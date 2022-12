Destiny 2 enttäuscht in Season 19 mit fehlenden Exo-Rüstungen – Doch ein Leak macht neue Hoffnung

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Was denkt ihr? Hat Bungie mit diesen drei Rüstungs-Exotics noch etwas vor? Oder ist das nur eine Vorbereitung auf kommende Inhalte, die sicher nichts mit der Saison der Seraphe zu tun hat? Hinterlasst uns eure persönliche Theorie gleich in den Kommentaren.

Normalerweise gelangen solche klassifizierten Inhalte in Destiny 2 nicht schon mehrere Monate vorher direkt auffindbar in die Datenbank. Damit steigen zumindest die Chancen darauf, dass es sich hierbei entweder um Rüstungs-Exotics oder zumindest exotische Rüstungs-Ornamente handelt, die noch vor Lightfall, also in den kommenden Wochen, droppen könnten. Auch wie man die zusätzlichen Rüstungs-Exotics dann verdient, ist derzeit nicht bekannt.

Wann könnten diese Rüstungs-Exotics ins Spiel kommen? Allein die Tatsache, dass sie in der Destiny-API zu finden sind, bedeutet jedoch keine Garantie, dass sie noch in Season 19 ins Spiel kommen werden. Bungie hat offiziell noch keine Ankündigung dazu gemacht, sodass alles nur Spekulation ist.

Die Quest für das exotische Impulsgewehr „Revision Null“ beispielsweise startet am 20. Dezember und es ist, neben der Osteo Striga , das zweite handwerklich herstellbare Exotic in Destiny 2.

Auf den Icons ist jedoch deutlich das Symbol für einen exotischen Kopf-, Bein- und ein Armschutz zu sehen. Hier könnte es sich durchaus um die vermissten Rüstungs-Exotics der Season 19 handeln, vor allem weil die klassifizierten Symbole so eindeutig sind, wie Paul in seinem Twitter-Post zeigt:

Was hat der neue Leak den Hütern offenbart? Diese letzte Hoffnung der Hüter für Season 19 auf eine Überraschung wurde von einem Leak wieder befeuert, als 3 exotische und noch unbekannte Rüstungen in der Datenbank von Destiny 2 gefunden wurden. Sie könnten die schwer vermissten Exotics für Season 19 sein.

Der Start von Season 19 war ein wenig geizig, was exotische Rüstungsteile betrifft. Bisher hatte jede Saison in Destiny 2 auch neue Exotische Rüstung für drei Klassen ins Spiel gebracht. Doch dieses Mal nicht.

