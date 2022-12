Destiny 2: Erstes Exo in Season 19 deaktiviert und das dank eines sehr kuriosen Bugs

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Da sich aber bald viele Studios in den Winterurlaub verabschieden, könnte es sein, dass der Fehler erst im neuen Jahr 2023 behoben wird. Wir werden euch aber, mit den wichtigsten Updates versorgen und das auch in den Wintertagen, seid also gespannt!

Damit konnten Handfeuerwaffen Gegner mit zwei Schüssen in die Knie zwingen. Sogar Raketenwerfer wurden mit mehr Schaden ausgestattet. Es ist also verständlich, dass solch ein gravierender Fehler eine Deaktivierung nach sich zog.

Durch diesen nicht gewollten Effekt deaktivierte Bungie den Jadehasen bis auf Weiteres komplett. Ihr könnt ihn also in keiner Aktivität ausrüsten, nur aus eurer Sammlung ziehen. Damit ihr wisst, wie stark der Bug war, hat der YouTuber Nodnahs einen Vergleich gezogen:

Die neuen exotischen Effekte klingen gut, jedoch haben sie nicht so funktioniert, wie sie sollten. Anstatt den Jadehasen mit dem Schadensbuff auszustatten, wurden alle Waffen in eurem Inventar gebufft.

