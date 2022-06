Destiny 2 könnte so coolen Strike-Loot haben, doch dieser wird lieber für Echtgeld im Shop verkauft

In Destiny 2 führt Bungie zu jeder Season neue Ornamente in den Everversum-Shop ein. In der aktuellen „Saison der Heimgesuchten“ hat der Space-Shooter jetzt sogar legendäre kosmetische -Items mit einem exotischen Synergie-Spezialeffekt auf den Markt gebracht. Doch die Community hat sich darüber gar nicht gefreut hat. MeinMMO sagt euch warum.

Was sind das für Rüstungs-Ornamente? Es handelt sich um die neuen legendären Rüstungs-Ornamente im Everversum-Shop. Jede Klasse besitzt ein Ornament, welches die Spieler für 600 Silber kaufen können.

Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, haben wir für euch Bilder der Hingucker eingebunden.

TITAN: „Zeichen der Sternschnuppe“ passend zur Exo-Brust „Harnisch der Sternschnuppe“ WARLOCK: „Reif der Schlachtharmonie“ passend zur Exo-Brust „Mantel der Kampfharmonie“ JÄGER: „Umhang von Bakris“ passend zum Exo-Helm „Maske von Bakris“ So bewirbt Bungie die neuen Ornamente mit exotischem Synergie-Spezialeffekt im TWaB

Das Besondere an diesen Ornamenten ist, dass sie sogar spezielle visuelle Effekte bekommen, wenn ihr das richtige Exotic dazu ausrüstet.

Man merkt bei der ersten Betrachtung, dass Bungie sich für diese käuflichen Monturen große Mühe gegeben haben. Doch trotz dessen sind sich viele Spieler einig. Diese Ornamente hätten es besser in der Strike-Playlist ihren Platz gefunden.

Coole Ornamente – Warum nicht in Strikes einfügen?

Genau das fragen sich viele Spieler in Destiny 2. Warum wurden diese Monturen nicht in den Loot-Pool der Strike-Playlist eingefügt, damit Spieler endlich einen Grund haben und einen neuen Anreiz finden diese wieder zu spielen. Sogar der YouTuber nKuch hatte sich unter dem freudigen Post von Community-Manager dmg04 zu den Ornamenten geäußert:

Versteht mich nicht falsch, das ist super cool und ich will es … aber wir brauchen coolen Scheiß wie diesen als Strike-spezifischen/Dämmerungs-spezifischen Loot. Ich möchte dieses Gefühl erleben, etwas super cooles und seltenes zu bekommen, nachdem ich eine Weile gefarmt habe.

Seit Jahren besitzen die normalen Strikes in Destiny 2 keinen Anreiz gespielt zu werden, außer für den wöchentlichen Loot, wenn ein Spieler sich noch aufleveln möchte oder für die Godroll einer Meister-Waffen aus der Dämmerung.

Die Zeiten aus Destiny 1 sind vorbei, in denen in jedem normalen Strike, nach hartem Farmen mindestens ein spezifischer Gegenstand verdient werden konnte. Doch warum nicht sowas wiederbringen? Bungie beweist durch die neu eingeführten Ornamente im Everversum-Shop, dass so ein Loot doch möglich ist und sogar mit besonderen „synergetischen“ Effekten für Exotics realisiert werden kann.

Wie könnte Bungie den Loot verpacken? Da bereits vieles aus Destiny 1 übernommen wurde, könnte man sich auch hier problemlos des alten Systems bedienen. In Destiny 1 gab es beispielsweise die Skelettschlüssel und besondere Truhen. Diese Truhen konnten mit den genannten Schlüsseln am Ende eines Strikes geöffnet werden, um so garantiert etwas Spezifisches zu ergattern. Die Schlüssel waren aber so selten, dass sie nicht endlos genutzt werden konnten und auch nur mit viel Glück zu erspielen waren.

Und selbst wenn man dieses System nicht nutzen will, würde es reichen, die Ornamente einfach als besonders seltenen Loot für jeden einzelnen Strike einzufügen. Viele Hüter sind nicht wählerisch, aber es muss einen Grund geben, um sie auch langfristig zu motivieren, diese Aktivitäten zu spielen.

Der Strikespezifische Loot in Destiny 1 war ein großer Ansporn die Strikes zu zocken Skeletschlüssel vereinfachten das Farmen dieser Ausrüstung Strike-spezifische Rüstung für den Jäger und die bekannten Skeletschlüssel aus Destiny 1

Destiny 1 hatte erschreckend viele Items im Strike-Loot: Vergleicht man den vorhandenen Strike-Loot in Destiny 1 mit dem in Destiny 2, wird einem bewusst, wie nötig dieser PvE-Modus den Loot braucht.

Wir listen euch hier alle bekannten Items aus Destiny 1 & 2 auf, damit ihr vergleichen könnt, wie viel und was man in der alten Version des Loot-Shooters nachjagen konnte:

Destiny 1: Strike-Loot Destiny 2: Strike-Loot Des Teufels Morgenrot (Scharfschützengewehr) Pflichtgebunden (Automatikgewehr) Sepiks Entthront-Reif (Warlock-Reif) Shadow Price (Automatikgewehr) Kapuze von Malok (Jäger-Helm) Uneinigkeit SR4 (Scout-Gewehr) Ogermischlings-Griffe (Jäger-Panzerhandschuhe) Des Horrors Mindeste (Impulsgewehr) Verzehrender Schlund (Warlock-Helm) T.V.O (Handfeuerwaffe) Ehrgeiz des Barons (Maschinengewehr) Der Palindrom (Handfeuerwaffe) Imago-Schleife (Handfeuerwaffe) Das Streben des Gedankendrehers (Schrotflinte) Zeichen des Unsterblichen Geistes (Titanen-Zeichen) Schleudertrauma (Granatenwerfer) Arkus-Schinder-Übermantel (Jäger-Umhang) PLUG ONE.1 (Fusionsgewehr) Solar-Schinder-Übermantel (Jäger-Umhang) Silikonneurom (Scharfschützengewehr) Leere-Schinder-Übermantel (Jäger-Umhang) Der Hitzkopf (Raketenwerfer) Sternenfäden (Scout-Gewehr) Der Schwarm (Maschinengewehr) Der sich nicht unterwirft (Automatikgewehr) Trichromatica (Geist-Hülle) Taniks‘ Umhang (Jäger-Umhang) Universelle Wellenfunktion (Schiff) Mau’uals Prügler (Titan-Panzerhandschuhe) Neigungszündschnur (Sparrow) Dunkelklingen-Helm (Titan-Helm) Aufpralltempo (Sparrow) Bosheit der Dunkelklinge (Fusionsgewehr) Wurmgott-Inkarnation (Teleporteffekt) Griff von Malok (Impulsgewehr) Omniguls Reif (Warlock-Reif) Gestohlener Wille (Schrotflinte) Theosyions Tasthaare (Warlock-Panzerhandschuhe) Zeichen des gelösten Nexus (Titan-Zeichen)

Auf den ersten Blick sieht das für Destiny 2 recht solide aus, doch bedenkt dabei, dass die Hälfte der aufgezählten Items im Content-Vault oder nicht in der Strike-Rotation in Season 17 dabei sind.

Die Items in Destiny 1 jedoch, können nach Belieben immer noch und jederzeit ergattert werden, wenn ihr den richtigen Strike in der Playlist erwischt.

In Destiny 2 ist das nicht der Fall. Ihr müsst sogar in die Dämmerung gehen, um die aufgelisteten Waffen zu bekommen, ansonsten erhaltet ihr gar nichts vom aufgelisteten Strike-Loot.

Was auch schwer ins Auge fällt, sind die nicht vorhandenen Rüstungen, die das Entwicklerteam, wie in diesem Fall, lieber in den Everversum-Shop bringt. Möglich wäre es, dass Bungie durch die Dungeons und Raids glaubt diese Lücke im PvE füllen zu können, doch das ist nur eine Vermutung.

Die Spieler möchten sich einfach mit Trophäen aus ihren Schlachten schmücken und dazu gehören nun auch solche besonders coolen Gegenstände von Bossen aus Strikes. Destiny 2 hat inzwischen genug Waffen, sodass solch synergetische Rüstungs-Ornamente für die Hüter sicherlich ein neuer und zudem besonderer Anreiz wären.

Und jetzt zu euch, wie findet ihr die angebotenen Ornamente? Findet ihr sie cool und habt ihr sie euch sogar gegönnt oder findet ihr das ist eine Frechheit und Bungie hätte solch Synergie- Ornamente wirklich besser als ganz besonderen Loot in die Strikes gepackt? Lasst uns eure Meinungen gerne wissen!