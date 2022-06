Destiny 2: Weekly Reset am 14.06. – Ein Happy End für Zavala & Safiyah?

Am heutigen Dienstag startet in Destiny 2 heute die vierte Woche in Season 17. Während die Spieler alte Waffen craften und ausprobieren oder neue Godroll-Waffen aus dem Dungeon bergen, muss Commander Zavala heute vielleicht seine Vergangenheit hinter sich lassen. MeinMMO sagt, was euch diese Woche in Destiny 2 erwartet.

Das passiert diese Woche: Nachdem Bungie die emotionale Vergangenheit von Commander Zavala offenbart hat, müssen die Hüter ihm vielleicht diese Woche dabei helfen, sich nochmals seinem Albtraum zu stellen und zu alter, mentaler Stärke zurückzufinden.

Daneben offenbart die Season 17 immer weitere Story-Beats, die erkennen lassen, dass Bungie, wenn es passt, eine sich weiterentwickelnde Story auch mit alten Locations verknüpft.

Bevor ihr starten könnt, müsst ihr allerdings noch die wöchentliche Downtime abwarten.

Was hält Eris diese Woche wohl für die Spieler bereit?

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 14.06. bis zum 21.06.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Die Korrumpierte, in der Träumenden Stadt Die Hüter müssen eine von Königin Maras engsten Beraterinnen, Sedia, finden und sie aus der Kontrolle der Besessenen befreien.



Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: In der 4. Seasonwoche der „Saison der Heimgesuchten“ könnt ihr euch natürlich auch wieder eine spezielle Dämmerungswaffe, diesmal ein Impulsgewehr, abholen.

Die Dämmerung-Waffe in dieser Woche ist „Des Horrors Mindeste“.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Leere-Versengen

Grenadier

Eisen

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges

Das passiert im Raid „Der Schwur des Schülers“:

Im Raid der „Schwur des Schülers“ sollt ihr diese Woche die Herausforderung „Basisinformationen“ überstehen. Wenn ihr also für den Obelisken ein Symbol eingesammelt habt, dürft ihr den Buff „Erhöhtes Wissen“ nicht überschreiten.

überstehen. Wenn ihr also für den Obelisken ein Symbol eingesammelt habt, dürft ihr den Buff „Erhöhtes Wissen“ nicht überschreiten. Als Belohnung für die Herausforderung im Raid-Encounter des „Fürsorgers“ auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version der Maschinenpistole „Unterwerfung“, des Granatwerfers „Nachsicht“, des Linear-Fusionsgewehrs „Katastrophal“ oder des Impulsgewehrs „Heimtückisch“. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 17 sind auch neue Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Albträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Albtraum-Eindämmung.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die letzte Chance“ Diese Woche könnt ihr die siebte Kampagnen-Mission von Witch Queen als wiederholbare Story-Mission spielen. Es geht darum, der vertrauenswürdigen Quelle von Eris zu folgen, die euch über ein Artefakt in der Thronwelt informiert, das vielleicht die Antwort darauf enthält, wie Savathun das Licht erlangte.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Hexenkessel

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 6. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 17 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Heimgesuchten liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.570. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 17 um +10 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 16 gestiegen. Alle Spieler wurden zudem auf das Grund-Powerlevel von 1.350 angehoben. Wer schnell leveln will, kann zudem die Legendäre Kampagne der Witch-Queen-Erweiterung spielen und bei deren Abschluss auf 1.520 kommen sowie ein neues Exotic ergattern.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.560:

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Leider bekommt ihr die neuesten, symbiotischen Rüstungs-Ornamente nicht in Strikes, sondern nur gegen Silber im Everversum. Aber Bungie hat immerhin jede Woche auch ein paar Highlights in seinem Shop, die man für Glanzstaub, also die erspielbare Ingame-Währung, erhalten kann.

Und falls ihr euch letzte Woche die feurigen Armschutz-Ornamente gegönnt habt, dann ist auch diese Woche ein Besuch im Everversum Pflicht, um das Set für Glanzstaub zu vervollständigen.

Diese Woche könnt ihr dieses brennende Ornament-Set vervollständigen.

Exotisches-Waffenornament für Todbringer „Drachenknochen“

Legendäres-Waffenornament für Feinschmecker „Genuss für den Bettler“

Exotisches Emote „Pitsch-Patsch“

Exotische Geisthülle „Torpedo-Hülle“

Exotisches Sparrow „EXU-14“

Exotisches Schiff „Strahlendes Cabriolet“

Legendäres Emote „Schwebender Tanz“

Legendäre Geist-Projektion „Brandhammer“-Projektion

Legendäre Geist-Projektion „Verwahrer“-Projektion

Legendärer Teleporteffekt „Stasis-Ankunft“

Was plant ihr diese Woche in Destiny 2? Werdet ihr euch die Ornamente abholen, weiter leveln oder wollt ihr nur die weitere Story erleben? Schreibt es uns in die Kommentare, wie weit euer Hüter bereits diese Season 17 gekommen ist.