WoW: Das Meckern hat geholfen – Ihr habt den silbernen Drachen gerettet

Manchmal hilft es eben doch, sich zu beschweren. Die Community von World of Warcraft konnte damit etwas retten, das seit 18 Jahren Bestand hatte: den silbernen Drachen.

Vor einigen Wochen hatten wir darüber berichtet, dass World of Warcraft sich von einem der bekanntesten und beliebtesten Interface-Elementen verabschiedet: dem silbernen Drachen. Der Aufschrei der Community war riesig und Blizzard hat jetzt schnell eingelenkt. In der neusten Version der Beta von Dragonflight ist der silberne Drache zurück und verleiht damit den seltenen Feinden den Charme von damals.

Was ist der silberne Drache? Der „Silberne Drache“ ist ein Interface-Element, das es bereits seit den ganz frühen Zeiten von World of Warcraft gab. An der Namensplakette des Feindes wurde damit ein „Rare Spawn“ markiert – also ein Feind, der selten in der Spielwelt vorkommt und damit eine lange Respawn-Zeit von Stunden oder gar Tagen hat. So wurde auf den ersten Blick klar: Das ist ein besonderer Gegner, der mit spezieller Beute aufwartet.

Mit der Überarbeitung des Interface in Patch 10.0 wurde der silberne Drache allerdings entfernt. Besondere Feinde sind nun nur noch durch eine kleine Stern-Markierung zu erkennen, die vielen gar nicht auffällt.

Was ist nun passiert? Im neusten Build der Beta von Dragonflight ist der silberne Drachen zurück und zumindest wieder als Teil der Interface-Elemente vorhanden. Er wurde dabei optisch überarbeitet und ist jetzt deutlich hochauflösender im Vergleich zum „alten“ Drachen, der inzwischen 18 Jahre auf dem Buckel hatte. Ob es sich beim „neuen“ silbernen Drachen um eine zusätzliche Option oder künftig um den neuen „Standard“ handeln wird, ist noch nicht ganz klar. Allerdings ist es wohl ein gutes Zeichen, dass der silberne Drache wieder in den Spieldaten zurück ist – er wird also künftig wohl erneut Verwendung finden.

So reagiert die Community: Im Subreddit von World of Warcraft wird diese kleine Detail-Änderung ausführlich diskutiert und kommt fast durchweg positiv an. Mehr als 3.000 Upvotes gab es für den Threas, mit einer positiven Zustimmung von satten 97 %. Einige der Kommentare dazu sind:

„Wow, Blizzard hört auf die Community, anstatt die eigenen Ideen durchzudrücken, die niemandem gefallen haben? Ich bin beeindruckt. Vielleicht wird das doch eine gute Erweiterung.“

„Elune sei bedankt! Das kleine Stern-Symbol am Feind-Porträt war so leicht zu übersehen … und so langweilig.“

„<alle lieben das>“

„Es war sowieso komisch, einen Drachen in einer Drachen-Erweiterung zu entfernen.“

Das ist eines von vielen Beispielen dafür, in denen die Entwickler von World of Warcraft in den letzten Monaten auf die Community gehört und unliebsame Änderung zurückgenommen haben. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Trend auch nach dem Release von Dragonflight weiter fortsetzen wird.

