WoW: So holt ihr das alte Interface zurück

Das neue Interface sorgt bei vielen Spielern von World of Warcraft für Probleme. Wir verraten, wie ihr den alten Look weitestgehend zurückholt.

Mit Patch 10.0 sind viele Neuerungen in World of Warcraft eingetroffen und nicht alle davon kommen bei den Spielerinnen und Spielern gut an. Vor allem das neue Interface sorgt für Probleme, denn es reißt langjährige Veteranen aus ihrem gewohnten Alltag und zwingt, sich stärker damit auseinanderzusetzen. Manche Funktionen sind auch ein wenig versteckt und sorgen dafür, dass man eher frustriert ist, als Spaß hat. Wir verraten, wie ihr das „alte“ Interface zu weiten Teilen wiederherstellt – und auch den Chat anpassen könnt.

Der „Bearbeitungsmodus“ („Edit Mode“) erlaubt mehr Anpassungen, stellt aber auch vor neue Probleme.

So stellt ihr das „klassische“ WoW-Interface wieder her

Das moderne Design des Interface ist zwar das, was von vielen anderen neueren MMORPGs benutzt wird, aber eben nicht das, woran WoW-Veteranen sich seit über 18 Jahren gewöhnt haben. Zum Glück lässt sich der alte Look weitestgehend wiederherstellen, ohne dass man viele Feineinstellungen machen muss.

Drückt dafür einfach die Escape-Taste und wählt „Bearbeitungsmodus“.

Oben links seht ihr nun ein Drop-Down-Menü mit dem Namen „Layout“.

Wählt hier „Klassisch (Voreinstellung)“.

Das entspricht zwar nicht vollständig dem klassischen Look, aber die meisten Objekte sind damit wieder an den Positionen, wie ihr es gekannt habt. Das Charakter-Porträt ist wieder oben links, genau wie auch die Anzeige eures aktuellen Ziels. Natürlich lässt sich das Design auch weiter anpassen, um noch mehr des „alten“ Interface wiederherzustellen …

Im neuen Interface lässt sich viel einstellen.

Die Kollegen von wowhead haben derweil versucht, noch mehr des klassischen Designs zurückzuholen und dafür ein individuelles Interface erstellt. Zum Glück kann man hierfür einfach einen Code kopieren und diesen in World of Warcraft einfügen, sodass ihr damit kaum Arbeit habt.

Öffnet dafür einfach erneut den „Bearbeitungsmodus“ und wählt im Drop-Down-Menü den Punkt „Importieren“. Dort erscheint ein großes Eingabefenster, in welches ihr einfach diesen Code von wowhead eingebt:

Code für das Classic-Interface 0 30 0 0 0 7 7 UIParent -265.0 53.3 -1 ##$$%/&(‚%)$+# 0 1 0 3 5 MainMenuBar 4.0 0.0 -1 ##$$%/&(‚%(#,$ 0 2 0 7 1 MainMenuBar 1.7 4.0 -1 ##$$%/&(‚%(#,$ 0 3 1 5 5 UIParent -5.0 -77.0 -1 #$$$%/&(‚%(#,$ 0 4 1 2 0 MultiBarRight -5.0 0.0 -1 #$$$%/&(‚%(#,$ 0 5 0 7 1 MultiBarBottomLeft 2.3 4.0 -1 ##$$%/&(‚%(#,$ 0 6 1 1 7 MultiBar5 0.0 0.0 -1 ##$$%/&(‚%(#,$ 0 7 1 1 7 MultiBar6 0.0 0.0 -1 ##$$%/&(‚%(#,$ 0 10 0 7 1 MultiBarBottomRight -121.7 4.0 -1 ##$$&(‚% 0 11 0 7 1 MultiBar5 -356.6 4.0 -1 ##$$&(‚%,# 0 12 1 6 0 MainMenuBar 0.0 5.0 -1 ##$$&(‚% 1 -1 0 7 7 UIParent 31.7 258.0 -1 ##$$ 2 -1 1 2 2 UIParent 0.0 0.0 -1 ##$# 3 0 1 0 0 UIParent 4.0 -4.0 -1 $$3# 3 1 0 0 0 UIParent 268.3 -5.7 -1 %$3# 3 2 0 1 1 UIParent -461.4 -9.0 -1 %## 3 3 0 0 0 UIParent 19.7 -165.3 -1 ‚#(#)#-#.#/#1$3# 3 4 0 5 3 LootFrame -4.0 125.7 -1 ,#-#.#/#0#1#2( 3 5 1 5 5 UIParent 0.0 0.0 -1 &#*$3# 3 6 1 5 5 UIParent 0.0 0.0 -1 3# 4 -1 0 4 4 UIParent 298.3 -223.3 -1 # 5 -1 1 6 0 MainMenuBar 0.0 5.0 -1 # 6 0 1 2 0 MinimapCluster -10.0 -10.0 -1 ##$#%#&.(()(*# 6 1 1 2 8 BuffFrame -13.0 -15.0 -1 ##$#%#’+(()(*# 7 -1 1 6 0 MainMenuBar 0.0 5.0 -1 # 8 -1 1 6 6 UIParent 35.0 50.0 -1 #’$A%$&7 9 -1 0 7 1 MultiBar5 266.0 4.0 -1 # 10 -1 0 3 3 UIParent 167.7 209.0 -1 # 11 -1 1 8 8 UIParent -9.0 85.0 -1 # 12 -1 1 2 2 UIParent -110.0 -275.0 -1 #K

Kleine Feineinstellungen, die etwa auf eure Auflösung oder die Größe des Monitors angepasst sind, könnt ihr danach selbst noch vornehmen.

So kann man das Chatfenster vergrößern

Gerade das Chatfenster in World of Warcraft ist etwas, das viele Fans eher flexibel nutzen. Während man es in Dungeons oder Raids eher klein lässt, kann man den Chat in Hauptstädten oder beim RP vergrößern, um mehr Platz für Text zu haben. Doch das geht jetzt nicht mehr direkt am Chat-Fenster, sondern muss ebenfalls über den „Edit Mode“ getan werden.

Anschließend fahrt ihr mit der Maus über euer Chat-Fenster. Dort könnt ihr unten rechts ein schraffiertes Dreieck-Symbol sehen, das sich bei der Farbgebung leider nur schlecht erkennen lässt. Mit einem Klick darauf könnt ihr das Chat-Fenster dann allerdings spielen leicht in der Größe verändern.

Das Dreieck ist nur schwer zu erkennen.

Das ist nun ein wenig umständlicher, da man dafür immer erst in den Bearbeitungsmodus wechseln muss. Wenn man aber weiß, wie das funktioniert, ist das auch ein Handgriff, der nur knapp 5 Sekunden in Anspruch nimmt.

Was haltet ihr vom neuen Interface und den Anpassungsmöglichkeiten? Gute und sinnvolle Neuerungen? Oder ist das alles umständlich und nicht mehr so schön wie „damals“?

