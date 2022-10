MMORPG-Spieler schmuggeln Gold auf frische Server – Kassieren permanenten Bann, aber protestieren dagegen

Im MMORPG Old School RuneScape wurden neue Server eröffnet. Durch einen Bug konnten sich einige Spieler jedoch ihren Reichtum von anderen Servern in die neuen „Fresh Start“-Welten übertragen. Der Entwickler Jagex fand die Aktion nicht gut und sperrte die Spieler permanent. Die behaupten jedoch, ihre Aktion wäre legal.

Was ist auf den Welten passiert? Am 19. Oktober erschienen in Old School RuneScape sogenannte „Fresh Start“-Worlds, also Server, auf denen alle Spieler wieder bei null anfangen. Die Wirtschaft, die Highscores und die Worlds First können so neu erlebt werden.

Allerdings schafften es „eine kleine Handvoll Spieler“ mithilfe eines Bugs Gold von ihren anderen Servern in diese neuen Welten zu bringen. Jagex bemerkte den Fehler und sperrte diese Spieler und alle ihre Accounts permanent. Zudem entfernten sie das Gold und die daraus resultierenden Schäden so gut es ging.

Wie reagieren die gesperrten Spieler? Die sehen sich zu Unrecht gebannt. Angeblich habe Jagex sogar erlaubt, Gold auf die neuen Server zu bringen.

Jagex erlaubt den Transfer von Gold

Warum protestieren die Spieler? In der Ankündigung zu den „Fresh Start“-Welten hat Jagex gesagt, dass der Transfer von GP (Gold Pieces – die Ingame-Währung) erlaubt sei. Dort steht:

Wir haben eine Reihe von Fragen zu unserer Haltung zum Tausch von GP aus dem Hauptspiel in Fresh Start Worlds (oder umgekehrt) erhalten. Wir möchten klarstellen, dass der Tausch kein bannbares Vergehen ist. Es ist jedoch riskant, daher raten wir davon ab, es zu tun. Die Spieler müssen das Risiko akzeptieren, dass sie dabei möglicherweise betrogen werden. Via RuneScape

Genau dieses Beispiel bringt auch der Twitter-Nutzer Lil Guthix an (via Twitter). Er sei irritiert davon, dass es zu Sperren käme: „Du kannst nicht wegen eines Bugs gebannt werden, wenn 90 % der Community auf solche Bugs angewiesen sind.“

Unklar ist allerdings, was in dem ursprünglichen Statement von Jagex mit „Wealth“, also dem Wort „Reichtum“ gemeint ist. Auf Twitter behaupten Nutzer, dass auch Items auf die neuen Server geschmuggelt wurden. Zudem führen andere Spieler an, dass es einen Unterschied gäbe, ob man das Gold legal bekommt oder ob man einen Bug ausnutzt.

Die Community ist gespalten, ob aufgrund des Statements von Jagex ein permanenter Bann wirklich die richtige Entscheidung war.

Außerdem haben einige Spieler Screenshots von Leuten gepostet, die noch immer großen Reichtum auf den „Fresh Start“-Worlds haben und nicht gesperrt wurden. Generell wirkt der Start der neuen Server alles andere als gelungen, meinen viele Nutzer im reddit und auf Twitter und posten passend dazu etliche Memes, darunter ein Bild mit „0 Tage, seitdem das letzte Mal Mist gebaut wurde“.

Was sagt ihr zu den neuen Servern? Sollte es überhaupt erlaubt sein, Gold auf eine „Fresh Start“-Welt zu bringen?

