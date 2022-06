Hüter machen sich über die Verlorenen Sektoren in Destiny 2 lustig – Stundenlanges farmen für nichts

In Destiny 2 können fleißige Hüter dank der Verlorenen Sektoren einfach und schnell an ihre geliebten Exos rankommen. Sie lassen sie sich in den stetig rotierenden Sektoren täglich erfarmen. Doch das Loot-Glück vieler Hüter ist in diesen Sektoren so miserabel, dass sie sich jetzt sogar darüber lustig machen.

Was ist das Problem der Verlorenen Sektoren? Bungie führte die legendären Verlorenen Sektoren ein, um Spielern die Möglichkeit zu geben, explizit nach exotischen Rüstungen zu Farmen.

Vor den legendären Verlorenen Sektoren bekam man Exos nur aus zufälligen Quellen, doch mit dem neuen Feature, sollte das ein Ende haben. Spieler sollen auf eigene Faust ihre persönliche God-Roll-Rüstung jagen können und das sogar mit einer höheren Wahrscheinlichkeit.

Das stimmt in der Praxis jedoch nicht ganz. Die Wahrscheinlichkeit eine neue saisonale Rüstung zu erhalten ist zwar hoch, aber wenn ihr schon erhaltene Exo-Rüstungen farmen möchtet, macht euch bereit für ein stundenlanges Dilemma.

Spieler machen sich über ihr mieses Glück lustig

Wie schlimm sind die Droprates eines Exo? Euer Glück in diesen Sektoren kann so schlecht sein, dass ihr sogar Stunden farmen könntet, ohne auch nur ein Exos zu Gesicht zu bekommen.

Die Reaktion von reddit-User Samatari22 beschreibt die Verzweiflung vieler Hüter sehr akkurat.

Der Hüter kämpfte sich durch einen legendären Verlorenen Sektor und das solo, um die Chance auf ein Exo zu haben. Als er dann jedoch die Truhe öffnete, bekam er: Nichts. Gar nichts, nicht mal ein bisschen Glimmer oder einen Verbesserungskern. Man sieht ihm die drei großen Fragezeichen über seinem Kopf regelrecht an, als er nochmal tiefer in die echt leere Lootkiste blickt. Immer noch nichts! Dabei beschreibt er sein Video als „Verrückten Loot“ den er heute im Sektor ergattert hat.

Reddit-User IamLeoKim kommentiert unter dem Video, dass der wahre Schatz doch nicht die Exos sind, sondern die Freundschaft, die man bis zur Kiste geschlossen hat. Andere Hüter machen sich einfach nur über diesen unzumutbaren Zustand lustig.

Obwohl Bungie mit dieser Methode den Spieler eine zuverlässige Quelle bieten möchte, Exos zu erfarmen, hat man gefühlt weniger Glück in diesen Sektoren, als in der Open World.

Es gab sogar ein Hüter in reddit, der behauptet, dass Spieler einfach zu schnell aus dem Sektor verschwinden und sie deshalb keinen Loot bekommen. In seiner Aufnahme beweist er dann, wie viele Exos man bekommen könnte, wenn man einfach mal länger an der Sektoren-Kiste stehenbleibt.

Allerdings ist das eher ironisch gemeint, denn es handelt sich dabei nur um einen Trick, der dank des Destiny-Item-Managers funktioniert. Während er an der Kiste steht, verschiebt er einfach seine alte Ausrüstung aus dem eigenen Tresor auf seinen Hüter und erzeugt so die Illusion einer Flut niemals endender Exotic-Drops.

Trotz dessen handelt es sich hierbei um ein Problem, was die ganze Destiny 2 Community betrifft. Viele wollen einfach ihr Lieblings-Exo mit einer passenden Verteilung für ihr Build farmen, doch dafür stundenlang nicht einmal belohnt zu werden, sehen viele Hüter als eine Frechheit an.

Wie seht ihr das? Findet ihr das Loot-Glück in den Sektoren ist ausgeglichen und passend gestaltet oder geht euch das auch gegen den Strich und Bungie sollte mehr springen lassen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.