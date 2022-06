Vieler Spieler in Destiny 2 hassen den neuen Eisenbanner-Modus, doch ich bekomme nicht genug davon

In Destiny 2 wurde mit Season 17 der beliebte Eisenbanner-Modus neu aufpoliert. Lord Saladin erhielt nicht nur ein neues Menü und Belohnungssystem, sondern auch einen neuen, alten Modus für das beliebte PvP-Event. Auf große Vorfreude folgte jedoch zermürbende Enttäuschung. MeinMMO Autor Christos Tsogos empfindet den Modus dennoch, als einer der besten, die das Eisenbanner zu bieten hat und sagt euch, warum.

Was haben die Hüter genau kritisiert? Das Eisenbanner erlitt laut vielen Aussagen der Hüter in Season 17 einen derben Rückschlag. Bungie ersetzte den bekannten Kontrolle-Modus durch den schon aus Destiny 1 bekannten „Rift“-Modus. Dazu wurde die Anzahl der Auftritte, die Lord Saladin in einer Season bekommt, von saisonal vier auf insgesamt zwei in einer ganzen Season reduziert.

Der Loot und somit neue Rüstung waren auch nicht vorhanden und entsetzte viele Spieler, da vieles einer Dreistigkeit seitens Bungie glich. Den Angestellten des Space-Shooters wurde sogar mit Mord gedroht. Doch, unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos feiert, trotz des giftigen Hasses gegenüber den Änderungen, den neuen Modus und wird ihn auch weiterhin spielen – und das aus gutem Grund.

MeinMMO Autor Christos Tsogos hat schon tausende Stunden in Destiny 1 und 2 versenkt und somit kennt er alle Veränderungen, die das Eisenbanner mitgemacht hat. Das Eisenbanner ist auch für ihn weiterhin eines der Highlights einer Season.

Eisenbanner legt endlich Wert auf das Wichtigste: Teamplay als Rudel. Wer den feurigen Modus von Lord Saladin kennt, weiß, wie dieser die Ohren der Hüter mit Teamarbeit und Begriffen wie „Rudel“ voll plappert. Doch genau das hat dem PvP-Event immer gefehlt.

Ein Modus, indem ausschließlich Teamarbeit der Schlüssel für den Sieg ist. Seit mehr als 5 Jahren haben Hüter sich in den schon bekannten Kontrolle-Modus vom Eisenbanner festgebissen und kennen nichts anderes.

Was mich am Eisenbanner gestört hat, waren deshalb Runden, in denen Spieler nie die Zonen eingenommen und nur auf Kills gegeiert haben. Das hat mich zur Weißglut gebracht, da dieser Modus schon immer auf Teamplay ausgelegt war und nicht auf die Steigerung der KD.

Ich kann diese eroberten Zonen nicht mehr sehen.

Jetzt, da endlich nicht die Anzahl eurer Kills, sondern der taktische Vorstoß entscheiden ist, sind viele Hüter mit der Umstellung überfordert. Meiner Meinung nach sollten Hüter einfach die Zähne zusammenbeißen und endlich an ihrer Teamarbeit feilen. Dann würden sie ihre Zeit nicht damit verschwenden, Bungie an den Pranger zu stellen, da sie nur dafür arbeiten, uns als Hüter mit Content glücklich zu machen.

Das Eisenbanner muss noch verbessert werden, aber der Modus sollte bleiben: Jeder, der das Eisenbanner in Season 17 ausprobiert hat, weiß, in welchem katastrophalen Zustand dieser den Hütern überlassen wurde.

Der Funke verschwand, Hüter gerieten in einer endlosen Teleportschleifen und die Balance zwischen Teams und Solo-Spieler wurde auch nicht gut abgewägt. Das sind alles Baustellen, die Bungie im Laufe der Zeit sicherlich anpacken wird, aber der Modus muss trotzdem bleiben.

Nach 5 Jahren ohne Änderung ist Rift echt das beste, was dem PvP hätte passieren können. Endlich ein frischer Modus, der die Hüter dazu anregt, neue Strategien auszuprobieren und damit zu beginnen, zusammenzuspielen. In denen gewonnene Matches sich verdient anfühlen und verlorene zum Verbessern anregen.

Es ist mir also egal, wie viel Hass ihr gegenüber dem Modus aussprecht, ich bekomme nicht genug davon.

Dadurch, dass Bungie sich getraut hat, das Rift in Destiny 2 zu implementieren, könnten vielleicht weitere Modi folgen. Zumindest lässt dies Bungie in einem der letzten, wöchentlichen Blogartikel genau das durchblicken:

Im Prinzip haben wir vor, den Eisenbanner-Modus Saison für Saison zu ändern. Manchmal wird es ein brandneuer oder ein zurückkehrender Modus sein; manchmal wird es ein bereits existierender Modus mit neuen Herausforderungen sein. schreibt Bungie im TWaB („This Week at Bungie“-Blog vom 12.05.2022

Vorherrschaft war auch ein guter und starker Modus, der eher auf Kills und das Sammeln der blauen und roten Engramme fokussiert war, aber dennoch Abwechslung bot.

Die roten und blauen Engramme – Zum Greifen nah

Eine Sache fehlt dem Eisenbanner trotzdem: Bungie hatte vor dem Release von Season 17 coole Belohnungen versprochen, die Hüter im neu aufpolierten Eisenbanner bekommen sollten.

Darunter verstand ich zum Beispiel, alte Ornamente aus Season 1–2 verdienen zu können, die dem ritterlichen Image würdig sind. Als ich aber Lord Saladin näher kam, wurde ich mit bekannten und aus dem Sunset geholten Waffen enttäuscht.

Mein größter Stolz des Titans – Eisenschwur-Ornamente sehen aus wie ein Samurai

Für mich war weder das Siegel noch irgendwelche Waffen je ein Antrieb für das Eisenbanner. Es waren die stylischen Rüstungen, die sich vom futuristischen Image des Shooters stets abheben. Das hat dann auch mich zutiefst enttäuscht, den darin habe ich das größte Potenzial gesehen.

Hätte Bungie den Hütern wenigstens solche Belohnungen zugesprochen, wären viele Hüter wahrscheinlich auch nicht so an die Decke gegangen.

Doch trotz dessen ist und war der Modus für mich ein Highlight für Season 17 und ich werde ihn beim nächsten Eisenbanner erneut zocken.

Genug von mir, was ist mit euch? Seid ihr auch meiner Meinung und findet das, dass Eisenbanner trotz Bugs einen coolen und abwechslungsreichen Modus hervorgebracht hat. Oder seid ihr Bungie immer noch Böse und möchtet euer eingestaubtes Kontrolle zurück? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!