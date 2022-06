Die großen MMOs der 2000er Jahre sterben, und der Gedanke an den Abschied meiner Lieblinge fällt mir schwer

Alberto Lloria, Autor bei unserer spanischen Partnerseite 3DJuegos, erkennt einen besorgniserregenden Trend bei MMORPGs aus den 2000ern. In einem Meinungsartikel erklärt er, warum schon der Gedanke an den Abschied von seinen aktuellen Lieblingsspielen schwerfällt. Wir haben seinen Artikel für euch hier übersetzt.

Videospiele sind keine einheitliche Sache, ebenso wenig wie die Spieler und Nutzer, die jeden Tag viele Stunden mit ihren Lieblingsspielen verbringen. Es gibt eine riesige Bandbreite an Genres, andere wiederum sind eine Mischung aus Ideen und Konzepten, die sich bewährt haben, und der Frage „Warum sollte es nicht funktionieren, wenn wir es vermischen?“.

Es ist eine spektakuläre Kunst, aber auch sehr instabil. Wenn ihr Singleplayer-Games zockt, also von Abenteuer, bei denen ihr euch nach etwa 10 Stunden – vielleicht auch 100, wenn es sich um große Rollenspiele handelt – in ein anderes Projekt stürzt, dann ist das für euch vielleicht schwer zu verstehen. Aber bei MMOs und großen Multiplayer-Erlebnissen gibt es eine implizite Angst, ein Gefühl von „Was wird passieren?“.

Ich spreche nicht davon, dass sie sich von heute auf morgen verabschieden. Oder davon, ob sie es schaffen, die Spielergemeinde anzusprechen oder ob sie in der Versenkung verschwinden; ich spreche von den Spielen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und die sich eines Tages unweigerlich verabschieden müssen und ihre Spieler zurücklassen.

Alles lebt, alles stirbt. „Games as a Service“, Multiplayer-Spiele und MMOs sind genau so: Ideen, die mit einer minimalen Basis konzipiert wurden und sich in Form und Inhalt immer weiter ausdehnen, bis eines Tages das Entwicklungsstudio beschließt, für immer zu schließen; entweder aus Mangel an Spielern, an Geld oder einfach, weil es zu einem Ende gekommen ist.

In letzter Zeit habe ich viel darüber nachgedacht, was passieren wird, wenn mein Lieblings-Online-Spiel geschlossen wird, und die Geschichte, die mir ein Freund über die Schließung von Final Fantasy XIV, zumindest der ersten Version, erzählt hat, ist daran schuld.

Ja, wir reden da wieder drüber, aber das MMO von Square Enix konnte sich nicht durchsetzen und wurde für immer geschlossen, bis es wie ein Phönix aus der Asche wieder aufstieg. Dennoch ist das ein „Glück“, das viele andere Spiele nicht haben. Die Schließung bedeutet für viele Projekte keine neue Chance, sondern das Licht auszuschalten, den Hut aufzuhängen und aus der Tür zu gehen, ohne zurückzuschauen.

Wenn sich morgen EverQuest, Albion Online oder Fortnite verabschieden – drei komplett unterschiedliche Beispiele mit mehr als fünf Jahren auf dem Buckel – verlieren viele vielleicht nicht den Schlaf, aber es gibt einen wichtigen Teil der Spieler, die es tun. Multiplayer-Titel, insbesondere diese MMOs, werden genährt und leben von den Erfahrungen, die im Laufe der Jahre auf ihren Servern entstanden sind.

In „Massively Multiplayer Games“ ist es aufgrund der enormen Interaktion mit der Spielwelt und den Möglichkeiten des Spiels viel einfacher, diese Bindungen zu Freunden, Bekannten oder Menschen zu spüren, die man nur in diesen Spielen sieht. Dennoch bilden sich in den eher archetypischen Online-Spielen mit Multiplayer-Matches, die innerhalb von Minuten beginnen und enden, starke Communitys. Auch diese Spieler spüren den Schmerz des Abschieds.

Tera, ein jahrzehntealtes MMO, wird im Juni dieses Jahres für immer geschlossen.

Diese Angst – ich will es mal dramatisch ausdrücken – ist also bei den Spielen gewachsen, in die ich die meisten Stunden und die längste Zeit investiert habe. Vor Jahren war das etwas, das ich unterschätzt habe. Wenn ein neues MMO herauskam, hatte ich kein Problem damit, es auszuprobieren, es zu verdrängen und weiterzumachen.

Heute scheint die Situation anders zu sein. Einen Teil davon führe ich darauf zurück, dass ich als Person erwachsen geworden bin und bestimmte Spiele nicht mehr als Erfahrungen ansehe, in die man „Stunden investieren“ muss; vielleicht auch, weil sich die Spiele mit uns entwickelt haben. Damit will ich sagen, dass ich eine Realität, die mir vor Jahren noch fremd war, jetzt wichtiger geworden ist: die unvermeidliche Schließung des Spiels, das ich liebe.

Natürlich versuche ich, mich nicht mit dem Gedanken an die „investierte Zeit“ aufzuhalten. Auch wenn ich manchmal diese böse kleine Stimme höre, die sagt: „Du investierst vielleicht Zeit in etwas, das ein Verfallsdatum hat“, versuche ich, sie aus meinem Kopf zu vertreiben.

Dafür spielen wir doch, oder? Wir wollen Spaß haben, uns von der Welt um uns herum abgrenzen und eine gute Zeit haben, denn das ist es, was wir gerne tun. Dennoch wird Apex Legends – eines der Onlinespiele, mit denen ich in letzter Zeit die meisten Stunden verbracht habe – eines Tages seinen letzten Atemzug atmen und Electronic Arts wird beschließen, es zu begraben, und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann, denn wenn erst einmal jemand den Knopf gedrückt hat, wird es keine Wahl mehr geben.

Ich habe das Gefühl, dass diese Art, den Abschied zu betrachten, jetzt weniger „lebendig“ ist. Die Industrie hat Multiplayer-Spiele zu schnellen Konsumtiteln gemacht. Wir wissen, dass, wenn Warzone oder das bereits erwähnte Apex Legends eingestellt werden, weder Activision noch EA ein Problem damit haben werden, ein weiteres Spiel zu veröffentlichen, aber das ändert nichts daran, was sie uns einmal bedeutet haben.

Die Reaktion der Community darauf ist in erster Linie merkwürdig. Viele geben Spielen, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, keine Chance, aus „Angst“, vielleicht aus Faulheit, vor einer nicht allzu fernen Schließung; andere hingegen, die den MMO-Boom in den 2000er Jahren miterlebt haben, denken ständig darüber nach, und viele haben schon mehr als ein Spiel für immer schließen sehen, mit allem, was das mit sich bringt.

Einer der Fälle, über den ich in letzter Zeit am meisten gelesen habe, war zum Beispiel City of Heroes. Die Community erhielt eine kleine Warnung vor der möglichen Schließung, und viele kamen zu Fackelmahnwachen zurück – und das meine ich ganz wörtlich –, um gegen das Verschwinden zu protestieren.

Es gab viele Abschiede und emotionale Geständnisse von Gruppen von Freunden, die, sobald sie sich von dem Spiel verabschiedet haben, wahrscheinlich nie wieder miteinander sprechen werden. Schließlich schaltete NCSoft die Foren ab und entfernte sie in dem Moment, in dem das Spiel nicht mehr funktionierte, wodurch die Gemeinschaft, die sich gebildet hatte, zerbrach.

Dies kann zu einer großen Abneigung gegen die Zukunft und zu einem Gefühl der Einsamkeit auf Seiten des Spielers führen. Wir sprechen nicht mehr von den verbrachten Stunden, sondern von der Tatsache, dass ihr Zufluchtsort, der Ort, an dem sie sich unterhalten oder Freunde getroffen haben, an dem sie stundenlang Ihrem Hobby nachgegangen sind, weg ist.

Es geht hier also nicht ausschließlich um das MMO. Destiny 2 kann nicht als solches betrachtet werden, und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass mein Freund und Kollege hier bei 3DJuegosPC, Mario, bei der Frage, was als Nächstes kommt, Schwindelgefühle bekommen wird; mein geschätzter Kollege Ivan Lerner hingegen wird dasselbe empfinden, wenn er sich von Final Fantasy XIV verabschiedet.

Wenn einen der Titel schließt, die ich derzeit spiele, empfinde ich vielleicht nicht dasselbe, aber das macht seine Art der Wahrnehmung nicht unwichtiger als meine. Wenn man einmal die Schließung eines Online-Spiels erlebt hat, gewinnt man eine neue Perspektive. Du bemühst dich persönlich darum, das, was dir wichtig ist, im Auge zu behalten, aber du weißt, dass es plötzlich verschwinden kann – wie alles andere auch.

