Destiny 2: Alle denken Season 17 ist pures Content-Recycling – Aber das stimmt nicht!

Season 17 in Destiny 2 versprüht das Flair von Nostalgie. Neben der Leviathan, einer ehemaligen Raid-Location, sind auch die Albträume aus der Shadowkeep-Erweiterung in ihrer Manifestation zurückgekehrt. Doch ist das alles nur pures Recycling, wie viele Spieler denken? MeinMMO ist dem nachgegangen und hat direkt bei Bungie nachgefragt.

Was denken die Spieler über Season 17 und Bungie? Über die „Saison der Heimgesuchten“ denken viele Spieler, dass sie nur „das absolute Minimum“ an Content beinhaltet. Bereits zum Start der „Saison der Heimgesuchten“, waren es einige Dinge, die vor allem für langjährige Spieler einfach alt und verbraucht wirkten.

Der Leviathan, das einstige Raid-Schiff aus 2017, ist zurück und hat Calus mitgebracht.

Die Mondpyramide hat erneut die Albträume aus dem Shadowkeep-DLC von 2019 erweckt.

Das öffentliche Event „Alptraum-Eindämmung“ wirkt wie ein Eskalations-Protokoll 2.0.

Und obendrein sind auch noch mehrere, alte Menagerie-Waffen aus Season 7 zurückgekehrt.

In Season 17 kehrte der Leviathan als eine „unreine Manifestation der Dunkelheit“ zurück

Zudem gibt es immer Aussagen, die anführen, dass Bungie so einiges an Altlasten von Destiny 1 mit sich herumschleppt, dass sich seit Jahren nichts mehr am Spiel verändert hat.

So steht die Meinung des Spielers Phyromancer hier stellvertretend für das, was viele anderer Hüter auch immer wieder in der Community, den Clans und in den MeinMMO-Kommentaren bemängeln.

[Bungie] kann nicht genug sinnvollen Content produzieren. Also lassen sie uns das Hamsterrad immer und immer wieder mit recycelten Inhalten laufen, um unseren Fortschritt zu verlängern. […] Activision ist schon vor langer Zeit ausgestiegen, und mit dem Spiel ging es danach bergab. Das Fortschrittssystem wurde, seit D1 so oft überarbeitet, dass es wirklich zeigt, dass sie nicht wissen, wie diese Art von Spiel funktionieren soll.

MeinMMO wollte es genau wissen: Wir haben Bungie, den Entwickler und Schöpfer von Destiny 2, einfach direkt gefragt, wie sich das Spiel in der Zwischenzeit, seit Destiny 1, verändert hat. Auch in Bezug auf die Wiedereinführung von Inhalten, die nicht oder nicht mehr im Spiel sind. Ist das alles wirklich nur Recycling oder übersehen die Spieler hier vielleicht etwas?

Tom Farnsworth, Bungies Senior Design Lead, stellt hierzu klar:

Es gab riesige Veränderungen in der Sandbox und riesige Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Inhalte liefern. […] Wenn man sich Dinge, wie den verlassenen Leviathan, anschaut, dann nehmen wir das nicht einfach so aus dem Content-Vault heraus, sondern wir mischen es neu oder kontextualisieren es, um einen Moment in der Zeit mit einer Geschichte zu verbinden und um die Entwicklung der Welt zu unterstützen. Etwas, das Spiele tun können, ist, dass man die Welt und andere Dinge nehmen kann, was die Spieler schon einmal erlebt haben, um es mit verrückten Pilzen und voller Alpträume wieder weiterzuentwickeln. Content und Sachen, die wir neu mischen, und die wir als Teil der größeren Welt entwickeln. erklärt Tom Farnsworth, Bungies Senior Design Lead

Von Calus ist nicht mehr viel übrig – aber er hat einiges zu erzählen.

Es hat große Veränderungen in der Sandbox gegeben und große Veränderungen in der Art und Weise, wie Bungie inzwischen Inhalte liefert. Für Tom Farnsworth als Entwickler und Spieler ist das der aufregendste Teil an Destiny, dass „wir immer versuchen, auf dem aufzubauen, was wir getan haben, und das Spiel besser zu machen.“

Und Nicholas Stevens, der Senior Narrative Designer von Bungie, sagt zu den auffälligsten Änderungen auf dem Leviathan:

Der [Egregor] Pilz, den man überall auf dem Schiff wachsen sieht, das heißt, wenn man das [saisonale]Artefakt, den Alptraum-Ernter und etwas von der Rüstung liest, geht es irgendwie hinein, dieses Zeug ist wie in einer unreinen Manifestation der Dunkelheit. Es ist wie eine erzwungene Manifestation. Es ist also fast so, als hätte der Leviathan eine Art profanes Ritual begangen. ergänzt Nicholas Stevens, der Senior Narrative Designer

Das klingt fast so, als habe Calus, der ehemalige Imperator der Kabale, versucht, die Kommunikation mit der Stimme in der Dunkelheit und der Macht krampfhaft zu erzwingen, was zu einer „unreinen“ Manifestation mit den Egregor-Sporen führte. Die Sporen wirken daher auch wie etwas unnatürliches, das daraus entstanden ist und nicht etwas, das von der Dunkelheit selbst kommt.

Der Leviathan ist nicht das erste infizierte Schiff: Bungie hat mit dieser unreinen Infizierung übrigens direkt an Season 13 angeknüpft und die Inhalte der exotischen Mission „Vorzeichen“ auf dem Kabal-Schiff „Glykon Volatus“ fortgeführt. Die recht düsteren Inhalte in der „Saison der Auserwählten“ kamen bei den Spielern damals sehr gut an und so wollte man eine ähnlich düstere und gruselige Erfahrung schaffen.

Menschlich ist Season 17 bisher nicht zu toppen – aber nur wenn man Emotionen zulässt.

Tom Farnsworth sagt, dass genau dies eines der Dinge war, bei denen Bungie daraufhin wusste, dass es eine gute Idee sein würde, in Season 17, daran anzuknüpfen.

Als Spieler sagten: „Oh, was wäre, wenn […] wir mehr von diesen Dingen sehen könnten?“, war uns klar, dass wir etwas zurückbringen wollten und wir hatten den Leviathan als einen Raum, den wir zurückbringen konnten. Es war nicht kostenlos. Wir mussten natürlich viel Arbeit leisten, um es voranzubringen. Es brauchte viel Zeit für Erzählungen, Künste, Aktivitäten, Designer, alle Disziplinen der Zusammenarbeit, um es wirklich voranzubringen. sagt Tom Farnsworth, Bungies Senior Design Lead

Neben diesen offensichtlichen Veränderungen auf der Leviathan könnten aufmerksamen Spielern in der aktuelle Season-Kampagnen-Mission „Trennung“ zudem auch andere Details aufgefallen sein.

So ist der Leviathan anscheinend nicht nur „infiziert“, sondern auch up-side-down aus dem Content-Vault zurückgekehrt und es wurden außerdem neue Gebiete hinzugefügt.

Gruselige Soundeffekte unterstreichen das düstere Ambiente der infizierten Leviathan

Bungie hat der alten Location sich fortsetzende Story-Beats in vielen Funk-Nachrichten gegeben, welche das Universum der großen Geschichte, die Bungie in Season 17 erzählt, erweitern.

Die „Trennungs“-Missionen heben sich also durchaus von den bereits bekannten Spielinhalten des ehemaligen Leviathan-Raids ab. Obwohl auch sie in einer alten, aber jetzt von Egregor-Sporen der Dunkelheit, überwucherten Location spielt.

Und auch an anderen Stellen könnten die Spieler vielleicht bald düstere Veränderungen in Season 17 bemerken.

Haben die Sporen der Dunkelheit etwa bereits die H.E.L.M infiziert?

Die Story soll Spieler fesseln, wie eine gute TV-Serie

Ja, Destiny 2 hat sich in den letzten Jahren verändert. Rob Adams erklärt uns, dass man „mit der Destiny-Erzählung […] Spieler Season für Season fesseln will“. Bungie weiß, dass man süchtig nach der Destiny-Geschichte wird. Wie bei einer Seifen-Oper oder guten TV-Serie. Man will wissen, was wird als nächstes passieren?

Er sagt auch „das ist nur eine große Verbesserung unseres Live-Spiels, die ich persönlich in den letzten 18 Monaten gesehen habe.“

Bungie will fesselnde Storys erzählen und menschliche Schicksale zeigen: Robert Brookes, Bungies Senior Narrative Designer, stimmt dem zu. Auch er sieht „den Erfolg dieser saisonalen Erzählung weitgehend auf den Schultern der Art von Architektur, die Senior Narrative Lead Julia Nardin dafür zusammengestellt hat.“

Die aktuelle Season enthalte „einige der fesselndsten Geschichten, die eine tiefe menschliche Verbindung und eine tiefe, wie zuordnende persönliche Geschichten haben.“

Und der Grund, warum sie erfolgreich sind, ist, dass sie oft sehr menschlich und sehr nachvollziehbar sind. [Spieler] können sich selbst darin sehen und in der Lage sein, das Zuordnende und das Menschliche in einem selbst zu finden. Es ist ein sehr enormes Science-Fantasy-Setting, was es dir ermöglicht, einen Charakter zu beobachten. sagt Robert Brookes, Bungies Senior Narrative Designer

Bei der letzten Kampagnen-Mission von Commander-Zavala wurde diese, neue emotionale Seite des Spiels, mit der sich einige Spieler noch nicht anfreunden können, bereits sehr deutlich:

Destiny 2: Season 17 offenbart emotionalstes Geheimnis des stärksten Charakters – Rührt viele Hüter zu Tränen

Bungie hat dieses Konzept der „persönlichen Dynamik“ in Season 11 begonnen, als Eris Morn Spieler während der Season der Ankunft, jede Woche zum Baum der Silberflügel rief. Seither arbeitet Bungie daran, diese Story-Beats weiter zu verbessern.

Das ist der Punkt, an dem wir anfingen, die Dynamik aufzubauen, die wir brauchten und die Spieler begannen zu fühlen, dass die Verbindung zu den Charakteren, die Art der wöchentlichen durchgehenden Linie und die durchgehende Linie zwischen allen Seasons, die von einer großen Veröffentlichung durch alle Staffeln zur nächsten gebunden sind, wirklich großartig ist. Wir werden besser in der Planung und besser darin, diese durch Linien zu bauen. Ich freue mich wirklich auf die Zukunft, während wir uns weiterentwickeln. Wenn man sich anschaut, wo wir waren und wo wir jetzt sind, ist es, als ob es verrückt sein wird, wohin wir kommen können. erklärt uns Tom Farnsworth weiter.

All die Teams die ganze Zeit diese winzigen Änderungen im Spiel vornehmen, die, wenn man bereit ist einen Schritt zurückzutreten, den Spielern vieles offenbaren und die Geschichte von Destiny 2 fortsetzen. Er sieht das als „die wirkliche Stärke von Live-Service-Spielen an. Du baust immer weiter zu etwas Besserem.“

Ob es vielleicht sogar bald ein Wiedersehen mit Calus persönlich gibt? Was denkt ihr?

Plant Bungie die Rückkehr weiterer Locations? Gut möglich. Tom Farnsworth verriet uns, dass Bungie auch in Zukunft weiter mit alten Locations experimentieren will „aber wenn, dann wird es nur etwas sein, dass auch mit der Erzählung übereinstimmt“.

Das bedeutet, Spieler können davon ausgehen, dass nicht irgendwelche Inhalte zurückgeholt werden, sondern nur solche, die sich auch mit einem überzeugenden narrativen Grund in die aktuelle Story einfügen lassen.

Wir sprechen nicht zu viel darüber, aber es ist definitiv eine Menge Arbeit und ich schätze wirklich, was unser Team getan hat und wie das Hinzufügen der gesamten Schicht von Schmutz und Pilzen und das Gefühl, dass sich der Ort [der Leviathan] wie neu und anders anfühlt. sagt Tom Farnsworth, Bungies Senior Design Lead

Was vorher also vergoldet und opulent war, geht nun sozusagen in die entgegengesetzte Richtung.

Neben den optischen Veränderungen, gibt es auch andere Anreize, welche die Spieler einladen auf den veränderten Leviathan zu gehen, „die neue Geschichte ist einfach nur die Kirsche an der Spitze.“, laut Tom Farnsworth. „Destiny ist auch ein Live-Service-Game, so dass wir diese sich ständig weiterentwickelnde Welt dort haben können, wo wir möchten. Es gab Orte, die man vorher kannte, und jetzt sind sie falsch zurückgekommen.“

Und Rob Adams ergänzt: „Es gibt den Spielern wirklich das Gefühl, dass sich das Universum [in Live-Service-Spiel wie Destiny 2] verändert. Wenn sich die Dinge entwickeln, ist es nicht mehr dasselbe wie vor sechs Monaten oder drei Monaten.“

Deswegen findet es Nikko Stevens, Senior Narrative Designer bei Bungie, es schade, dass die Spieler dies nicht so sehr anerkennen, wenn sie die Seasons durchspielen.

Wie findet ihr die aktuelle Season 17? Konnte sie euch nachträglich doch noch fesseln und mit ihrem düsteren Setting, das zudem die aktuelle Story fortsetzt, fesseln? Oder war euch das trotzdem alles viel zu wenig und ihr wünscht ihr euch weniger Story-Beats, dafür mehr puren, spielbaren Inhalt? Hinterlasst uns gerne einen Kommentar dazu.