dieser Geschichte beruhen, wenn man die Andeutung von Matty auf Twitter so interpretieren will. Ganz genau wird man das aber wohl erst in der Serie selbst erleben können.

Diese Reaktionen gibt es: Nach der Ankündigung und den ersten Sekunden des Enthüllungstrailers sind viele Hüter bereits extrem neugierig auf die Serie.

So schreibt michaelrichard1029 auf YouTube: “So viele Fragen … Es sieht wunderschön aus. Ich kann es kaum erwarten, ihn anzuschauen und hoffentlich einige von ihnen beantwortet zu bekommen!”

Und Capel79 kommentiert: “Es wurde viel Arbeit in diesen Trailer gesteckt, und er ist ultrageil! Ich habe vor nicht einmal 5 Minuten von euch erfahren und mein Kalender hat bereits eine Erinnerung für den 28. Dezember. Gute Arbeit”

Die erste Folge der Miniserie erscheint bereits in 7 Tagen, am 28. Dezember 2022, auf YouTube.

Wann erscheint die Destiny-Serie „ACE“? Wer jetzt neugierig geworden ist und sich die Serie ansehen will, muss sich nicht mehr lange gedulden. Die erste Folge der Miniserie erscheint bereits in 7 Tagen, also am 28. Dezember 2022. Ihr könnt sie euch direkt auf dem YouTube-Kanal von Average Matty ansehen.

Während manche Spieler sich dennoch eine offizielle TV-Serie oder einen Film von Bungie über Destiny 2 wünschen, wie Arcane, Cyberpunk Edgerunners oder Castlevania, ist das Fan-Projekt „ACE“ zwischenzeitlich vielleicht ein sehenswerter Ersatz.

Hat euch der erste Trailer von „ACE“ abgeholt und steht nun fest auf eurer Serienliste? Oder wartet ihr lieber, bis Bungie eine eigene Destiny 2-TV-Serie entwickelt hat? Verratet es uns in den Kommentaren.

Für alle, die lieber zocken, statt fernzusehen, hat MeinMMO ein neues Build für Season 19 vorgestellt, mit dem ihr aktuell richtig Spaß haben könnt:

