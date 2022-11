New World erfüllte den größten Wunsch der Community – Freut sich jetzt über 100.000 Spieler und volle Server

New World freut sich derzeit über die höchsten Spielerzahlen des Jahres 2022, nachdem das MMORPG einen Wunsch der Community erfüllt hatte.

Was war der Wunsch der Community? Spieler von New World wünschten sich sogenannte „Fresh Start“-Server, die das MMORPG dann am 02. November erhielt.

Schon bei der Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums von Brimstone Sands hofften Spieler auf einen „Fresh Start“. Am 18. Oktober erschien das derzeit jüngste Update des MMORPGs, jedoch erstmal ohne neue Server.

Bei einem „Fresh Start“ handelt es sich um einen Neuanfang. Die Spieler wünschten sich also schon vor dem Release von Brimstone Sands, dass es Server geben wird, auf denen alle von vorn beginnen müssen und niemand seinen hochgelevelten Charakter übertragen kann.

Ein Fresh Start zielt vor allem darauf ab, das Spielerlebnis von allen Spielern auf dem Server zu beeinflussen. Der freiwillige Neuanfang einer einzelnen Person würde sich beispielsweise nicht auf die Wirtschaft auswirken – die muss sich auf einem frischen Server jedoch grundlegend neu entwickeln.

Spielerzahlen erreichen Höchstwert in 2022

Wie sehen die Spielerzahlen aus? Bereits der Release von Brimstone Sands sorgte für einen starken Anstieg der Spielerzahlen auf knapp 70.000 Spieler und den höchsten Zahlen seit Februar 2022. Der Release der neuen Server brachte einen erneuten Aufschwung.

Noch am 02. November, als die ersten frischen Server online gingen, kletterten die Spielerzahlen auf Steam auf einen Höchstwert von 119.000 gleichzeitig aktiven Spielern (via SteamCharts). Einen vergleichbar hohen Wert gab es zuletzt im Dezember 2021, als 117.000 Spieler auf den Servern unterwegs waren. Mehr Spieler als am 02. November hatte New World im gesamten Jahr 2022 noch nicht.

Wie voll sind die Server? Viele von den neuen Server laufen richtig gut und haben sogar Warteschlangen, aber auch einige der alten Server haben gute Spielerzahlen. So liegt beispielsweise Aaru bei soliden 1.300 und Asgard bei 1.270 Spielern (Stand: 03. November 2022, 17:30 Uhr).

Wenn ihr euch selbst eine Übersicht verschaffen wollt, binden wir euch hier einen Screenshot mit den aktuellen Spielerzahlen auf den europäischen Servern ein (via nwdb.info).

New World Serverstatus am 03. November via nwdb.info

Auf MeinMMO findet ihr zudem einen Ticker zu den Warteschlangen in New World.

Community freut sich über Anstieg der Spielerzahlen

Was reagieren die Spieler? Nicht nur das MMORPG freut sich über die gestiegenen Spielerzahlen, sondern auch die Community. Zahlreich teilen Spieler auf reddit Screenshots von den Wäldern, die mit haufenweise Lagerfeuern, den Respawnpunkten der Spieler, bestückt sind.

Leroy_Spankinz via reddit: „Lagerfeuer-Dankespost. Vielen Dank an alle Spieler, die heute gespielt haben!“

Ein Nutzer schreibt sogar, dass die Erfahrung eines Fresh Starts ihm Freudentränen entlockt:

ardotschgi via reddit: „Die wahre Erfahrung eines Fresh-Starts. Das treibt mir die Tränen in die Augen“ Der Spieler Optima_JAC ergänzt in Kommentaren: „Ich kann es kaum erwarten, wieder online zu gehen! Das erste Mal seit langem, dass ich aufgeregt bin!“



Wenn ihr überlegt, ob ihr derzeit New World spielen solltet, könnt ihr euch sicher sein, genügend Mitspieler zu finden – vorausgesetzt, ihr schafft es durch die Warteschlange.

Solltet ihr es erfolgreich durch die Warteschlange schaffen, erwartet euch mit dem Großschwert eine neue Waffe, die mit Brimstone Sands dem MMORPG hinzugefügt wurde. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch zeigt euch Builds mit dem neuen Schwert für DDs und Tanks.

New World Großschwert Builds – Tank und DD im PvE