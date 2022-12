Hüter langweilen sich durch immer gleichen Content in Destiny 2 – Bungie reagiert, verspricht Besserung für 2023

Das bekannte Season-Modell in Destiny 2 ist ausgelutscht. Zwar war saisonaler Burnout schon immer Bestandteil des Loot-Shooters doch in Season 18 wurde der besonders schlimm. Aufgrund von langweiligen Lootschleifen und wenig Neuem kam es sogar zu einem drastischen Rückgang der Spielerzahlen. Jetzt hat sich Bungies Chef Joe Blackburn zur aktuellen Situation geäußert.

Was macht den Hütern in Destiny 2 gerade zu schaffen? Normalerweise soll Gaming bei Destiny 2 Spaß machen und die Zeit wie im Flug vertreiben. Doch in den vergangenen Monaten fühlte es sich für viele Hüter im Loot-Shooter ganz und gar nicht mehr so an.

Ihre Zockerrunden in Bungies Flagschiff wurden durch das sich kaum verändernde Seasonmodell immer mehr zu einer Verpflichtung, die kaum noch jemand mit Spannung verfolgte.

Seit 12 Seasons gibt es ein saisonales Artefakt, das gelevelt werden muss.

Die Erledigung von den ähnlichen saisonalen PvE-Aktivitäten sorgt für Langeweile.

Dazu gab es immer weniger Secrets, die diese Eintönigkeit hätten unterbrechen können.

Auch mehr Beute und Coop-Cosmetics helfen nicht, denn inzwischen kann auch der Drop einer Waffe mit Tiefenblick-Resonanz oder recycelte Rüstungen manchen Hüter nicht mehr glücklich stimmen.

In Season 19 ist der am 09. Dezember startende „Western“-Dungeon ein Content-Highlight.

Eine Season, die eigentlich drei Monate Unterhaltung beinhalten soll, fühlte sich deswegen wie ein dreimonatiger Murmeltiertag an, aus dem man nicht entkommen kann. Bereits nach den ersten 24 Stunden warteten manche Spieler jetzt schon nur noch auf den am Freitag startenden Dungeon.

Die Forderungen der Spieler nach Innovation und Veränderung werden folglich immer lauter und waren nachvollziehbar. Auf Twitter zeigte Destiny Bulletin und ArgonianNPC, wie tief dieser „Kaninchenbau“ der saisonalen Tretmühle inzwischen geworden ist:

Was sagt Bungie zur Situation? Lange hatte Bungie sich nicht offiziell dazu geäußert – das Problem zunächst vor sich hinsickern lassen. Das hat sich inzwischen jedoch geändert.

Bungies Game-Director Joe Blackburn hat am 07. Dezember via Twitter ein persönliches Statement zur Situation und dem allgemeinen Content-Burnout der Spieler veröffentlicht. Dort teilte er mit, dass Bungie „das Feedback zu seinen aktuellen saisonalen Grundpfeilern laut und deutlich gehört hat“.

Wann kann man mit Veränderungen rechnen? Vermutlich nicht sofort. Viele Spieler hatten sich bereits für Season 19 große Content-Innovationen und -Variationen gehofft. Die blieben jedoch weitestgehend aus und das hat auch einen Grund.

Auch wenn Bungie das Feedback von euch aus den letzten Seasons berücksichtigt, wird es trotzdem einige Zeit dauern, und hier spricht man von mehreren Monaten, bis sich konkrete Änderungen auch im Spiel niederschlagen.

Wie Joe Backburn mitteilte, arbeitet Bungie aktuell an Season 21 des kommenden Lightfall-DLCs und ist damit zur Hälfte fertig. Die laufende Season 19 und Season 20 sind also schon lange fertiggestellt. Deswegen wird man wohl auch Season 20 nachträglich nicht mehr großartig umkonzipieren können.

Joe Blackburn erwähnt jedoch, dass die neuen Hüterränge und Neomuna-Zielverfolgungen die Dinge in Destiny 2 mit dem Start des neuen DLCs, am 28. Februar 2023, trotzdem aufmischen sollten.

Zwischenzeitlich wolle man das „Hauptaugenmerk bei den saisonalen Verfolgungen darauf auslegen, die Komplexität zu reduzieren und die Synergie zwischen den saisonalen Verfolgungen und dem Rest des Spiels zu verbessern.“

Während die letzten Bugs an Season 20 und Lightfall beseitigt werden, festigen wir unsere Pläne für 2023 und arbeiten daran, im nächsten Jahr an jeder Season Verbesserungen in diesem Bereich vorzunehmen.

In den nächsten Monaten wird es in Destiny immer noch Neuerungen, thematische Vielfalt und neue Möglichkeiten geben, euren Charakter voranzubringen, aber während wir daran arbeiten, dieses Feedback in unsere zukünftigen Veröffentlichungen einfließen zu lassen, möchte ich [hiermit] sicherstellen, dass eure Worte nicht auf taube Ohren gestoßen sind. erklärt Joe Blackburn, Bungies Game Director, via Twitter

Das sagt die Community zum Bungie-Statement

Aktuell sind die Hüter mehr als skeptisch.

In den vergangenen Monaten hat Bungie teils durch das verzögerte Feedback, teils durch den allgemeinen Hass der Community und Fehlentscheidungen, beispielsweise für das PvP, das Vertrauen seiner Hüter immer öfter verloren.

Es ist für die Spieler zwar ermutigend, dass Bungie ihr Feedback endlich berücksichtigen will, aber viele sind sich nicht mehr sicher, ob Bungie daraus auch die richtigen Entscheidungen ziehen wird. Zu oft wurden sie in der Vergangenheit enttäuscht.

Der allgemeine Unmut in der Community ist deutlich zu spüren: Der Hüter Robbie antwortet Joe Blackburn ironisch auf Twitter: „Ist das ein Feedback, das seit über einem Jahr [von Bungie] wiederholt wird?

Und ein anderer Spieler namens Fritz wünscht sich, dass Destiny 2, welches die Community so sehr liebt, besser gemacht wird. Aber er ergänzt ebenso kritisch:

Im Moment vermittelt uns Bungie insgesamt den Eindruck, dass sie sich nicht für dieses Spiel interessieren, weil sie wissen, dass wir weiterhin immer wieder DLCs und Seasons kaufen werden. Wenn Bungie häufiger (und ehrlicher) mit uns reden würde, wäre die Community nicht so wütend über den aktuellen Zustand des Spiels. Die Leute [lassen sich den Kauf des neuen Lightfall-DLCs] zurückerstatten, weil sie nicht glauben, dass Bungie die Dinge umkehren kann. schreibt der User Fritz als Feedback auf die Mitteilung von Bungie

Und ein weiterer Hüter torchwood findet schlicht: „Tut mir leid, Joe. Aber es ist zu wenig, zu spät. Sie haben das Feedback seit langem erhalten. Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass Sie erst jetzt anfangen, das Feedback umzusetzen. Sie haben viele Versprechungen gemacht, und sie wurden alle gebrochen.“

Was sagt ihr als deutsche Community zum neuesten Feedback von Bungie und den Vorwürfen aus der Community? Habt ihr dafür Verständnis, dass Neuerungen nicht von jetzt auf gleich passieren können? Oder sagt ihr, nein, es war schon lange Zeit genug, das hätte schon passieren müssen – mit Season 19 bin ich raus?

Verratet uns auch gerne in den Kommentaren wie es euch geht, wenn ihr derzeit Destiny 2 zockt? Denkt ihr dann auch an ein Hamsterrad oder passt das alles noch?

Selbst Streamer, wie beispielsweise Aztecross, meinen inzwischen, dass Bungie sein Flagschiff Destiny 2 ins Grab beten wird, wenn sie so weiter machen: