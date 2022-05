Die Firma Improbable hat mit SpatialOS eine Technik entwickelt, die gewaltige virtuelle Welten ermöglichen soll: Das bisher wohl beste Spiel mit dieser Technik war Scavengers, ein Mix aus PvE-Sandbox und klassenbasiertem PvP. Doch Scavengers floppte im Early Access auf Steam. Jetzt hat Improbable das Studio dahinter verkauft, die Entwicklung von Scavengers wird eingestellt.

Das ist Scavengers auf dem Papier:

Scavengers erschien am 1. Mai 2021 im Early-Access auf Steam. Es wird als „Survival-Strategy-Battleground“ beschrieben, eine Mischung aus Sandbox-PvE und klassenbasiertem PvP. Im Prinzip war das Spiel mal in Anlehnung an „Halo 5 Warzone“ gedacht. Es waren aber Massenschlachten mit Tausenden von Spielern geplant.

Es hatte in der Spitze, zum Start, 16.000 Spieler, konnte die aber nicht halten, sondern fiel früh auf 850 runter. In den letzten Monaten spielten es im Schnitt noch 100 Leute auf Steam. Die Reviews waren mit 59% nur mäßig.

Das klingt danach, als wäre Scavengers eines von vielen gefloppten MMOs und nicht weiter der Rede wert.

Scavengers wurde als „Survival-Shooter“ beworben:

Scavengers sollte das Aushänge-Schild der MMO-Wundertechnik werden

Warum ist das Spiel so wichtig? Scavengers sollte das neue Vorzeigespiel der Technik „SpatialOS“ werden: Das ist eine Technik, die Millionen von US-Dollar wert ist, und das MMO-Genre revolutionieren sollte. So sollte Scavengers bis zu 9000 Spieler gleichzeitig in eine Schlacht schicken.

Die Technik war die größte Innovation und der größte Hoffnungsträger bei MMOs in den letzten 5 Jahren. Jedenfalls sahen das Investoren so, die 2017 stolze 502 Millionen US-Dollar in die Technik gesteckt hatten.

Denn durch „SpatialOS“ soll es auch kleinen Teams möglich sein, riesige, simulierte Welten zu entwickeln. Die Firma dahinter, Improbable, wollte erst mit Indie-Studios zusammenarbeiten, um große MMOs zu entwickeln: Als das nicht klappte, kaufte man ein eigenes Studio, Midwinter, und unterstütze deren Spiel: Scavengers. Midwinter ist ein Studio mit etwa 30 Mitarbeitern, von denen einige früher an Halo gearbeitet haben.

Scavengers galt denn auch als ein MMO, das wirklich Potential hat, ein „großes MMO“ zu werden, wenn man es denn nur weiterentwickeln würde. Doch es wird den Early Access auf Steam nie verlassen.

Auf diesem Mann ruhen die Hoffnungen für neue MMOs und MMORPGs

Hoffnungsträger gibt Arbeit an MMOs auf – Setzt aufs Metaverse

Das ist jetzt passiert: Improbable hat die Idee, Games zu machen, offenbar mehr oder weniger aufgegeben. Sie haben jetzt das „Metaverse“ als neues Geschäftsfeld für sich entdeckt und arbeiten an einem Projekt, das bis zu 10.000 Spieler gleichzeitig darstellen sollen, um etwa Events oder Ankündigungen in einer virtuellen Welt stattfinden zu lassen.

Alles, was nicht dem Metaverse dient, sei nicht mehr im Fokus der Firma, erklärt der Chef Herman Narula.

Ein eigenes Gaming-Studio wie Midwinter Entertainment zu betreiben, passt nicht mehr in den Geschäftsplan. Daher hat Improbable das Studio an Behaviour Interactive verkauft, die Entwickler von Dead by Daylight. Das eigentliche Spiel, Scavengers, wurde aber nicht mitverkauft.

Vorher hatte Improbable bereits das Studio Inflexion Games an Tencent veräußert. Das Studio arbeitete an einem Fantasy-Survival-Game „Nightingale.“

Daran arbeitet Improbable nun, das Metaverse:

Scavengers wird offenbar in Wartungs-Modus versetzt

Das passiert mit Scavengers: Eine geplante Konsolenversion wird eingestellt. Die PC-Version bleibt zwar live, wird aber nicht mehr groß weiterentwickelt. Ein „kleines Team“ soll den Betrieb aufrechterhalten – das klingt stark nach dem gefürchteten „Wartungsmodus“; eine Art Koma, in die MMOs versetzt werden: Die Server laufen noch, aber sonst passiert nicht mehr viel.

Das passiert mit dem Studio: Midwinter soll jetzt für Behaviour Interactive an einem neuen Spiel arbeiten. Details sind noch nicht bekannt. Die Rede ist davon, „das Portfolio von Behaviour zu erweitern“.

Alle Beteiligten äußerten sich in Pressemitteilungen überschwänglich darüber, wie toll das alles gelaufen sei.

Der Traum von riesigen Welten ist erstmal tot

Das steckt dahinter: Als Fan von MMOs kann man die ganze Entwicklung nur bedauern: Vor 5 Jahren wurde das riesige Investment in Improbable bekannt. Der Gründer der Firma malte ein Bild von riesigen simulierten MMO-Welten.

5 Jahre später sind praktisch alle Spiele mit dieser Technik gescheitert, ohne viel Aufmerksamkeit erreicht zu haben.

Die Seite „PC Gamer“ schreibt bitter: Über Jahre redete Improbable darüber, ein gutes Spiel zu brauchen, um ihre Technik zu zeigen. Mit Scavengers hatten sie eins, aber wussten nichts damit anzufangen.

Improbable scheint sich völlig dem „Metaverse“ verschrieben zu haben, was immer das auch ist:

Steam-Boss Newell sagt: Viele, die vom Metaverse schwärmen, haben wohl nie ein MMO gespielt