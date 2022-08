Cheater-Firma sagt: Cheats schaden Destiny 2 nicht – Will, dass Bungie einen Aimbot vertreibt

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

„Wir bei Phoenix Digital Group haben angeboten mit Bungie an mehreren Lösungen zu arbeiten, um ihre Probleme zu lösen. Wir glauben, dass wir unsere Features in einer ihrer Versionen einbauen können, um sie zu vertreiben, aber ihr Stolz und ihre Schulhofschläger-Mentalität verhindern es natürlich, außerhalb der Box zu denken.“

So reagiert jetzt die Cheating-Firma: Die Cheating-Firma versucht jetzt den Spieß umzudrehen und will ihrerseits gerichtlich gegen Bungie und andere Firmen vorgehen.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Der Shooter Destiny 2 hat Ärger mit Cheatern. Also entschloss sich Bungie die Firma hinter dem Cheat-Programm zu verklagen. Doch das lief nicht so glatt wie geplant. Jetzt droht die Cheating-Firma selbst mit einer Klage, erhebt Vorwürfe gegen Bungie und unterbreitet ein seltsames Angebot.

Insert

You are going to send email to