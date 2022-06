Destiny 2 gewinnt Millionen-Klage gegen Cheat-Anbieter – Bekommt 1.900 Euro für jeden Cheater

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Elite Boss Tech räumte in Folge dieser Vereinbarung ein, dass die Cheat-Software ein grafisches Overlay anzeigt, das in Destiny 2 integriert wurde. Da Destiny 2 seitens Bungies urheberrechtlich geschützt ist, stand somit der vorsätzliche Verstoß gegen das Urheberrecht fest. Außerdem gaben sie zu, dass die Cheat-Software Bungie Schutzmaßnahmen umgeht.

Cheats sind eine Last, die heutzutage viele Online-Games und Multiplayer tragen. Zahlreiche PvP-Titel leiden unter Spielern, die mit unfairen Mitteln den Spielspaß ihrer Kontrahenten dämmen. Besonders Free2Play-Spiele wie Destiny 2 sind von den Störenfrieden betroffen. Doch jetzt willigte ein Cheat-Anbieter ein, Schadensersatz an Bungie zu zahlen.

