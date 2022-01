2018 starb ein beliebtes MOBA – Neuer Entwickler bringt es 2022 auf Steam zurück

Paragon war ein MOBA von Epic Games, das 2016 erschien und einige interessante Ideen hatte. Trotzdem konnte sich das Spiel nicht durchsetzen und wurde 2018 eingestellt. Der koreanische Riese Netmarble bringt das MOBA 2022 jedoch unter dem Namen Overprime zurück. Ihr werdet es sogar über Steam spielen können.

Was war Paragon für ein Spiel? Paragon war ein eher ungewöhnliches MOBA. Es setzte auf eine Third-Person-Ansicht wie Smite, jedoch in einer realistischen, wunderschönen Grafik und einem SciFi-Setting. Das Highlight waren die dynamischen und actionreichen Kämpfe, die im Grunde an einen modernen Shooter erinnerten.

Allerdings war das MOBA von Anfang an sehr komplex und nicht einsteigerfreundlich. Zudem wurde das Spiel mehrfach umgebaut, was zu einiger Verwirrung führte.

Paragon hatte einige Hardcore-Fans, die sehr an dem Spiel gehangen haben und sogar mehrere Petitionen starteten, um es zu retten. Doch eine große Masse konnte das Spiel nicht erreichen. Deswegen, und auch wegen des großen Erfolgs von Fortnite, stellte Epic das MOBA im April 2018 ein.

Was passiert nun? Epic hatte 2018 alle Daten von Paragon öffentlich zur Verfügung gestellt. Aus den Assets und Inhalten konnten andere Entwickler ihr eigenes Spiel kreieren. Das südkoreanische Entwickler-Team “SoulEVE” begann 2019 mit der Entwicklung eines solchen MOBAs.

Inzwischen wurde das Team von der koreanischen Gaming-Firma Netmarble angestellt. Gemeinsam wollen sie Overprime 2022 auf den globalen Markt bringen. Im Westen etwa erscheint das Spiel über Steam, wo ihr es bereits der Wishlist hinzufügen könnt (via Steam).

Die Entwickler hatten bereits im September 2021 ein komplettes Match auf YouTube hochgeladen:

Ein klassisches MOBA, aber mit Shooter-Gameplay

Was genau ist Overprime? Wie auch Paragon wird Overprime ein MOBA und setzt in den Grundzügen auf das Gameplay von Spielen wie Dota und League of Legends:

Ihr wählt zum Start einen Helden aus

Mit diesem betretet ihr ein Schlachtfeld, in dem ihr im 5v5 gegen ein anderes Team kämpft

Das Ziel ist die Zerstörung der gegnerischen Base

Auf dem Weg dahin gibt es 3 Lanes mit Türmen drauf

Wie Paragon setzt es jedoch auf eine Third-Person-Ansicht und Shooter-Gameplay. Allerdings gibt es einige Grafik-Anpassungen, neue Büsche zum Verstecken und einige Änderungen an den Helden. Fans von Paragon sollten sich in Overprime jedoch sofort heimisch fühlen.

Wann erscheint das MOBA? In ihrem Neujahrsgruß haben die Entwickler den Early Access und den vollständigen Release für 2022 für den PC angekündigt (via YouTube).

Zudem wird an einer Portierung für Konsolen gearbeitet, wie man in einem kurzen Videoclip sehen kann. Unklar ist allerdings, wann diese Version erscheint.

Overprime ist nicht der erste Paragon-Klon

Was kann ich spielen, bis Overprime erscheint? Wer nach den hier gezeigten Inhalten Lust auf Paragon bekommen hat, kann bereits einen anderen Klon des Spiels ausprobieren. Im Sommer 2020 erschien mit Fault ein solches Spiel im Early Access auf Steam.

Dies ist jedoch Buy2Play und kostet 8,19 Euro. Ob sich der Kauf lohnt, ist schwer zu sagen, denn derzeit kommt das Spiel nur auf 184 durchschnittliche Spieler. In den letzten 30 Tagen waren im Peak 467 gleichzeitig online. In den Reviews gibt es jedoch Kritk, dass die Suche nach einem Match oft 30 Minuten oder länger dauern soll.

Allerdings wird das MOBA weiterhin entwickelt, denn die letzten Patches kamen am 19. Dezember und 2. Januar. Wer also jetzt unbedingt losspielen möchte, findet in Fault möglicherweise eine Alternative.

Was sagt ihr zu Overprime? Spricht euch das neue MOBA an? Und glaubt ihr an einen Erfolg oder wird es genauso scheitern wie Paragon?

Aktuell haben es MOBAs jedoch generell schwer auf dem Markt, wenn man von den 3 großen Spielen LoL, Dota 2 und Smite absieht. 2022 wird sogar eines der ersten Spiele endgültig eingestellt:

