New World lässt Spieler komplett von vorne anfangen und hat so viele Fans, wie seit einem Jahr nicht mehr

New World ist wieder richtig groß geworden und WoW-Spieler meckern so lange, bis sie etwas von Blizzard zurückbekommen. Auch diese Woche ist wieder einiges in der Welt der MMORPGs passiert. Die Übersicht hier bei uns im Wochenrückblick.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Ist auch in WoW zu finden. Denn dort verschenkt Blizzard nun ein Mount, das vorher mal 3.000 $ wert war und das nervt vor allem reiche Fans.

Die Diskussion der Woche: Unser Redakteur Alexander Leitsch findet, dass Ashes of Creation das einzig Richtige macht, und von New World klaut – und löst damit eine Diskussion aus.

Das Wichtigste zu Ashes of Creation könnt ihr in diesem Video sehen:

In ESO könnt ihr jetzt endlich süße Tiere streicheln

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Seit 12 Jahren stirbt WoW vor sich hin, aber jetzt macht Blizzard wieder (fast) alles richtig

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Auch RuneScape startete neue Fresh-Start-Server, doch Spieler fanden eine Möglichkeit, Gold auf diese zu schmuggeln. Die Entwickler bannten sie daraufhin permanent, nun protestieren sie dagegen.

Astellia wurde eigentlich bereits abgeschaltet, nachdem es 2019 erschien. Nun soll es als Blockchain-MMO unter dem Namen Astel of Atra neu erscheinen (via massivelyop).

Albion Online startet seinen ersten großen Playtest für das neue Feature The Mists (via mmorpg.com).

Der postapokalyptische MMO-Shooter Ashfall verbessert seine Optik und bringt neue Spielmodi (via massivelyop).

Herr der Ringe Online verschiebt sein großes „Before the Shadow“-Update um einige Tage auf den 15. November (via massivelyop).

Wolcen Lords of Mayhem bringt mit dem Herbst-Update einen neuen Boss, der so schwer sein soll, dass sie Spieler garantieren, dass sie es nicht schaffen werden (via massivelyop).

Mortal Online 2 zeigt in seiner Roadmap Grafik-Updates und große Schlachten um die Kontrolle von Gebieten (via massivelyop).

Das VR-MMORPG Zenith wird immer größer:

VR-MMORPG wird Launch-Titel für PSVR 2

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das erfolgreiche VR-Projekt Zenith: The Last City wird ein Launch-Titel für die PlayStation VR2 und erscheint dort direkt am ersten Tag, dem 15. November (via mmorpg.com).

Auch Ilysia, ein weiteres VR-MMORPG, zeigt vor allem visuelle Fortschritte, während es sich auf die Beta vorbereitet (via massivelyop).

Ares: Rise of Guardiands zeigt einen neuen Trailer und stellt damit eine visuell sehr schicke, neue Klasse vor (via massivelyop).

Das neue Survival-MMO Frozen Flame startet schon in zwei Wochen seinen Early-Access auf Steam. Dabei setzt es auf ein Konzept, für das es sogar Preise gewonnen hat.

Bandai Namco bestätigte in dieser Woche, dass Blue Protocol nach wie vor in Entwicklung ist und versprach eine Ankündigung für die kommende Woche (via mmorpg.com).

Profane erklärt, wie ihr in dem Spiel überhaupt vorankommt und zeigt euch dabei auch gleiche neue Rüstungen (via mmorpg.com).

Nachdem Epic Games das MOBA Paragon eingestellt hatte und viele Fans ihm nachtrauern, kommt es nun unter dem Namen Paragon The Overprime zurück, unter der Aufsicht von Netmarble (via massivelyop).

Das sind die MMORPG-News der Woche im Überblick. Was war euer Highlight? Habt ihr in dieser Woche etwas Interessantes erlebt, was ihr erzählen möchtet? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

