Destiny 2: Cheater terrorisieren immer dreister das PvP – Nutzen jetzt verrücktes Hacker-Setup mit 2 PCs

Jedes Wochenende können Spieler in Destiny 2 zeigen, was sie im PvP-Endgame, den „Prüfungen von Osiris“, draufhaben. Doch während die meisten Spieler ihr Bestes geben, wird ihnen der Spaß am Spiel immer öfter von Cheatern genommen. Ein YouTuber zeigt, wie dreist sie dabei vorgehen und vor allem wie unglaublich offensichtlich.

Was ist im PvP von Destiny 2 gerade los? An den Wochenenden finden in Destiny 2 regelmäßig „Die Prüfungen von Osiris“ statt. Die Aktivität gilt im Loot-Shooter als das ultimative PvP-Endgame und soll eigentlich jedes Wochenende tausende Spieler fesseln.

Aktuell werfen jedoch immer mehr der treuesten PvP-Spieler in Destiny 2 genervt das Handtuch. Schuld ist die weiterhin starke Zunahme an Cheatern, welche jedes Wochenende dafür sorgen, dass ehrliche Spieler kaum eine Chance haben „Makellos“ zu werden.

Sie fliegen herum, sind unsichtbar oder können sogar durch Wände schießen.

Sie haben unendlich und sofort Power- sowie Spezialmunition.

Und selbst ein Account-Bann hält sie wohl nicht mehr davon ab weiter zu cheaten.

Destiny 2 hatte vor allem zum neuen „Witch Queen“-DLC viele interessierte Spieler gefunden, die den Loot-Shooter zum ersten Mal erkunden:

Der YouTuber Lucky10PP prangert an, wie dreist und hartnäckig die Cheater inzwischen geworden sind. Es stört sie nicht einmal mehr, dass ihre illegalen Aktivitäten aufgezeichnet werden. Eher im Gegenteil.

Ein Cheater nahm an diesem Wochenende sogar gezielt Destiny-2-Streamer ins Visier, wie beispielsweise ZKMushroom oder Gjake. Letzterer hat die unglaublichen Aktionen des Cheaters in Destiny 2 auf Twitter geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Dreister geht es kaum.

Und auch Destiny-Bulletin postete einen fliegenden Cheater mit einer „Schnellfeuer-Sniper“ der dauerhaft über 69 Schuss Spezialmunition verfügt und diese Reserven auch nicht verliert.

Cheat-Systeme von Destiny 2 greifen zu langsam: Auch wenn Bungie über mehrere Anti-Cheat-Systeme verfügt, scheinen diese nicht wirklich zuverlässig zu greifen.

Lucky10PP hat hierfür vor allem 3 mögliche Gründe angeführt:

Der Cheater soll angeblich ein ganz spezielles Hacker-Setup aus 2 PCs/Servern und Hardware-ID-Spoofer nutzen, mit dem er seine Hardware-IDs manipulieren oder ändern kann, um Bungies Anti-Cheat-Systeme zu täuschen.

Zudem wechselt er von Account zu Account, indem er, nach eigenen Angaben, eine „3-Dollar-Kontowiederherstellung“ nutzt.

Cheater scheinen außerdem besonders gern an den Wochenenden im PvP unterwegs zu sein, weil Bungie dann angeblich weniger Mitarbeiter im Einsatz hat, was bedeutet, dass Sperren weniger oft passieren.

Es bedeutet jedoch auch, dass vor allem das Endgame-PvP, welches eben nur an Wochenenden stattfindet, stark betroffen ist. In diesem Fall ließ sich nachvollziehen, dass der teuflische Cheater bereits ganze 3 Tage lang, also fast das komplette PvP-Wochenende, ungehindert sein Unwesen treiben konnte.

Spieler wollen Cheater freie Trials und haben eine einfache Community-Lösung.

Ein ewiges Tauziehen: Es ist für jeden Entwickler ein ständiger und vor allem dauerhafter Kampf gegen Cheater. Vor allem, weil diese nicht müde werden, immer neue Methoden finden, anderen Spielern den Spaß am Spiel zu nehmen.

Bungie ist deswegen dabei, mehrere Cheatanbieter zu verklagen, um das Problem an der Wurzel zu packen. Doch es braucht vielleicht doch mehr als das, wie einige Spieler finden.

So schlägt der Spieler Krantzstone unter dem Video von Lucky10PP sogenannte „Trials-Cops“ als Lösung vor:

Wenn Bungie am Wochenende kein Personal hat, sollten sie vielleicht einfach einige prominente Mitglieder der D2-Community zu „Trials-Cops“ ernennen. Zumindest bin ich mir sicher, dass Bungie ihren YouTube/Twitch-Streamer-Partnern genug vertraut, um sie damit zu betrauen, die schlimmsten Cheater in Trials im Auge zu behalten, und Bungie kann ihre Berichte am Montag doppelt überprüfen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Denn es ist klar, dass Bungie einfach nicht mit all den Cheat-Meldungen Schritt halten kann, aber da Trials ein zeitlich begrenzteres wöchentliches Event mit einem kleineren Spielerpool ist (aber auch dasjenige mit den meisten Einsätzen), sollte es machbar sein, wenn sie Cheater per Crowdsourcing fangen. schlägt der Spieler Krantzstone via YouTube vor

Berichtet uns gerne in den Kommentaren von euren Trials-Erfahrungen. Findet ihr auch die Cheater im PvP-Endgame werden immer krasser oder habt ihr das noch nicht feststellen können?

Übrigens, Cheat-Anbieter sind genauso dreist wie ihre Kunden, wie dieser Fall zeigt: