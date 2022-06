Destiny 2 senkt den Schaden einer mächtigen Fähigkeit um 42 % und sagt euch nicht mal Bescheid

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu der nachträglichen Information? Ist euch die Veränderung an eurem Titan überhaupt aufgefallen? Oder habt ihr davon gar nichts bemerkt? Hinterlasst uns gerne einen titanenstarken Kommentar und verratet uns, was ihr zu den Anpassungen des kleinen Hämmerchens sagt oder ob ihr lieber andere Optionen nutzt.

Der Nahkampf-Schadensbonus wird also reduziert, wenn die Perks von Wanderfalken-Beinschienen, Doppel-Punch, Wurmgott-Berührung oder Synthozeps aktiv sind. Im PvP bedeutet das 13 statt ca. 25 % erhöhten Fähigkeitsschaden an Spielern pro Stapel.

Was bedeutet das nun für den Schaden? Zunächst einmal kann man festhalten, dass sich der Schaden jetzt so verhält, wie Bungie das auch geplant hatte.

Der kleine Wurfhammer in Destiny 2 ist beliebt, aber offensichtlich auch kaum zu bändigen. Bereits mehrere Male sollte die mächtige Nahkampf-Fähigkeit des Titans schon korrigiert werden. Doch diese Woche stellte sich heraus, dass der Schaden überhaupt nicht reduziert wurde. MeinMMO sagt euch, was Bungie nun nachträglich mitgeteilt und welche Auswirkungen dies auf den Schaden des kleinen Wurfhammers hat.

