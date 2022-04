Das Studio Improbable ist mit seiner Technik SpatialOS seit 5 Jahren die größte Hoffnung für Spieler, die sich das „Massive“ in MMORPGs zurückwünschen. Jetzt stellen die Entwickler ein neues Projekt vor: In einem ersten Trailer wirkt M² (MSquared) nahe an dem Film „Ready Player One.“ Mit der Technik sollen Schlachten für über 10.000 Spieler möglich sein oder riesige Partys.

Warum ist Improbable die größte Hoffnung für MMORPG-Fans?

Improbable ist ein Projekt des Unternehmers und Multimillionärs Herman Narula: Er hat eine Technik, SpatialOS, entworfen, die riesige simulierte Welten möglich machen soll. Mit der Technik wollte er MMORPGs einst auf eine neue Stufe heben.

Die Technik zog früh Investoren an; die Firma „Improbable“ erhielt bereits 2017 eine Investition über mehr als 500 Millionen US-Dollar. Seitdem gilt Improbable als ein Big Player, dem man es zutraut, Großes zu schaffen.

Eigentlich war geplant, dass andere Studios die Technik nutzen, um gigantische Welten zu schaffen. Hier kam es mit ersten Spielen aber zu Fehlschlägen. Seitdem tritt Improbable immer öfter selbst als Entwickler auf.

Schlachten für 10.000 Spieler oder riesige Partys – 1. Trailer

Das ist jetzt das neue Ding: Das Projekt heißt M² (MSquared). Es soll mit der Morpheus-Technik jetzt sowohl existierende Welten als auch neue Projekte unterstützen können.

Die Idee ist es offenbar, einen massiven virtuellen Raum zu schaffen, in dem mehr als 10.000 Spieler miteinander interagieren können. In ersten Kommentaren vergleichen Zuschauer das Spektakel mit dem Spielberg-Film „Ready Player One“.

Laut den Entwicklern sollen Firmen hier entweder

„epische Schlachten für über 10.000 Spieler“ oder

„Partys für tausende Fans mit ihren liebsten Musikern“

präsentieren können.

Hier ist der erste Trailer zu „MSqured“

Statt MMORPGs jetzt das Meta-Verse

Was ist die Idee dahinter? Improbable wendet sich mit der Technik nicht an Spieler, sondern an Firmen und Investoren, die ihre Technik nutzen sollen, um ihre Produkte zu bewerben.

In einer Mitteilung heißt es: Improbable glaube stark an das „Metaverse“ als nächsten Schritt in der technischen Entwicklung.

Auch für das neue Projekte gab es wieder eine Finanzspritze: 150 Millionen US-Dollar soll Softbank zugeschossen haben, die standen auch hinter der 500-Millionen-$-Finanzspritzte (via frontofficesports).

Die neue Technik soll riesige Konzerte möglich machen

Wie liefen die Projekte bisher? In den letzten 5 Jahren gab es bei SpatialOS vor allem Fehlschläge. Es setzten eher kleine Indie-MMOs auf die Wunder-Technik, dort konnte sich aber kein Spiel so richtig durchsetzen:

Eine Vision, der gerade viele nachstreben: Ready Player One.

Metaverse muss auch mit Inhalten gefüllt werden

Das steckt dahinter: Improbable ist zwar seit mehr als 5 Jahren die große Hoffnung für MMORPG-Fans, aber bislang hat man wohl noch keinen gefunden, der die „Wunder-Technik“ so verwendet, dass daraus etwas wird, das wirklich Relevanz hat.

Auch das neue Projekt von Improbable wirkt so, als wäre es erstmal nur ein Baukasten, den jemand mit einer Vision und einem großen Budget finden muss, um daraus etwas wirklich Tolles zu machen.

Für MMORPG-Fans ist das jetzt eine eher enttäuschende Entwicklung: Was Improbable im Trailer zeigt, wirkt wie das, was es in Fortnite schon seit Jahren gibt, wenn auch in einer deutlich größeren Dimension. Die Idee einer „lebendigen, simulierten Welt“ wird zu einer Konzertbühne.

Das Trend-Wort „Metaverse“ scheint im Moment viele Leute mit Geld verrückt zu machen. Aber diese ganze „Metaverse“-Geschichte dann wirklich aufzubauen, dafür braucht’s wohl mehr als die reine Technik und ein paar hundert Millionen US-Dollar:

