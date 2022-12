Destiny 2: Server Down für Update 6.3.0.1 am 13.12. – Alle Zeiten und Infos

In Destiny 2 steht heute Update 6.3.0.1 an und darauf warten die Hüter bereits sehnsüchtig. Wir haben alle Zeiten und wichtigsten Informationen zusammengefasst und sagen euch, wann die Server heute, am 13. Dezember, auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia offline gehen und was sich ändert.

Warum wird der heutige Patch so dringend erwartet? Am letzten Freitag, dem 09. Dezember, kam es in Destiny 2 kurz nach dem Start des neuen Dungeons „Säule der Wächterin“ zu einer Reihe von Fehlercodes. Diese führten dazu, dass die Hüter ihre ersten Runs in der neuen Aktivität nicht fertigstellen konnten, weil sie immer wieder aus dem Spiel flogen.

Bungie reagierte zwar am selben Abend recht zügig auf die Schwierigkeiten, doch eine schnelle Lösung des Problems konnte trotzdem nicht gefunden werden. Wie der Assistant Game Director Robbie Stevens auf Twitter mitteilte, telefonierte man noch bis spät in die Nacht, um das Problem einzugrenzen.

Die schnellste Lösung, um den Hütern über das Wochenende doch noch stabile Runs garantieren zu können, war eine Deaktivierung der gesamten API von Destiny 2. Solange, bis man einen Patch für das Problem bereitstellen kann, was heute in Update 6.3.0.1 der Fall sein wird.

Sobald das Update heute startet, halten wir euch in dieser Infobox mit frischen Infos auf dem Laufenden. Ihr könnt diesen Artikel daher ab 18 Uhr immer wieder aktualisieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Start des neuen Dungeons verlief aufgrund der Fehlercodes nicht reibungslos.

API-Abschaltung nimmt Spielern sämtlichen Komfort: Ab 23 Uhr am Freitag konnte man immerhin, aufgrund der API-Deaktivierung, den Dungeon wieder problemlos spielen, ohne dass der Endboss ein Fehlercode war. Doch durch das Fehlen der API taten sich nun andere Abgründe auf.

Sämtliche Dienste rund um Destiny 2 waren deaktiviert. Das versetzte die Hüter in graue Vorzeiten zurück, als es noch keine praktischen Online-Apps gab und man nach jeder Aktivität zum Turm fliegen musste, um sein Loadout einzeln und manuell zu tauschen.

Deaktiviert wurden die Bungie-Companion-App, worüber man ganz bequem seine Beutezüge via Handy im Orbit per Klick anfordert und sich den Gang zu Händlern sparte.

Ebenso deaktiviert Drittanbieter-Apps, wie der Destiny Item Manager (kurz D.I.M.) wo viele Hüter all ihre Builds, Waffen und Loadouts speichern, um sie mit einem Klick ausrüsten zu können.

Auch das LFG-System war deaktiviert, sodass manche Spieler keine Teams mehr finden konnten.

Selbst die Destiny-Datenbanken, wie Charlemagne oder light.gg waren von neuen Infos abgeschnitten und konnten keine Ausgaben, beispielsweise zu den neuen Dungeon-Waffen, liefern.

Zumindest wurde so vielen Hütern bewusst, wie wertvoll die kostenlosen Drittanbieter-Apps für ein bequemes und reibungsloses Gameplay in Destiny 2 tatsächlich sind. Auch wenn Bungie im kommenden Jahr ein eigenes Loadout-System ins Spiel integrieren wird, dass dann von der API unabhängig sein wird.

Ein erster Blick auf das interne Loadout-System, das mit dem Lightfall-DLC ins Spiel kommt.

Update 6.3.0.1 soll die API reaktivieren

Falls ihr euch also bereits sehnlichst den alten Komfort zurückwünscht, haben wir gute Nachrichten. Bungie hat die Reaktivierung der API für das heutige Update 6.3.0.1 angekündigt. Es dauert also nicht mehr lange.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wir bieten euch zudem alle Information mit den aktuellen und deutschen Zeiten. So könnt ihr euren heutigen Gaming-Tag besser planen und wisst, wann ihr genau mit dem Serverdown zu rechnen habt und aus Aktivitäten gekickt werdet.

Alle Zeiten für Update 6.3.0.1 im Überblick:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und das Update 6.3.0.1 soll ab dann auch auf allen Plattformen und Regionen verfügbar gemacht werden.

Die Wartungsarbeiten laufen im Hintergrund noch weiter und sollen gegen 19:00 Uhr enden.

Wichtig: Auch wenn ihr das mögliche Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr immer noch zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App, auch wenn sie wieder reaktiviert wurden, trotzdem noch eine Weile nach der Downtime nicht korrekt funktionieren könnten.

Das ändert sich noch mit Update 6.3.0.1 in Destiny 2

Derzeit ist die Liste bekannter Probleme recht umfangreich.

Das bringt das Update heute noch: Das Update könnte jedoch nicht nur die API-Reaktivierung beinhalten. Bungie hat darüber hinaus eine Liste von Fehlern angeführt, die ebenfalls den Spielfluss stören und daher zu den bekannten Problemen zählen. Es ist keine vollständige, aber eine zielgerichtete Liste.

Das sind die bekannten Probleme:

Das exotische Scout-Gewehr „Jadehase“ ist derzeit deaktiviert, weil sein exotischer Effekt auch auf andere Waffen übertragen werden konnte, um Kopfschussschaden bei Körpertreffern anzurichten.

Die Aktivität „Piratenverstecke“ aus Season 18 wird Spielern nicht mehr angezeigt und kann daher auch nicht mehr gespielt werden.

Neue Spieler können möglicherweise die Einführungsmission der „Saison der Plünderer“, „Bergung und Erlösung“, nicht spielen, solange „Saison der Seraphe“ aktiv ist. Die Spieler müssen zuerst die Einführungsmission der Saison der Seraphe „Hierarchie“ auf Europa abschließen, bevor sie Zugang zu „Bergung und Erlösung“ in der H.E.L.M. bekommen.

Der Quest-Schritt „Projekt Sonnenuntergang“ kann möglicherweise nicht angenommen werden, wenn das Beutezug-Inventar voll ist. Die Spieler müssen in ihrem Inventar erst Platz schaffen, um den Quest-Schritt annehmen zu können.

Bei einigen Seraph-Rüstungen erscheint die Meldung „Schalte diesen Gegenstand in der Sammlung frei, um ihn zu kaufen“, wenn ihr den Bildschirm des Saisonalen Händlers aufruft. Wenn diese Meldung angezeigt wird, müsst ihr euch die Rüstung möglicherweise noch anderweitig verdienen, bevor ihr zusätzliche Rüstung vom Händler kauft.

Einige Spieler erhalten zwar eine Benachrichtigung über eine abgeschlossene Saisonale Herausforderung, sie können sie jedoch nicht beanspruchen. Dieses Problem wird sich in Woche 3 und/oder Woche 5 allein lösen.

Der Katalysator für „Der Mantikor“ erscheint in den Sammlungen im Tab „Kinetisch“ statt „Energie“.

Artefakt-Mods erscheinen nicht in den normalen Klassengegenständen, sondern in den Kunstvollen Klassengegenständen.

Der Mod „Unaufhaltsame Handfeuerwaffe“ aktiviert den Perk „Unaufhaltsam“ immer wieder, wenn man die Zielvorrichtung auf einer beliebigen Waffe benutzt, wodurch eine Audioschleife entsteht.

Spieler bleiben manchmal im Europa-Raub-Schlachtfeld in den Lasern stecken.

Der Urquell-Perk teilt die Fähigkeiten-Energiegewinne nicht richtig auf.

Namensänderungen von Spielern sind nicht über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option ihren Spielernamen wieder mehrmals statt nur einmal anpassen zu können.

Solltet ihr noch andere Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler auch darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Update 6.3.0.1 vom 13.12. in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.3.0.1 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell passiert das recht zügig, nachdem die Server wieder online gegangen sind.

Sobald Bungie heute die Patch Notes veröffentlicht hat, verlinken wir sie euch an dieser Stelle.

Gehört ihr auch zu den Spielern, die den Verlust der API deutlich gespürt haben? Dann hinterlasst uns einen Kommentar. Gerne auch dann, wenn euch noch andere Fehler im Spiel aufgefallen sind, von denen ihr denkt, dass andere Hüter sie kennen sollten.